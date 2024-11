Solo dos ministros se inhabilitaron en recurso de protección de Hermosilla contra Fiscal Nacional

Dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se inhabilitaron la semana pasada, después que el 1 de noviembre Juan Pablo Hermosilla ingresara un recurso de protección ante el tribunal de alzada, solicitando que este revierta la decisión del Fiscal Nacional subrogante, Héctor Barros, en orden a no inhabilitar a la Fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, en la causa que ella dirige en contra de Luis Hermosilla.

Según la constancia que la relatora de turno dejó en la carpeta judicial, el 5 de noviembre pasado, quienes hicieron presente estar inhabilitados para ver la causa de Hermosilla fueron Antonio Ulloa Márquez y Lilian Leyton Varela, esta última, mencionada la semana pasada por Juan Pablo Hermosilla como una de las ministras de ese tribunal que tenía chats con su hermano, con quien sostuvo conversaciones por “causas judiciales”, según dijo.

Aunque Hermosilla no mencionó a Ulloa, el diputado Daniel Manouchehri (PS), que es querellante en el caso, hizo notar que el abogado “solo entregó un listado de gente que había hablado con su hermano, donde además se le perdieron los poemas del juez Antonio Ulloa, los eventuales mensajes con el fiscal Morales o con Mario Vargas, entre otros, que no quiso meter en su listado”.

El propio Ulloa reconoció a Ciper que, cuando era ministro de la Corte de Apelaciones, pidió ayuda a Luis Hermosilla en las dos ocasiones en que postuló a la Corte de Santiago, agregando que “desde el primer intento de llegar a la Corte en Santiago que tengo conversaciones con él, como tengo con muchas personas. De hecho, diariamente le mando un saludo en la mañana a través de un poema de algún autor. Tengo un grupo de gente al que yo le mando estos poemas todos los días, y entre ese grupo está el señor Hermosilla. También lo he conocido y lo he visto en reuniones sociales y de amigos”, dijo.

Ulloa se convirtió igualmente en protagonista de los chats entre el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza (también mencionado por Juan Pablo Hermosilla) y el exministro de las cortes de Santiago y Copiapó Juan Antonio Poblete, quien actualmente está formalizado en el marco de la “Operación Topógrafo”, en la cual efectivos de inteligencia del Ejército espiaron al periodista Mauricio Weibel.

Una de esas menciones aparece en un diálogo entre Poblete y la jueza de la Corte Suprema María Teresa Letelier, quien le decía al primero (en noviembre de 2020) que le pediría ayuda a Ulloa, para que este a su vez le solicitara ayuda a la hoy destituida suprema Ángela Vivanco, frente a la acusación que enfrentaba Poblete en el máximo tribunal del país.

Una segunda mención corresponde a un chat entre Mario Carroza y Poblete:

Carroza: Te quiero decir algo que me pidió Ulloa a ti como amigo, no puedo pedírtelo si no es de manera sincera, te lo reenviaré, un abrazo.

Poblete: Ok.

Carroza: Hay un concurso de notario de Copiapó, con asiento en Tierra Amarilla, en el cual no alcanzaré a votar y quería votar por un exalumno y ayudante de derecho procesal en la Universidad Alberto Hurtado, que actualmente es un extraordinario amigo. Se llama Patricio Corominas Mellado y es muy cercano a Miguel Aylwin Oyarzún, que ya le consiguió el voto con Pablo Krumm. Con dos votos queda en terna.

Carroza: Esto fue lo que me pidió. No te sientas comprometido conmigo, un abrazo amigo.

Poblete: Qué extraña actitud de Ulloa… si cosas así me ha pedido en otras ocasiones y nunca se lo he negado. !!!!!!!!!!plop!!!!!!!!

Poblete: Lo [que] tú me pidas, con todo gusto. Abrazo.

Carroza: Cuídate. No confíes en nadie. Siempre a la defensiva. Se trata de sobrevivir en ambiente hostil.

Poblete: Sí, lo mismo para ti. Hay gente que la ambición la enceguece y, también, su afán de trepar.

Pese a todo lo anterior, el Poder Judicial decidió no abrir sumario en contra de Ulloa, quien ahora, para inhabilitarse, esgrimió como razón el artículo 19 número 3 de la Constitución, que establece la igual protección de la ley a todas las personas y la existencia de un proceso imparcial.

El caso de la ministra Leyton

Lo mismo argumentó como causal la ministra Lilian Leyton, quien, sin embargo, agregó antecedentes que fundan su decisión, pues indica que “se encuentra representada por el abogado don Luis Hermosilla Osorio, con quien tiene una relación de amistad en el ámbito profesional”, agregando en que en 2020 –como efectivamente aparece en la página web del Poder Judicial– ella ya se había inhabilitado en una causa en la cual Luis Hermosilla aparecía como abogado.

Después que el jueves pasado fuera mencionada por Juan Pablo Hermosilla, la ministra dijo –según indicó Radio Bío Bío– que ella, dada la inhabilidad que manifestó en 2020, es “imposible” que haya tenido alguna incidencia en la tramitación de causas vinculadas con Luis Hermosilla.

Cabe indicar que, una vez que Juan Pablo Hermosilla interpusiera el recurso de protección y se produjera la inhabilitación de los ministros Ulloa y Leyton, la acción judicial fue admitida a trámite, siendo asignada a la Primera Sala de la Corte de Apelaciones, conformada por los ministros Jorge Zepeda y Alejandro Rivera, además de la abogada integrante Claudia Candiani, quienes el 5 de noviembre pasado ordenaron al Ministerio Público informar al respecto en un plazo máximo de cinco días.

El 8 de noviembre, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, solicitó una ampliación del plazo de respuesta en 10 días, apelando a que era “para informar adecuadamente al tenor del recurso de protección ejercido en estos antecedentes”.

Asimismo, Valencia pidió que “en atención a que el objeto de la presente acción constitucional gira en torno a diversas materias vinculadas con una investigación penal abierta… pido disponer su reserva y mantener impedida su visualización desde el portal de consulta de causas”, algo que –por cierto– no había ocurrido hasta el momento del despacho de esta nota.

Lea la inhabilitación de la ministra Leyton (2020)

Lea la inhabilitación de los ministros Ulloa y Leyton