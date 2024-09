Senadora Gatica: “El club de Toby se organiza de tal manera que cuando les conviene hablan”

La inscripción de candidaturas para las elecciones de octubre cerró hace un rato, pero las polémicas con los candidatos continúan. Esta semana, el desacuerdo se hizo público en Chile Vamos y en particular en la Región de Los Ríos. La senadora por la región, María José Gatica (RN), fue mencionada e insultada en un audio y, al ver que sus correligionarios no la defendieron, aseguró estar pensando el estado de su militancia. Gatica, en esta entrevista, se refiere al caso y a la crisis que vive su sector.

Las cosas sucedieron de la siguiente forma. El candidato de Chile Vamos a gobernador regional de Los Ríos, Omar Sabat (UDI), protagonizó la polémica después que se filtrara un audio en donde aseguró que no renunciaría a su candidatura. En las palabras de Sabat: “No me bajo ni cagando”. La presión para que renuncie se da porque, a fin de mes, Sabat será formalizado por conducir en estado de ebriedad.

“No me baja la UDI, va a mandar ahora un comunicado a todos lados, firme a nivel nacional. Esas hueas de la María José Gatica y compañía, y todos estos otros hueones que han estado hinchando las bolas”, afirmó molesto Sabat en el audio.

La UDI respaldó a Sabat y desde las directivas de Chile Vamos no se pronunciaron. Eso provocó que la senadora Gatica pusiese en duda su militancia, emplazara a los presidentes de Chile Vamos a pronunciarse y también a la principal candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei.

Más allá del audio, Gatica cree que lo grave es la violencia política, el control partidario desde la capital, “el club de Toby” y que ad portas de Fiestas Patrias, cuando se busca fomentar el mensaje de no conducir con consumo de alcohol, su sector respalde a un candidato que será formalizado por eso.

-Luego del evento, usted mencionó que estaba evaluando suspender la militancia, ¿ha llegado a una determinación?

-Lo estoy evaluando. Aquí son varias acciones que, lamentablemente, desde la directiva nacional, presidida por Rodrigo Galilea, no fueron tomadas en cuenta. Varias alertas que manifesté yo, personalmente, que presentó la directiva regional de mi partido y que también manifesté al Consejo General del partido. Precisamente esta postura fue echada en el bolsillo desde el presidente de Renovación Nacional. Fue una postura muy clara: que Renovación Nacional se mantuviera firme y se opusiera a llevar a Omar Sabat o al candidato impuesto por la UDI a gobernador regional, producto de la falta que cometió de haber conducido en estado de ebriedad.

-¿Qué falta para que usted tome la determinación? ¿Está esperando a que se haga un pronunciamiento o está esperando algún llamado?

-Lo que una espera como militante de un partido, que en mi caso es Renovación Nacional, el único partido en el que yo he militado durante toda mi trayectoria política, es que cuando ocurre un hecho en donde, lamentablemente, uno es perjudicada, lo mínimo que se espera es un llamado telefónico, es una conversación, a lo menos un mensaje por WhatsApp, ¿cierto? De eso yo, por lo menos, no he tenido nada.

Entonces, da la impresión de que aquí, el sesgo machista, quizás, no sé, no sé en realidad qué es lo que sucede. Quiere minimizar acciones y hay una falta de defensa corporativa hacia la militancia también. Desde un tiempo hasta ahora. Eso yo nunca lo había sentido en los años que llevo militando en Renovación Nacional, que son ya cerca de 15, nunca he sentido esa falta de defensa hacia un militante. Y es la primera vez que me toca vivirla.

-Usted emplazó a Chile Vamos e incluso a la alcaldesa Evelyn Matthei a que se refirieran al caso. ¿Ha recibido alguna muestra de respaldo hacia usted?

-Mira, más allá del caso, que ha generado la polémica, en lo que me centro hoy día es en las alertas que se prendieron y que yo específicamente prendí cuando el candidato de la UDI cometió el error de haber conducido en estado de ebriedad. Estas alertas yo no solamente se las planteé al presidente Rodrigo Galilea, sino que también se las manifestamos de una u otra manera a las directivas nacionales de la UDI, de Evópoli, y parte de mi equipo también tomó contacto con la candidata presidencial de la UDI, Evelin Matthei.

Pese a estas alertas, la candidata Matthei decidió, de todas maneras, tomarse una foto con el candidato de la UDI. Y entendemos que estamos en Fiestas Patrias, donde el principal eslogan con el cual se trabaja en torno a poder evitar accidentes –en torno a la seguridad y al orden– es que, si vas a beber, entrega las llaves y no manejes. Así de sencillo. Entonces, es lamentable, por lo menos de parte de ella, entendiendo que es una figura muy potente y que siempre ha estado con un discurso muy fuerte de la seguridad, del orden –que yo respaldo completamente–, que omita comentarios con respecto a esta situación.

-¿Cómo ve que la UDI haya respaldado la candidatura de Sabat?

-Mira, los estándares éticos de la UDI son distintos a los que, por lo menos, tengo yo. Por algo yo no milito ahí y milito en Renovación Nacional. Ellos, lamentablemente, según mi visión y lo digo con mucha humildad, ellos tienden a correr siempre un poquito más el cerco. Entonces, esa corrida de cerco, me imagino yo que en algún momento debe tener un límite, porque es lo que espera la ciudadanía de todos los políticos, de izquierda a derecha. Hay un estándar superior que uno tiene que –para bien o para mal– tener. Entonces, si ellos no lo tienen, bueno, vamos a ver cuáles van a ser los resultados que vamos a tener en las próximas elecciones y me imagino que la ciudadanía va a ser la que va a definir, en realidad, qué respaldo van a tener ellos como partido.

-Considerando que hay segunda vuelta en la elección de gobernadores, ¿la derecha corre un riesgo al sostener la postulación de Sabat?

-Yo siento que hoy día hay una fuerte crisis en mi sector, que ha partido desde el momento en donde se zanjaron las negociaciones nacionales para tener candidatos únicos. Imagínate que yo, en mi región, hoy día tengo tres candidatos que van a la elección de gobernador regional, representando a la derecha y a la centroderecha. Uno impuesto por la UDI, otra que lleva Republicanos y otra persona que lleva al Partido Social Cristiano.

¿Qué es lo que vemos aquí? Una crisis del sector en donde no se ha logrado coordinar lo suficiente con mecanismos democráticos, poder ir a distintas elecciones con un solo candidato que represente a una gran coalición. Y eso es lamentable, porque, al final, por más que la gente hoy día esté cansada de cómo ha gobernado la izquierda, no hemos logrado concretar candidatos únicos por la mala coordinación que ha habido desde el nivel central, desde Santiago. Eso es lamentable y obviamente que nos coloca en riesgo para las elecciones de ahora, y si no nos va bien, mucho más complejo va a ser el escenario para una futura presidencial.

-¿A quién respalda usted para el Gobierno Regional de Los Ríos? ¿A Tamara Muñoz por el Partido Social Cristiano o Carolina Zúñiga por el Partido Republicano?

-Lógicamente, que con todo lo que ha sucedido, tengo mis complicaciones para poder optar por la definición y la imposición que ha realizado Chile Vamos para la candidatura de gobernador regional. Uno no es masoquista (dice con gracia). Entonces, lógicamente, que a mí me toca conversar con los candidatos que lleva tanto el Republicanos como el Partido Social Cristiano, y siempre mi postura va a ser frente a aquella persona que va a defender nuestras ideas y que vaya bajo la línea de poder ordenar la región, entregarle seguridad y poder avanzar bajo el progreso.

-¿Una preferencia hasta ahora?

-Primero voy a tener que conversar. Ver cuáles son los planteamientos de las dos candidatas, que son mujeres, y con respecto a eso, todo mi respeto a aquellas mujeres que deciden tomar la opción de dar el paso y de ir a una candidatura. Porque estar en política, ser mujer, no es fácil. Hay que enfrentarse a muchas corrientes que te juegan en contra y yo creo que eso se vive en todos los sectores políticos. Pero hoy día aquí lo más importante, creo yo, es una definición clara y es un pronunciamiento desde las directivas nacionales, pero también desde la candidata presidencial de la UDI. Creo que ella tiene que manifestar su opinión con respecto a este caso.

-La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, a propósito de su caso, solidarizó con usted e indicó: “La evidencia muestra que en época de campañas la violencia y virulencia contra las mujeres en política aumenta. Mi solidaridad con la senadora Gatica. Entregar su opinión no es ‘hinchar las bolas’”. ¿Qué le parecen esos dichos? ¿Coincide con que el clima electoral aumenta la violencia hacia las mujeres en política?

-Es complejo, “el club de Toby” se organiza de tal manera que, cuando les conviene, hablan y, cuando no les conviene, se omiten y dejan que solamente las mujeres hablen. Eso lo hemos visto en distintas instancias. Como, por ejemplo, el lamentable caso sucedido sobre la problemática relacionada con los menores, en casos de pedofilia. Ese tipo de cosas, yo no escuché la voz de ninguno de los colegas que forman parte del “club de Toby”, pero sí para otros temas están muy presentes, muy coordinados y muy pendientes.

Uno en esto siempre va aprendiendo. Soy nueva en esto y creo que eso ha sido uno de los temas que me ha ayudado a entender la violencia política, que me ha costado más aprender y entender. Pero también entiendo lo que significa de repente trabajar en áreas que son más masculinas y en donde a las mujeres nos ha costado mucho más poder estar ahí. Yo creo que la política es uno de esos espacios, por lo tanto, le doy las gracias a una ministra con la cual yo no comparto las ideas políticas, pero sí agradezco su solidaridad, en este caso como mujer, porque al final en esto prima lo que somos como seres humanos, antes que un lineamiento político.