Tensión en el PS por aparición de figuras socialistas mencionadas en chat de Hermosilla

El expresidente del Partido Socialista, y actual ministro Secretario General de Segpres, Álvaro Elizalde, le bajó el perfil al hecho. Sin embargo, en la colectividad de Salvador Allende, que su nombre apareciera en los chats del caso Hermosilla generó nerviosismo en la tienda de Paris 873.

Luego de la mención al ministro en un reportaje sobre los chats este señaló: “Él me menciona en un WhatsApp que envía a otra persona, donde queda totalmente claro que su candidato para fiscal nacional era José Morales y no Ángel Valencia, y bueno, yo no me tengo por qué hacer cargo de los WhatsApp que envía una persona que está privada de libertad”.

Pero sus declaraciones no fueron bien evaluadas en el Congreso, y su aparición generó que la mesa elaborara una minuta para defender al líder del sector tercerista del partido, la cual incluso llegó a La Moneda.

“En lo referido al papel de Álvaro Elizalde en el nombramiento del fiscal nacional es necesario recordar que votó a favor de las propuestas del Gobierno para fiscal nacional de José Morales y Marta Herrera, y se abstuvo en la votación de Ángel Valencia (no olvidar que hubo 3 votaciones). La amistad entre ambos es de público conocimiento y jamás la han negado (cuando Elizalde se abstuvo lo hizo declarando que esa era la razón). Elizalde no tiene y nunca ha tenido intercambio de whatsapps con Hermosilla”, dice parte de la minuta ejecutiva.

Elizalde aparecía en un chat donde Hermosilla conversaba con el abogado Francisco Feres -exmapu y un hombre cercano al sector de la Nueva Izquierda, la corriente que lidera Camilo Escalona, y a quien se le considera cercano de Mahmud Aleuy, Ana Lya Uriarte, y Luis Maira- donde se buscaba fortalecer las opciones del candidato a fiscal nacional José Morales. En ese momento Hermosilla explica que la carta de Elizalde para el cargo es Ángel Valencia .

Sin embargo, también hay inquietud por que otras figuras del partido aparecen en chats grupales de diversos temas de interés. Por ejemplo, en un chat de tiernos saludos navideños, al que tuvo acceso exclusivo El Mostrador, aparecen el exministro Osvaldo Puccio, el exdiputado Marcelo Díaz y el senador José Miguel Insulza.

El administrador del chat es el exdiputado de la UDI, Marcelo Forni, y entre sus 96 integrantes hay socialistas, dirigentes del PPD, como Guido Girardi, el exministro Marcelo Tokman, y también lideres opositores como José Antonio Kast.

En la Comisión Política de los socialistas explican que la situación tiene “visiblemente preocupada” a la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien es cercana a la exministra Ana Lya Uriarte, una de las figuras socialistas mencionadas en los chats de Hermosilla. Vodanovic conoció a Uriarte hace 25 años, cuando como estudiante de derecho entró a trabajar como procuradora en el Instituto de Normalización Previsional (INP), donde Uriarte fue su jefa. En 2018, cuando la expresidenta Bachelet planeaba crear la Fundación Horizonte Ciudadano, Ana Lya Uriarte convocó a Vodanovic.

“Paulina se ve muy preocupada. Ella hizo la minuta, y luego se molestó con el diputado Daniel Manouchehri cuando dijo que había recibido presiones para no seguir comentando el caso Hermosilla, pese a haber presidido la comisión investigadora de la Cámara de Diputados”, sostiene un cuadro de la Comisión Política del PS.