“No creo que sea el momento de su salida”: Paulina Vodanovic respalda a ministra Tohá

La presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, abordó la situación de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, quien dejó el partido en medio de una denuncia por violación en su contra.

En entrevista con T13 Radio, Vodanovic expresó que “a medida que se van conociendo cada vez más hechos, la verdad es que resulta bastante inaceptable todo lo que ocurrió (…) son hechos muy graves”.

En la misma línea, líder de la tienda respaldó la posición del Presidente Gabriel Boric del día de ayer, en la que empatizó con la situación de la denunciante y señaló que “es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder“. En esa línea, el Mandatario subrayó que cree en la acusación de la víctima.

“No creo que sea incompatible la presunción de inocencia con lo que el Presidente señaló ayer”, declaró, junto con subrayar que al momento de las primeras declaraciones, el Mandatario no contaba con toda la información sobre el caso.

Vodanovic también mostró su apoyo a la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ha sido fuertemente criticada por la oposición: denunció “hostigamiento” hacia la titular de la cartera y valoró que el Mandatario le brinde su respaldo, dado que está a cargo de temas “cruciales para el país”. Asimismo, señaló que el PS también apoya a la ministra.

“Yo se lo he hecho saber, y la verdad es que no son momentos fáciles ni para ella ni para el Gobierno. Por lo tanto, debemos dejar de lado las diferencias y enfocarnos en los problemas que enfrenta el país“, recalcó la líder del PS.

Al referirse al próximo cambio de gabinete, Vodanovic comentó que esta modificación debe enfocarse en iniciar un nuevo ciclo político, “sincerando también lo que podremos lograr y lo que no”. Sin embargo, y aunque señaló que “no creo que sea el momento” que Tohá deje su cargo, dejó claro que la decisión final la tiene el Presidente. En esa misma línea, la senadora llamó a la unidad en el oficialismo, pidiendo que se deje de lado las discusiones más pequeñas.

“A veces no se dimensionan en el momento los efectos que tienen estas palabras; a veces, las palabras generan más palabras. Creo que hay que tomar esto con responsabilidad. Todos somos dirigentes y debemos tener presente lo que significa nuestro rol, el rol de un partido de Gobierno, y la situación particular de no contar con mayorías en el Congreso”, cerró la líder socialista.