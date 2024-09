Pese a romper 50 años de amistad Chadwick pierde herencia política de Piñera por nexo con Hermosilla

Tras el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera en el fatal accidente del Lago Ranco, los exministros de su segundo Gobierno y parlamentarios de su sector pensaban que su primo, el exministro del Interior Andrés Chadwick Piñera, era la figura más cercana para convertirse en el heredero de su bastón político.

“Andrés puede ser el guardián del inmenso legado del Presidente Piñera”, “me gustaría verlo de articulador de todo el piñerismo”, y “está preparado para asumir cualquier rol, ya sea para impulsar la candidatura presidencial de Matthei o líder del Senado”, coincidían diputados gremialistas como Cristhian Moreira, Felipe Donoso y Gustavo Benavente, luego del fallecimiento del exmandatario.

Su amigo “Lucho” Hermosilla, a quien conoce desde los tiempos de la Universidad Católica, cuando uno era gremialista y el otro cercano al PC –hoy en prisión preventiva y formalizado por lavado de activos, soborno y delitos tributarios–, incluso apuntaba un paso más allá: “Tú tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH (Andrés Chadwick). Ese hueón va a ser presidente. Cuida un inmenso activo”, le dijo a Álvaro Jalaff en julio de 2018, el fundador del Grupo Patio, según revelaron conversaciones filtradas entre ambos imputados en el caso Audios.

El mismo Chadwick, en un improvisado discurso que dio en los jardines del Congreso en Santiago, en el funeral de su primo, frente a las directivas de Chile Vamos y cercanos al exjefe de Estado, manifestó: “Presidente, no le vamos a fallar. Vamos a seguir adelante, a intentar cumplir su sueño de una patria grande”.

Para muchos dirigentes del sector, el exsenador Chadwick era la persona adecuada para continuar la tarea de unir a la derecha y formar una coalición amplia, que incluyera a Chile Vamos, los republicanos y algunas fuerzas del centro, especialmente después del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de septiembre del 2022. Desde ese momento se llegó a comentar que el exministro podría convertirse en el “heredero” natural para coordinar al sector.

Este 2024, Chadwick llegó a tomar el cargo que tenía Piñera en el Grupo Libertad y Democracia, plataforma internacional integrada por expresidentes de América Latina y de España vinculados a la derecha. Fuentes cercanas al exministro señalan que fue la propia viuda de Pinera, Cecilia Morel, la que le pidió representar a Sebastián en ese rol. Y que también mantenía una relación muy fluida con su sobrina Magdalena Piñera, exjefa de gabinete de su padre.

El exministro del Interior aceptó el rol. Sin embargo, luego comunicó a la familia Piñera Morel que asumiría la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián, tras la muerte de Luis Cordero Barrera, lo cual le impedía asumir responsabilidades en el Grupo Libertad y Democracia. Finalmente fue Magdalena Piñera –hija mayor del exmandatario– quien asumió ese rol.

La idea de que Andrés Chadwick se convirtiera en el articulador de la derecha se fue desvaneciendo poco a poco. Dirigentes opositores revelan que desde Chile Vamos nunca le pidieron concretamente asumir un rol, pero el caso Hermosilla terminó por desplomar esa alternativa gremialista.

Primeras apariciones en caso Hermosilla

Todo parecía indicar que el exministro del Interior se estaba alejando cada vez más de la política para dedicarse a su rol académico en la USS, sobre todo luego de la acusación constitucional que enfrentó en 2019 y que se fundó en la omisión de acciones para evitar violaciones de los derechos humanos durante el estallido. Otros señalan que la casa de estudios se había convertido en un refugio del gabinete piñerista, a la espera de que el exmandatario pudiese encabezar un tercer periodo presidencial.

Como fuere, el libelo de 2019 –en el que fue defendido por Luis Hermosilla– no solo lo inhabilitó para asumir cargos públicos por cinco años, sino también, como señalan sus cercanos, sufrió las consecuencias de la exposición pública. Un año antes, además, había recibido un duro golpe con el caso Catrillanca.

Y como un último episodio del alejamiento del báculo estuvo la explosión de la bomba que significaron los audios de Hermosilla, que lo alejaría aún más de heredar el cetro político de Sebastián Piñera. La primera vez que Chadwick fue relacionado al caso Hermosilla fue en marzo de este año, al conocerse una serie de mensajes entre el abogado y el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, en los que este último le entregaba al penalista –por entonces asesor de la cartera del Interior– información del caso Dominga, donde se investigaba a Sebastián Piñera. Así comenzaba a asomar una nueva tormenta para Andrés Chadwick.

Chadwick reapareció el 18 de junio en su última actividad pública no relacionada a sus funciones en la USS. Fue en el homenaje internacional que se le hizo al expresidente Piñera en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo y que fue organizada por el Grupo Libertad y Democracia. Al lugar llegó todo el piñerismo y referentes de la política nacional como Evelyn Matthei, Joaquín Lavín y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Llovía. A Chadwick se le vio conversando con la familia del exmandatario y durante los discursos se ubicó junto a Magdalena Piñera.

El 20 de agosto, Chadwick volvió a aparecer en una arista del caso Hermosilla y, desde ahí, no ha logrado sacarse de encima la polémica. Ciper reveló que Hermosilla le había transferido $190 millones en una serie de depósitos realizados entre marzo de 2020 y marzo de 2023. El más alto fue de $28 millones. Los traspasos partieron cuatro meses después de aprobada la acusación constitucional en su contra.

Además, Hermosilla declaró ante Fiscalía que el empresario Daniel Sauer, uno de los dueños de Factop, colaboró con el financiamiento de la defensa de Chadwick para la acusación constitucional, añadiendo que para ello se contrató un informe en derecho elaborado por el académico alemán Kai Ambos.

A través de un comunicado, Chadwick abordó las transferencias descartando algo fuera de norma: “Todas corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona desde el momento en que acordamos con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo en 2020”. En el escrito también aseguró que esas labores están justificadas mediante boletas de honorarios declaradas en conformidad con la legislación chilena en los años tributarios de 2021, 2022 y 2023.

A partir de ahí las directivas de Chile Vamos tomaron la situación con cautela, pero desde la UDI y RN hubo una férrea defensa al exministro, argumentando que no ha cometido delito y que por algo no es uno de los formalizados. El actual timonel gremialista, el diputado Guillermo Ramírez, dijo a El Mercurio que confía “íntegramente” en Chadwick.

Quien marcó una leve diferencia fue la candidata presencial del sector, Evelyn Matthei, al ser la primera en señalar que en esto “tiene que caer el que tiene que caer”.

Hasta ahora, Andrés Chadwick se ha asesorado jurídicamente por quienes antes habían asesorado al expresidente Piñera por causas relacionadas al estallido. Asimismo, recibe el apoyo del abogado Gonzalo Cordero, cortando todo vínculo con quien fuera su amigo, Luis Hermosilla.

“¿Somos o no somos amigos?”

Lo primero que hizo Andrés Chadwick Piñera fue empacar sus cosas y salir de la oficina que compartía con su amigo y compañero de universidad, Luis Hermosilla Osorio, a quien conoció en los 70 mientras estudiaban Derecho en la UC, pero que días antes se había convertido en el protagonista del caso de corrupción que sigue remeciendo los cimientos de la política y el empresariado, del Ministerio Público y el Poder Judicial.

No sabemos qué pensaba el exministro del Interior y actual presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián mientras descendía del cuarto piso del edificio del Grupo Patio en calle Alonso de Córdova, Vitacura, la misma planta donde se grabó el audio en el que su amigo habló con el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos sobre hacer “una caja” para “apretar” a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Tal vez recordaba cómo Hermosilla decía “esta huevá es delito” en esa grabación, entre otras comprometedoras frases que llevaron al penalista a pasar de la “comunidad de techo” que compartía con el exministro en Vitacura a una celda en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, donde coincidió –entre otros de sus conocidos formalizados–con Daniel Sauer, cofundador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF.

El exministro Chadwick ha permanecido en silencio desde entonces y no se tiene registro de que haya visitado a su amigo Hermosilla en Capitán Yáber. A diferencia de su primo, el expresidente Sebastián Piñera, quien en 2015 contó que había visitado al excontrolador del grupo Penta, Carlos Alberto “Choclo” Délano, luego de un cambio de medidas cautelares. “Yo soy amigo de mis amigos en las buenas y en las maduras”, declaró el fallecido exmandatario en dicha oportunidad.

Tal vez Andrés Chadwick no era tan amigo de Luis Hermosilla, aunque este le dijo que junto a Álvaro Jalaff, cofundador del Grupo Patio y con quien compartían un chat grupal denominado “Amigos”, eran “sus únicos hermanos”.

Se podrían nombrar más diferencias entre el exministro y su primo, el expresidente, pero en este caso es relevante señalar una similitud. Sebastián Piñera fue citado a declarar como testigo en el juicio sobre financiamiento ilegal de campañas políticas del Grupo Penta. En el caso de Andrés Chadwick, es algo inminente.

El exsecretario de Estado de los dos gobiernos de Sebastián Piñera será citado a declarar en calidad de testigo en el denominado caso Hermosilla. Esto, tras una serie de menciones en los chats de su amigo Luis. Mientras tanto, son varias las voces del mundo político que han salido a pedir que Andrés Chadwick rompa el silencio y explique o entregue más detalles sobre su relación con el encarcelado abogado.

Entre llamar y no llamar…

Su última mención en el caso se relaciona con una llamada que hizo a un miembro de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para interceder a favor de STF Capital, empresa de los hermanos Sauer, acción que tuvo como intermediario al imputado abogado Luis Hermosilla y que podría cambiar, eventualmente, su situación procesal.

Según consignó La Tercera, fue la propia CMF la que denunció al Ministerio Público que uno de sus consejeros, Augusto Iglesias, recibió una llamada de Chadwick para interceder en el caso de la corredora de los Sauer, que fue suspendida por el mismo organismo en marzo de 2023. Por cierto, Iglesias fue subsecretario de Previsión Social durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

Andrés Chadwick tuvo que volver a salir a dar explicaciones por la prensa. El exministro aseguró que se le solicitó realizar la consulta “meramente sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes, obteniendo del Sr. Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión”. Acotó que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a la Ley de Lobby”, asegurando que no tuvo contactos “ni antes ni después con ninguna persona relacionada con STF” y que a la fecha no ejercía cargo público alguno.

Si bien dirigentes de Chile Vamos mantuvieron la línea de defensa al exministro, el bloque comenzó a desordenarse con dirigentes que públicamente han pedido a Chadwick salir a aclarar sus vínculos con Hermosilla. Por lo demás, se teme del impacto electoral del caso, sobre todo en la UDI.

“Entre llamar y no llamar, yo prefiero no llamar, porque eso es lo que corresponde hacer cuando existen estas instituciones que tienen ese delicado rol”, declaró en Canal 13 la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, quien si bien reconoció que Andrés Chadwick, cuando ha necesitado aclarar cosas que se han dicho respecto a su participación, lo ha hecho con declaración pública, “esperaríamos que él también vaya aclarando las situaciones en la medida que eso corresponda”.

“Si no es así, tiene que tomar la actitud que cualquier ciudadano tiene que tomar, ponerse a disposición de la justicia para contribuir a que todos estos temas se aclaren”, agregó la timonel de Evópoli.

“Los silencios nunca son buenos consejeros en estos casos, siempre es conveniente expresar alguna posición (…). En lo personal, creo que si enfrento una situación compleja, solicitaría la suspensión de mi militancia. Confiamos que Andrés va a ponderar el interés del partido”, comentó a La Tercera el senador David Sandoval.

Senador Moreira defiende a Chadwick

Quien ha mantenido su defensa al exministro es el senador Iván Moreira, recalcando que su rol en la investigación es de testigo, no de imputado. “Chadwick es solo testigo, no imputado. Cada defensa elige el momento para hablar, y la primera prioridad es una declaración en la Fiscalía”, afirmó Moreira.

El histórico legislador UDI aprovechó para lanzar una crítica al Gobierno del Presidente Gabriel Boric: “Hermosilla, no engañemos a la gente, es un hombre de izquierda que ha trabajado en todos los gobiernos, de izquierda y de derecha, cosa que se le olvida al Presidente Boric, como también se olvida del robo que le hicieron a los chilenos en el caso Fundaciones”.

En cuanto a las elecciones, Moreira fue claro: “Si estos hechos van a perjudicar en las próximas elecciones, lo veremos, pero será el oficialismo y la oposición por partes iguales. Al final, la gente termina prefiriendo a las personas, por lo tanto, no debiera ser una elección demasiado política”.

En ese sentido, según Iván Moreira, no corresponde ninguna suspensión de la militancia de Andrés Chadwick. Además, a su juicio, no cree que haya ningún efecto para Matthei, “porque ella está sobre los partidos de oposición y el tema de la UDI lo veremos más adelante”.

La estrategia funciona, según Cadem

Fuentes cercanas al gremialismo señalan que la última encuesta Plaza Pública Cadem fue bien recibida entre miembros fundadores de la UDI, como Pablo Longueira, Joaquín Lavín y Juan Antonio Coloma. El sondeo arrojó que la actual alcaldesa de Providencia subió cinco puntos porcentuales en un mes respecto a intención de voto espontáneo, llegando al 26%.

En la interna dicen que el efecto del caso Hermosilla estaría restringido principalmente a la figura de Chadwick, pero también existía la sensación de que podría aparecer alguna alusión a miembros del gabinete que, como el exministro, integraron el Gobierno de Sebastián Piñera, cuando el exmilitante del Partido Comunista y exabogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, era el principal asesor de Interior.

Sin embargo, en el gremialismo y en un sector de RN existía también el análisis de que Hermosilla, y otros abogados de similares destrezas, también habían mantenido contactos con figuras importantes del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y del PPD. Por eso, sostienen que los daños de una filtración de audios o mensajes con el encarcelado penalista en un contexto político sería acotado.

Eso sí, las mismas fuentes gremialistas reconocen que la preocupación mayor es porque en los audios podría haber indicios de un lobby para conseguir votos para un candidato a un cargo público, o indicios de una “cocina” entre sectores políticos con ministros del Poder Judicial, cuyo máximo paradigma es el caso de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien aceptó integrar otra Sala del máximo tribunal a solicitud de Hermosilla.

En ese contexto, la encuesta Cadem, donde un 61% de las personas consultadas asocia el caso con el Poder Judicial, seguido por la Fiscalía (29%), los abogados (27%), la UDI (21%) y el Congreso (21%), confirma la estrategia de trabajo del partido, en el cual se habría optado por que la candidata Matthei condene cualquier hecho de corrupción. En tanto, los dirigentes optaron por mantener la calma, recalcando que hasta ahora Chadwick es solo un testigo.

Con la confirmación de los sondeos de opinión, dirigentes de Chile Vamos revelan que ahora la estrategia apunta a precisar la situación de Chadwick y recordar que Hermosilla era el abogado del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), contactado a partir del escándalo de Democracia Viva que envuelve a la cúpula del expartido de Giorgio Jackson.

Y también se sigue con interés el debate que se abrió en el Partido Socialista, por la amistad de su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, con Gonzalo Rodríguez Herbach, abogado que aparece en la lista de inhabilidades del supremo Jean Pierre Matus y quien hace unos meses representó a Mario Vargas en el recurso legal con el que intentó impedir el acceso de la Fiscalía a sus WhatsApp con Luis Hermosilla.

Eso sí, dirigentes del bloque opositor observan cierta división en la UDI. Mientras voces como la del senador Sandoval o el diputado Jorge Alessandri dicen que Chadwick debería congelar su militancia, Iván Moreira y otros coroneles aseguran que no hay impacto significativo en el partido ni mucho menos en Matthei. Pero en el sector que pide al exministro hacer algo al respecto precisan que es porque el Partido Republicano comenzará a cuestionar a Chadwick y la UDI.

Kast se suma a presión sobre Chadwick

Tal cual. El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, se unió a estas presiones. La tarde del lunes, durante su paso por Puerto Montt, el excandidato presidencial sostuvo que “hemos visto cómo hay situaciones que afectan al actual Gobierno, a algunos ministros que han sido involucrados en el tema de los audios, sea por acciones directas o por dichos que han ido apareciendo en estos audios, como la disputa por el nombramiento de fiscales, que involucra de alguna manera al ministro Elizalde, como la defensa que asumió el señor Hermosilla de la mano derecha del Presidente Boric”.

En esa línea, Kast remarcó que el caso Hermosilla también ha afectado al Gobierno anterior de Sebastián Piñera. A su juicio, “es evidente que van a ir saliendo situaciones que van a ir involucrando a más personeros del Gobierno de Sebastián Piñera, porque el señor Hermosilla era parte del staff de asesores del ministro Chadwick, y eso es algo que es mejor que más pronto que tarde se dé a conocer a la opinión pública, sino el daño cada vez va a ser mayor para aquellos que tratan de encontrar una respuesta a algo que quizás no tiene respuesta, que es la influencia del señor Hermosilla en lo que fue el Gobierno de Sebastián Piñera”.

Gobierno pide respuestas

En un punto de prensa relativo a la seguridad en Fiestas Patrias, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), emplazó a la derecha para que entregue explicaciones por la vinculación del exjefe de la cartera, Andrés Chadwick, en la trama del caso Hermosilla.

“No podemos esperar del señor Chadwick en este momento, que enfrenta un montón de acusaciones, algo que no sea una defensa de él mismo. Eso es lo que va a hacer el señor Chadwick, defenderse”, comentó la secretaria de Estado.

Tohá sostuvo que, independientemente de cuál sea la estrategia de defensa del otrora titular del Interior, “corresponde que las instituciones que son quienes le dan continuidad a los gobiernos, a las decisiones sobre quiénes son autoridades y quiénes no, asuman esas explicaciones ante la ciudadanía, porque probablemente el acusado hoy día está centrado en defenderse personalmente”.

Según la ministra, “las instituciones, en cambio, tenemos siempre otro rol, que es mirar más allá y que es responder a los ciudadanos más allá de nuestra perspectiva personal”. Tohá reiteró el emplazamiento a “todos los actores institucionales que fueron parte de las administraciones en que los distintos actores que han sido mencionados en estos casos participaron, sea en calidad de ministro, sea en calidad de asesores”.

En la misma línea, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo (PC), planteó que la gravedad del caso Hermosilla amerita una respuesta transparente. “La gravedad de esto amerita, evidentemente, que siempre las respuestas de quienes persiguen el delito, quienes puedan estar involucrados políticamente, además, tengan los más altos estándares. Y uno siempre esperaría, obviamente, la mayor transparencia, las aclaraciones, los pronunciamientos”, apuntó la portavoz de La Moneda.

“Creemos que es lo que esperaría, no el Gobierno en particular, sino que cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país; en este caso de la oposición, a propósito de que es un sector político que está más involucrado en esto, particularmente el Gobierno anterior, pero mañana (puede ser) de cualquiera”, concluyó.

¿El paso que viene? En la UDI al menos hay quienes tienen la expectativa de que Andrés Chadwick aproveche su citación a declarar como testigo ante el Ministerio Público, para que dé cuenta del quiebre con su amigo por casi 50 años. “Le debe tirar la cadena a la relación que tuvo con Luis Hermosilla”, dicen en el sector, donde se aferran a la versión de que el emblemático abogado sacó ventaja de su cercanía con Chadwick para sus propios fines.