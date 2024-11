Frente Amplio suspende militancia de diputada Riquelme tras denuncia de abuso sexual conocida anoche

El Tribunal Supremo del Frente Amplio (FA) decidió suspender la militancia de la diputada Marcela Riquelme, quien representa al distrito 15, en la región de O’Higgins, tras recibir una denuncia en su contra por el delito de abuso sexual. La denuncia fue interpuesta por una mujer que también es militante del partido y colaboradora de la parlamentaria en la comuna de Rengo.

la legisladora Riquelme mediante un comunicado expresó que fue notificada el 30 de octubre de 2024 por el Tribunal Supremo del Regional O’Higgins respecto a la denuncia de abuso sexual presentada en su contra y la sanción partidaria, e indicó que por ahora “guardará silencio”.

La suspensión de la militancia en el Frente Amplio se produce en un contexto que afecta a La Moneda, tras la querella presentada en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), por violación y abuso sexual, donde se criticó su remoción tras 48 horas de que la ministra de la cartera Carolina Tohá y el Presidente Gabriel Boric, conocieran los hechos y luego de la revelación del caso por el diario La Segunda.

El caso Monsalve generó algunos reparos desde el Frente Amplio a la ministra Tohá y parlamentarios de la colectividad como el diputado Gonzalo Winter (FA) calificaron al exsubsecretario de “traidor al Presidente Boric” y a la ciudadanía. Mientras, que además desde la oposición se ha puesto en tela de juicio la adhesión al feminismo del Gobierno de Boric.

El secretario general del FA, Andrés Couble, afirmó que, dada la gravedad de las acusaciones contra Riquelme, “los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de su militancia”. La decisión del Tribunal Supremo del FA de suspender la militancia de la diputada, horas después de revelado el hecho, la noche del 31 de octubre por el diario electrónico El Tipógrafo de Rancagua, refleja un intento por distanciarse del actuar de La Moneda.

“Ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la media cautelar de suspensión de militancia. Nuestra institucionalidad actuará con celeridad, resguardando que exista toda la protección, respaldo y acompañamiento que la denunciante requiera. Reafirmemos nuestro compromiso con el feminismo, con la erradicación de la violencia contra la mujer y con el consentimiento como base del ejercicio de la libertad sexual.”, afirmó Couble en un video donde desliza cierta diferencia con el Comité Político de La Moneda tras la crisis por el caso Monsalve.

En un comunicado, esta mañana de viernes, la diputada Marcela Riquelme se pronunció sobre la acusación y anunció que ha decidido “guardar silencio” como muestra de respeto hacia su familia.

“Ante la convulsión de la contigencia nacional, en la que están siendo investigadas figuras públicas por delitos de índole sexual, el día miércoles 30 de octubre de 2024 fui notificada por el Tribunal Regional OHiggins del partido Frente Amplio respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario. Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos”, sostuvo.