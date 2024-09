“Subir las pensiones es cueca”: el llamado dieciochero del Presidente Boric para avanzar en reforma

El Presidente Gabriel Boric llegó al Ministerio del Trabajo para participar en un significativo “esquinazo” con diversas organizaciones de personas mayores y autoridades gubernamentales. La actividad, cargada de simbolismo, sirvió de plataforma para que el Mandatario reafirmara su llamado sobre la reforma previsional.

En su intervención, el Presidente Boric expresó: “Quise venir acá a decirles y reafirmar que subir las pensiones es la cueca y que en medio de las celebraciones no nos olvidamos de nuestros jubilados, de quienes han trabajado toda una vida, de quienes se han echado Chile al hombro y que sin embargo, producto de un sistema injusto, al día de hoy no les alcanza para una vida digna”. Además, hizo un llamado a celebrar las Fiestas Patrias con alegría y responsabilidad, reconociendo que “tenemos mucha tarea y mucho trabajo por delante”.

Siguiendo su mensaje, Gabriel Boric manifestó que “acá no podemos seguir esperando. Y que las diferencias entre quienes estamos en política no son una excusa para no subir las pensiones”, añadiendo que el objetivo es que “subir las pensiones siga siendo cueca y que todos nos juntemos para hacer más grande a Chile y nuestra patria”.

Inauguración de las Fiestas Patrias en el Parque O’Higgins

Más tarde, el Presidente Boric encabezó la inauguración de las tradicionales fondas del Parque O’Higgins, en una ceremonia que comenzó alrededor de las 21 horas. Acompañado por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, el Mandatario llegó al evento tomado de la mano con su nueva pareja, la deportista Paula Carrasco, marcando su primera aparición oficial juntos.

La inauguración se inició con la interpretación del himno nacional por el reconocido pianista y Premio Nacional de Música Valentín Trujillo. Posteriormente, la alcaldesa Hassler ofreció un discurso enfocado en la seguridad y los logros de su gestión municipal. El Presidente Boric, por su parte, rindió homenaje a personajes históricos, especialmente mujeres que han dejado una marca en la historia de Chile.

Luego, en un tono festivo, el Mandatario recitó décimas. La más comentada: “Es muy contradictoria nuestra situación actual. Hay necesidad real de cambios y un nuevo foco, pero ¿quieren unos pocos que todo siga igual?.. Cuánto nos cuenta entender que depende de nosotros -no de uno, no de otro, no de tal o cual poder- para poder atender lo importante y lo urgente. Hace falta tender puentes y trabajar mano a mano, con fuerza y desde temprano, por el bien de nuestra gente”.

Y, entre aplausos, cerró: “En estas Fiestas espero que, mientras Chile recuerda y celebra, demos cuerda al cariño que sentimos, con el que hoy día decimos: salud y viva Chile, mierda!”.

Memorable: Recordando a Violeta Parra y entre aplausos, el presidente Boric compartió las mejores décimas escuchadas en una Fonda Oficial del Parque O’higgins #fondaoficial #QueSeSepa #parqueohiggins pic.twitter.com/JsGwJxujtK — Boric Estamos Contigo (@estamosconboric) September 17, 2024

El Presidente también hizo un llamado a la responsabilidad durante las festividades. “Festejar no es excusa para no ser responsables. Les pido que piensen detenidamente un instante en la decisión que se toma antes de agarrar el auto y manejar después de haber bebido unas copas, unos piscos sour o unas piscolas. Eso no está bien, no los hace más choros. Curao no se maneja mejor (sic)”, sentenció.

Finalmente, la ceremonia continuó con el tradicional corte de cinta y el brindis con chicha, seguido por un pie de cueca. Boric, junto con la alcaldesa Hassler y otras figuras políticas como la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, zapatearon, marcando el inicio de las celebraciones dieciocheras.