“Fue un error”: funcionarios de Fiscalía se suman a crítica por “defensa corporativa” a Valencia

Ocho asociaciones de funcionarios del Ministerio Público se sumaron a la crítica de la Asociación Nacional de Fiscales, por la “defensa corporativa” de la Fiscalía Nacional hacia el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en la controversia con el abogado Juan Pablo Hermosilla.

El conflicto surgió luego de que Hermosilla, defensor y hermano del encarcelado abogado Luis Hermosilla, presentara un recurso de protección contra la Fiscalía, afirmando que Valencia habría prometido informar sobre diligencias que pudieran afectar al expresidente Sebastián Piñera, en una reunión con el exministro Andrés Chadwick.

En respuesta, la Fiscalía desmintió la versión del abogado y anunció una denuncia en su contra ante el Colegio de Abogados, acusándolo de “evidentes faltas de ética”. Esto fue expresado en un comunicado que generó descontento entre los funcionarios, quienes señalaron que esta respuesta no representa a toda la institución. Anfumip, Affremcen, Affremsur, Affremor, AFRA, Asffro, Afunsur y Ampro, creen que fue un error, “pues el Ministerio Público debe velar por la Institucionalidad y no por personas en particular“.

“En relación con el correo remitido por el señor Ángel Valencia en el día de ayer a todos los funcionarios y fiscales del Ministerio Público, nos parece necesario señalar que las asociaciones de funcionarios, efectivamente nos reunimos en una instancia convocada por él”, partieron aclarando las asociaciones de funcionarios.

Esta reunión, explicaron, “tuvo como objetivo aclarar posiciones en función de las acusaciones que involucran al Fiscal Nacional en el Caso Audio y en la instancia no dudamos en exponer todo aquello que nos parece necesario corregir en pos de nuestra institución”. Agregaron que, si bien no coincidieron con Valencia en algunos puntos, “las asociaciones manifestamos todas aquellas ideas que permitan superar la compleja situación”.

“Se hace una defensa corporativa respecto del Fiscal Nacional”

Sin perjuicio de lo anterior, las organizaciones de funcionarios de la Fiscalía de Chile enfatizan que “hemos luchado en contra de la corrupción y la injusticia, desde nuestra fundación”. Destacan que “la defensa de valores como la probidad y la transparencia ha sido nuestra razón de existir y lo hemos demostrado denunciando, a lo largo de nuestra historia, a todo aquel que ha intentado vulnerar la integridad de la institución”.

“Nuestra posición siempre ha estado lejana del poder a diferencia de otros actores del Ministerio Publico”, sentenciaron.

En esa línea, recalcan, “no avalamos el comunicado emitido el día de ayer por la Fiscalía Nacional a través de sus redes sociales y en donde se hace una defensa corporativa respecto del Fiscal Nacional”.

Las asociaciones firmantes expresan, finalmente, que se mantendrán “fieles al mandato de nuestras bases para seguir defendiendo a la Fiscalía de Chile de todo aquel -no importa su cargo- que se aleje del rol constitucional que nos exige rectitud, probidad e integridad en el ejercicio de la función pública”.