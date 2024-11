Republicanos chilenos siguen la receta comunicacional de Trump

Síntesis generada con OpenAI

La campaña de Donald Trump se destacó por su rechazo a los medios tradicionales y su enfoque en redes sociales, lo que inspiró al Partido Republicano de Chile. Arturo Squella, presidente de los Republicanos, reconoció que las redes como YouTube e Instagram fueron clave, excluyendo plataformas como X (ex Twitter). En Chile Vamos, la victoria de Trump fue vista con cautela debido a su estilo confrontacional, aunque se valoró la pérdida de apoyo del Partido Demócrata entre los sectores tradicionales. Sin embargo, no hay vínculos con los think tanks tradicionales de la derecha estadounidense.

Desarrollado por El Mostrador