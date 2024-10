Andrés Cruz: La tradición de izquierda en Concepción “ya se perdió”

El abogado, exconvencional y analista político Andrés Cruz, además académico de la Universidad de Concepción, señala que en las elecciones de hoy y mañana en la Región del Bío Bío es probable que haya varias sorpresas, especialmente ligadas a lo que él define como candidatos de los sectores más conservadores, en detrimento de la izquierda, que tradicionalmente ha sido asociada a la zona.

-¿Qué es lo que está en juego en las elecciones en la Gobernación de Bío Bío?

-Primero, hay que determinar cómo va a operar el voto obligatorio y, por lo tanto, hacer un pronóstico respecto de los resultados es altamente dificultoso. A esto se une un fenómeno que tal vez se había dado antes, pero no con los equilibrios que existen hoy, que es la alta fragmentación, pues tenemos una fragmentación absoluta en todos los sectores políticos y ello, junto al voto obligatorio, hace muy difícil determinar qué es lo que va a ocurrir.

-¿Esos dos factores son los determinantes?

-A ellos se suman otros, como el hecho de que tenemos una comunidad completamente desilusionada, que posee muy bajas expectativas de la actividad política, lo que por tanto nos lleva a ver con mucho cuidado lo que va a pasar con la abstención, el voto blanco y el voto nulo. Otro fenómeno que es necesario observar en la zona, aunque no es exclusivo de ella, es la irrupción de figuras nuevas, sobre todo respecto de sectores que puedan tener más fuerza en términos de alineamiento más conservadores, lo que no es un fenómeno que ajeno a lo que está ocurriendo en otros países.Nosotros formamos parte del occidente y este fenómeno se ha dado también en otros países, como consecuencia de la crisis de las democracias representativas, de la no podemos pretender estar fuera. Somos parte de esa crisis.

-Una de las características epocales, en ese sentido, es la aparición del populismo. ¿Estamos en ese estadio?

-Claro. Hemos visto la eclosión de campañas populistas, con candidatos bien posicionados, con recursos para poder invertir en campañas electorales y con un muy buen uso de las redes sociales. Otra manifestación del hastío con la política habitual es que, en general, todos los candidatos que militan en partidos tradicionales han ocultado su militancia, lo que denota obviamente un objetivo, que es tratar de desviar el hecho de que, en realidad, presentan al oficialismo o de alguna manera son oposición tradicional. Ese ocultamiento de su filiación permite, entonces, otros sectores, especialmente aquellos en que prima una visión ultraconservadora, que podrían dar una sorpresa en los resultados o, al menos, reafirmar el posicionamiento que han logrado en los últimos años, cuya principal expresión fueron las pasadas elecciones del Consejo Constitucional.

-Tradicionalmente se tiende a pensar que Bío Bío y especialmente Concepción son bastiones de la izquierda. ¿Eso sigue existiendo?

-Estimo que eso se perdió a nivel general, sin perjuicio de que aún queden algunos lugares muy identificados con la izquierda, pero hay que tener en cuenta que muchos de los sectores más progresistas hoy tienen el carácter de políticos tradicionales y a esta alturas, frente a lo que ha ocurrido en este último tiempo, después del estallido social, creo que no han logrado reposicionarse como una alternativa que pueda convencer al elector en la zona. En estos momentos yo no veo esa posibilidad.

-En ese contexto, pensando en lo relacionado con el voto más conservador, ¿qué peso tiene en Bío Bío el voto evangélico?

Yo creo que tiene menos que el que se cree, entre otras cosas porque, sin perjuicio de que varios de sus candidatos pudiesen obtener buenos resultados, compiten con otros sectores que han logrado también abrirse un espacio considerable acá, como son los republicanos. Además, no hay que olvidar que también hay colectividades de la derecha tradicional que también tienen bases bastante importantes, como la Unión Demócrata Independiente. Yo no creo que tengamos por ahí algún tipo de sorpresa. Estimo que las sorpresas van a ir por otro lado.

-Y en un municipio como el de Concepción, ¿Qué se está jugando? ¿Cuáles van a ser los factores determinantes en términos de votación?

-Tenemos una plétora de candidatos que representan distintas visiones de lo que tiene que ser un municipio, pero para nadie es un misterio que actualmente el tema de la seguridad es el aspecto que quizá concita mayor preocupación en la comunidad y, por lo tanto, los candidatos que tuvieron un discurso de ese carácter van a lograr posicionarse de forma adecuada. Lamentablemente, en la elección de alcalde no hay segunda vuelta y por lo tanto el alcalde que sea elegido va a ser con una baja votación. Y luego, también teniendo una elección de concejales que se resuelve sobre la base de la cifra repartidora, con la incorporación de subpactos, va a ser que probable que tengamos un concejo absoluta y totalmente fragmentado y, lo más probable, que sea oposición al alcalde de turno. Por lo tanto, a quien le corresponda encabezar la municipalidad va a tener severas dificultades. No soy optimista en orden a que fluya de manera muy fácil el diálogo.