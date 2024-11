Maya Fernández niega desfinanciamiento en FFAA: “Lo descarto enfáticamente”

Síntesis generada con OpenAI

La ministra de Defensa, Maya Fernández, respondió a las declaraciones del comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, sobre el financiamiento limitado de las Fuerzas Armadas. Fernández afirmó que no existe desfinanciamiento, destacando que el presupuesto actual cubre el financiamiento de oficiales y suboficiales. Explicó que el déficit del 23% en soldados profesionales se debe a la baja en conscriptos en los últimos años y no a falta de recursos. “Desde 2018 no hemos logrado llenar la planta de soldados profesionales”, señaló.

Desarrollado por El Mostrador