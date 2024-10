Min. Tohá descarta obstrucción de Boric en caso Monsalve: “Sabía que esto estaba en investigación”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la crisis que afecta a La Moneda tras la revelación de la denuncia por violación en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la rueda de prensa al respecto que realizó el viernes el Presidente Gabriel Boric.

Esto luego de que el Jefe de Estado señaló que Monsalve le comunicó el día martes que había revisado las cámaras del hotel en donde se hospedaba.

“Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí, me imagino que todos lo entenderán, yo además es solamente una versión, creo que no corresponde que dé esos detalles. Segundo, respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”, declaró el Mandatario.

“No hay ninguna flanco por el cual el Presidente pudiera haber obstruido la justicia, porque él sabía que esto estaba en manos de la investigación. Se lo había dicho yo. Entonces, él sabía que esto se estaba investigando desde antes que se lo dijera el subsecretario. Se lo había informado yo, porque a mí me lo informó Cerna (director general de la PDI)”, señaló la ministra del Interior.

También se refirió a las críticas que recibió Boric por sus declaraciones: “Algunas personas dicen que no debió haberlo hecho, pero él dijo ‘en este momento lo más importante la transparencia, dar la cara’ y tomó esa opción”.

En esa línea, Tohá también explicó la razón por la que Monsalve no salió del Gobierno la misma noche del martes.

“Había que saber qué estaba pasando con esa investigación. De hecho, en esas primeras horas vimos que la Fiscalía estaba haciendo una serie de diligencias, que no sólo había una denuncia, sino que la Fiscalía estaba muy encima, tomando una serie de definiciones muy rápido respecto a la acusación, lo cual le daba una cierta intensidad a la investigación”, agregó.

Cerró la conversación con CNN señalando que sintió rabia con el caso, además de quedar preocupada por el impacto que pueda tener. “Siento mucha preocupación por las personas afectadas, ya que en esa subsecretaría la gente está pasando lo pésimo, la víctima y su entorno lo está pasando pésimo, la familia del subsecretario lo está pasando pésimo, ellos no tienen culpa alguna en esto, están viviendo también un infierno”, cerró.