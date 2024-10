Ossandón fustiga respuesta de La Moneda por Monsalve: “Le dieron tiempo para arreglar la situación”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, analizó el manejo del Ejecutivo de la crisis desatada tras la denuncia en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Esto luego de que el Jefe de Estado señaló que Monsalve le comunicó el día martes que había revisado las cámaras del hotel en donde se hospedaba.

“Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí, me imagino que todos lo entenderán, yo además es solamente una versión, creo que no corresponde que dé esos detalles. Segundo, respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”, declaró el Mandatario.

En esa línea acusó a Gabriel Boric de intentar esconder la situación: “el Presidente de la República da esa memorable conferencia de prensa, muestra un montón de cosas que a mí me da la impresión de que aquí le dieron tiempo para tratar de arreglar el problema, tratar de que aquí no existiera denuncia, que acallaran a la gente, le pusieron un avión institucional”.

Aún más, el senador señaló que “este Gobierno feminista le dio tiempo a este señor todopoderoso a tratar de haberse arreglado. A lo mejor dijeron una familia de Concepción, modesta, feriante, se asusta con el poder, a lo mejor esta cabra se queda callada, imprudente la niñita, qué hace yendo a comer a un restaurante con un señor casado y además su jefe”.

Por lo mismo, fustigó el tiempo de la respuesta en La Moneda, que solo se materializó en el día jueves: lo deberían haber “sacado a patadas” apenas el Presidente manejó la información.

Respecto a la respuesta de la superiora directa de Monsalve, la ministra del Interior Carolina Tohá, deslizó la posibilidad de su salida. “Yo no soy quién para echar, eso es problema del Presidente, pero él tiene que transparentar todo lo que ha hecho, y Carolina Tohá metió las patas a fondo“.