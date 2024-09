Ministerio Público: “Si LarrainVial sabía de las facturas falsas hay responsabilidad criminal”

Es conocido como algo natural que en la Fiscalía Regional Oriente, que encabeza Lorena Parra, se ventilen casos de alta connotación pública. Su ubicación, donde se concentra el poder económico de la capital y del país, actúa como un catalizador de aquello. Donde hay plata, hay poder. Pero desde un tiempo a esta parte, en la Fiscalía Local de Las Condes, que lidera Felipe Sepúlveda, se investigan causas en que hay mucha plata en juego y en donde los imputados o las víctimas se definen como poderosos.

La más mediática de todas es la conocida como caso Hermosilla, o Audios, como prefiere llamarle la Fiscalía. Aunque el peso de Hermosilla no está dado tanto por la influencia propia como sí por la de sus nutridos contactos o representados. Junto a este y a los hermanos Jalaff y Sauer, se repite –aguas arriba– en lo político el nombre de Andrés Chadwick y en lo económico el de Manuel Bulnes, director ejecutivo de LarrainVial Spa.

Pero la lista de causas con personajes de poder es más larga. Está el caso Primus, que de alguna manera es primo hermano del caso Factop, al reiterarse la figura de los instrumentos mercantiles falsos, en donde aparece como víctima Raimundo “Paila” Valenzuela. También se investiga en esta Fiscalía el papel de Álvaro Saieh –controlador de SMU y de Copesa (que edita el diario La Tercera)– en la simulación de contratos que habrían provocado un vaciamiento patrimonial de más de $164 mil millones. También se ven los líos de la gestora de fondos Swell Capital y, últimamente, el caso que involucra a Alejandro Gil, el presidente de Clínica Las Condes, investigado por apropiación indebida.

En el núcleo de estas indagaciones están Sepúlveda, el fiscal jefe, y Juan Pablo Araya, fiscal experto en delitos económicos que lleva más de 400 causas. “La clave para avanzar en paralelo es saber armar equipos”, dice el fiscal Sepúlveda.

Es precisamente ese trabajo, que incluye a abogados y policías, al que atribuyen los éxitos en la etapa de formalizaciones que, por ejemplo, mantiene preso a Luis Hermosilla –cuya causa alegó con éxito la abogada Pamela Valdés– y mantiene tras las rejas a los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

Pero la causa avanza y van por más. En lo inmediato los hermanos Jalaff aparecen en la mira, pero la lista de citados como testigos o imputados no se agota. Les siguen Andrés Chadwick, Cristian Menichetti, de Patio, y otros conspicuos personajes que irán saliendo poco a poco.

Factop y LarrainVial

-En el caso Factop se citó a declarar en calidad de imputado a Antonio Jalaff. ¿En qué situación se encuentra su hermano Álvaro, que todavía no ha sido citado?

-Fiscal Araya: No siempre las diligencias obedecen a estrategias procesales, en este caso sí existe una estrategia, pero también hay una defensa que se presentó, que pidió la citación y se le da prioridad a la defensa que señala que va a colaborar con la investigación. Es una mezcla de cosas. Si una defensa ya se ha presentado, ha solicitado copia de la carpeta y además ha solicitado entrevista con el fiscal para pedir declaración como imputado, es lógico que, si corresponde y está de acuerdo con las necesidades investigativas, se le dé la prioridad.

-Fiscal Sepúlveda: Quiero señalar que Álvaro Jalaff también es imputado en la causa. No significa que estemos desconociendo el rol de Álvaro Jalaff. Estamos haciendo esta diligencia primero en atención a lo que menciona el fiscal Araya. Pero sí, lo vamos a citar a declarar. Lo que está pendiente todavía es la fecha, pero lo vamos a citar a declarar como imputado.

-Durante la formalización de Luis Hermosilla, el fiscal Orellana fue describiendo una estructura criminal, con un plan criminal, donde los hermanos Jalaff estarían en la cúspide, los hermanos Sauer más abajo y Hermosilla entre ambos. ¿Efectivamente es esa la estructura criminal que persiguen ustedes?

-Fiscal Sepúlveda: Todo lo que se dijo en la formalización, no es lo que piensan fiscales determinados, sino más bien es lo que nosotros, como Fiscalía Oriente, hemos podido constatar sobre la base de las diligencias de investigación que se han realizado. Para decirlo en términos claros, compartimos todo lo que se dijo en la audiencia. Lo que nosotros decimos es que tenemos antecedentes; si es responsable o no, eso se decide en un juicio. Y parte de estos antecedentes es lo que podrían aportar en la declaración para esclarecer cuál es efectivamente su rol específico en esta organización.

-Fiscal Araya: Ahora, respecto del papel, hay que ver también los enfoques que se le da a cada imputación. En el caso Audios, el enfoque de ellos es por lavado de activos y soborno, pero cuando vemos Factop, lo vemos como el conjunto Sum Capital, compuesta por Factop Spa, la corredora STF y la corredora de Bolsa de Productos, también llamada Factop. Y vemos que, por el lado de los Jalaff, ellos aparecen como la cabeza de una parte de unos delitos, que dice relación con lo que se formalizó hace días. Pero en otras cosas, este otro grupo tiene otros delitos, otras relaciones.

-¿Qué otras relaciones?

-Fiscal Araya: Con los Jalaff también hay otra investigación de otros hechos, porque no solamente se financiaron con Factop, sino que hay otra empresa que también se está querellando contra ellos, que se llama Fintrust. Entonces, el esquema de relaciones es un poquitito más complejo si se mira toda la película desde afuera.

-Y siguiendo esta misma lógica, en lo que va de investigación, ¿podría haber un grupo o personas dentro de otra institución que estén más arriba que los Jalaff?

–Fiscal Sepúlveda: Hasta ahora no tenemos antecedentes de algo así, sin perjuicio de que nunca se puede descartar, porque los antecedentes pueden llevar eventualmente a una situación como la descrita, pero no hay nada que nos indique que habría otras personas por arriba, digamos, u otros grupos económicos que estuvieran relacionados con esto.

-Fiscal Araya: Por ahora no hay como grupos, pero evidentemente va a haber más gente citada que tiene relación con ellos. Pero no implica que el grupo o la empresa esté siendo investigada, están investigadas las personas que estaban relacionadas.

-De acuerdo a las querellas de Rodrigo Topelberg, ese piso más arriba lo podría constituir LarrainVial, la corredora más influyente del país.

-Fiscal Sepúlveda: Yo diría que en paralelo. No sé si es arriba, porque está relacionado con lo mismo, con el conocimiento de las facturas falsas, con el conocimiento del mal estado de los negocios, en este caso, de los hermanos Jalaff. Están en conocimiento de que lo que hace Sum Capital es prestar documentos para que se consiga el financiamiento y se pueda seguir con la bicicleta. Esa es como la imputación que se le hace en general a LarrainVial.

-¿Qué implica penalmente que LarrainVial tuviera conocimiento de que estaban comprando facturas falsas?

-Fiscal Sepúlveda: Si se demuestra eso, implica que hay una participación criminal de las personas que sabían de eso, porque de alguna manera LarrainVial –que es una corredora de bolsa, por definición un intermediario– está de alguna manera realizando actividades, creando instrumentos de inversión, como un fondo de inversión, con instrumentos que son falsos, que son instrumentos de papel y respecto a los cuales no hay una operación subyacente y que es solamente una mera circulación de dinero. Yo creo que a todo evento hay responsabilidad criminal y si se logra acreditar eso.

-¿Citarían a declarar a Manuel Bulnes, director ejecutivo de LarrainVial Spa?

-Fiscal Araya: Esa es una diligencia que no podemos descartar.

La bicicleta

-Cuando se habla de Factop, lo primero que viene a la mente son las facturas truchas. ¿Cómo era la bicicleta?

-Fiscal Araya: Hay que tener presente que en estos casos de Factop formalizamos desde 2012 en adelante. Es bastante más larga la historia de Factop y hay una parte que todavía no ha sido objeto de formalización, que es lo que tiene que ver con la corredora de Bolsa de Productos. El tema de las facturas falsas es una de las partes de este negocio donde, claro, hay muchos más involucrados, pero este negocio parte por captar dinero del público, captaban depósitos a cambio de la entrega de un interés mensual.

-Como un banco…

-Fiscal Araya: Claro, actuaban como banco sin serlo. Lo que pasa es que a la gente se le ofrece como actividad de la empresa realizar operaciones de factoring y todos sabemos que las operaciones de factoring no necesariamente se refieren a facturas, pueden ser cheques, letras u otro tipo de instrumentos privados mercantiles. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto, al menos hasta ahora, es que las operaciones de factoring que hacían no eran reales o había muy pocas reales, y la gran mayoría eran préstamos a personas relacionadas, donde uno de los más importantes es este grupo de los Jalaff, que en ese tiempo eran controladores del Grupo Patio.

-¿Cuáles eran los principales instrumentos que se usaban para esta bicicleta?

-Fiscal Araya: Hasta aquí, financiamiento con cheques, después con facturas de ellos mismos, que son las que algunos llaman ideológicamente falsas, y después ya llegamos a la facturas burdamente falsas, que ya no tienen ninguna realidad absoluta y que además provienen de empresas distintas, que en general eran las empresas de este mismo grupo Sum, como Comercial y Textil Ziko, Inversiones DAS y Guayasamín, que son las tres que fueron objeto de la querella del Servicio de Impuestos Internos, pero también empiezan a aparecer otras más.

-¿Cómo cuáles?

-Vamos viendo cómo aparecen otras empresas que están en el otro lado recibiendo las facturas. Esa es una parte del esquema que es la parte final, o sea, de los últimos años del esquema que tiene uso intensivo de facturas falsas, y es así como cae, por ejemplo, el Fondo Inglés, que a ellos se les ofrece facturas en garantía. Aquí es distinto el negocio, ellos prestan una línea de crédito que parte en 3 millones de dólares y termina en 6 millones y medio con las pérdidas, y que le entregan un listado de facturas en garantía, que ellos supuestamente podrían cobrarla si es que no se les paga. Y así llega el año 2023, cuando cae STF, se les prenden las alertas, incluso viajan a Chile, hablan con los tres socios, se les da una explicación, pero ellos se dan cuenta de que tenían un listado de facturas completamente falsas.

-En esta dinámica de las facturas falsas, ¿cómo operaba la plataforma electrónica Puerto X?

-A través de Puerto X, que es un portal que tiene la Bolsa de Productos Factop, operaban las facturas falsas. ¿Por qué? Porque en el fondo estas facturas se recibían y se prestaba plata, pero esa plata no venía directamente de Factop, porque, si atendemos a la liquidación, a la relación activos con la deuda, es muy grande la diferencia. O sea, deuda $31.000 millones a $32.000 millones y activos $2.000 y algo, más 5.400 cuentas por cobrar, no pasa de los $8.000 millones a $9.000 millones. La diferencia es gigantesca. ¿Qué pasaba? Esa plata también la refinanciaban, la refactorizaban. Cómo podría ser una operación simple: yo factorizo y después voy después a Puerto X y la refactorizo, y le descuento el 2% a quien me trae la factura, que en realidad es simulado, porque sabemos que esas facturas ahora no tenían un negocio real detrás, subyacente. Esas facturas las refinancian a una tasa menor y aquí Factop ganaba el diferencial.

Chadwick

-Además del pago con dineros de Factop para el abogado alemán en el marco de la defensa de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, ¿hay otra materia en que sea sujeto de interés?

–Fiscal Sepúlveda: ¿A qué se refiere específicamente?

-Que si están investigando una eventual participación de Andrés Chadwick en un tráfico de influencias respecto del proyecto del Grupo Patio conocido como Parque Capital.

-Fiscal Sepúlveda: A medida que va apareciendo información, obviamente uno toma decisiones de alguna manera más certeras. Se está recabando información en muchas líneas de investigación, entonces no descartamos que, si efectivamente aparecen informaciones que den cuenta de que habría que investigar al señor Chadwick o a otra persona cualquiera, se le va a dar la calidad de imputado aplicando el estatuto de imputado a esas personas.

-¿Están siguiendo ustedes alguna línea de investigación directamente sobre tráfico de influencias?

–Fiscal Sepúlveda: Puede haber potenciales tráfico de influencias en algunos casos.