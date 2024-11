Pese al caso Manicure, Luciano Rivas da dura pelea a René Saffirio en Gore de La Araucanía

A 48 horas de los comicios de segunda vuelta para elegir gobernadores regionales en 11 regiones del país, una de las más importantes mediciones tendrá lugar en La Araucanía, donde el actual gobernador Luciano Rivas, apoyado por la oposición, y su contendor, el exdiputado René Saffirio (ex-DC), se enfrentarán por el cargo. Se espera un resultado estrecho y los partidos coinciden en su mayoría en que el caso Manicure no afectó al aspirante de derecha.

Luciano Rivas, oriundo de Pitrufquén, independiente de Chile Vamos, llegó a esta etapa tras obtener un 27,2% de los votos en la primera vuelta, cifra que lo colocó por debajo de Saffirio, quien logró un 36,8%. Rivas, quien fue el único gobernador electo en 2021 afín al Gobierno del expresidente Piñera, ha visto afectada su candidatura por el caso de los convenios de fundaciones, en la arista Manicure, donde su exjefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli, está formalizado por fraude al fisco.

En algún momento las implicaciones de este caso generaron un ambiente de desconfianza hacia su administración, ya que hubo declaraciones de Leonelli que apuntan a que Rivas estaba al tanto de las irregularidades: “El gobernador estaba al tanto y autorizaba todo”. Sin embargo, tras dos años de investigación, la declaración del imputado se diluyó y en el Socialismo Democrático, en RN y en Amarillos consideran que el caso tendría un bajo impacto en la performance electoral de Rivas.

“El caso Manicure naturalmente lo ha dañado. Pero después de dos años de investigación, de una comisión investigadora y que el fiscal dijo que el gobernador Rivas no está involucrado en nada, yo creo que ya –a esta altura– el daño está hecho. O sea, aquí se instaló una cuestión por parte de la izquierda populista radical de tratar de dañar una imagen. Y yo creo que eso es lo que ocurrió. Porque, si bien está el jefe de gabinete hoy día formalizado, después de dos años, por lo menos hubiéramos sabido de un WhatsApp donde él diga ‘mire (…)’, y lo mismo señala posteriormente el propio jefe de gabinete, asegura que el gobernador no está metido en nada”, dice el diputado por La Araucanía Andrés Jouanett a El Mostrador.

“Saffirio le pagó a su pareja más de 50 millones de pesos en asesorías. Eso es antiético. Eso los parlamentarios de su época lo escondían. Cuándo Saffirio dice, después de 17 años, haber visto subir una niña al vehículo donde ellos venían, sentada en las piernas de Lavanderos y manosearla… O sea, yo a lo menos, me bajo de la camioneta y le quito a la niña a esta persona. Porque él dice que no se podía denunciar en esa época. En el 88 ya había un espacio de libertad. Había comenzado la transición”, dice el diputado de Amarillos, aludiendo a una declaración que hace 19 años hizo Saffirio en medios de comunicación, donde –segun informó Radio Bío Bío– el exdiputado reveló que guardó silencio al ver al exsenador Lavandero, condenado en 2005 por el delito de abuso sexual, porque fueron hechos que ocurrieron en dictadura. Parte del oficialismo duda que Saffirio pueda imponerse

En los partidos del Socialismo Democrático dicen no tener dudas: “No alcanzarán los votos para que Saffirio se imponga”. No obstante, otros dirigentes de la zona, que lo conocen desde que era seremi de Justicia de Aylwin, dicen que Saffirio (Ind) ha capitalizado el descontento y el apoyo de sectores que tradicionalmente no votan por el oficialismo, pero agregan que él es aún conocido como de la DC “guatona”, un sector conservador de la tienda y “que ideológicamente no es muy distinto”.

Según explican, su trayectoria política lo ha llevado a obtener un respaldo que trasciende las fronteras de los partidos, lo que podría facilitarle captar votos de otros sectores.

“El panorama para Rivas se complica ante la posibilidad de que Saffirio capture un porcentaje significativo de los votos que en la primera vuelta fueron hacia otros candidatos, lo que lo posicionaría aún más fuerte en la contienda. Las encuestas y análisis sugieren que el gobernador enfrentará dificultades para revertir la tendencia que lo coloca en desventaja”, dice un dirigente de la UDI.

El caso Manicure sigue tocando la puerta de Luciano Rivas

El analista electoral de la DC, Víctor Maldonado, destaca que el electorado está favoreciendo a candidatos moderados que no tengan problemas de probidad.

“Creo que el electorado le pasará una cuenta al gobernador por el caso Manicure. La derecha no perdona que uno de los suyos esté cerca de algo cuestionable. La zona tiene un electorado de derecha, pero en ese sector se ha buscado castigar lo que no gusta y respaldar la moderación. Eso se considera una fórmula ganadora para las elecciones”, dice Maldonado.

Y agrega: “Los candidatos de derecha que han logrado cumplir con ser moderados y no tener problemas de probidad, tienen éxito. Saffirio es un candidato que, aunque tiene orígenes de centroizquierda, se ha posicionado más hacia la derecha. Se considera que tiene posibilidades de ganar debido a su rectitud y capacidad de gestión”.

A pesar de las implicancias legales que han rodeado a su exjefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli, Rivas ha mantenido su candidatura y continúa en la contienda electoral. Las encuestas indican que, hasta el momento, su apoyo entre los votantes no ha disminuido de manera significativa a raíz de las denuncias.

Rivas obtuvo un 27,2% de los votos en la primera vuelta, lo que lo posiciona frente a René Saffirio, quien logró un 36,8%. Sin embargo, varios analistas políticos destacan que la situación del gobernador no ha sido tan perjudicial como se esperaba inicialmente.

En una zona donde hay 11 diputados, solo una de esas plazas es oficialista. Se trata de Ericka Ñanco, del Frente Amplio. Para Rivas, el respaldo de figuras políticas y organizaciones locales ha jugado un papel importante en su campaña. A pesar de la controversia, ha mantenido reuniones con diversos sectores, tratando de fortalecer su imagen y consolidar su base de apoyo.

Aunque el caso Manicure ha captado la atención de los medios, Rivas continúa centrando su campaña en el desarrollo y las necesidades de la región. Algunos votantes han expresado que prefieren continuar con Rivas en el cargo, citando la estabilidad que ha dado en un contexto regional desafiante. Sin embargo, otros votantes han manifestado su descontento con la situación actual y buscan un cambio, lo que hace que la contienda sea bastante reñida.

Las proyecciones para la segunda vuelta sugieren que la elección será muy ajustada. Rivas deberá movilizar a su base de apoyo, mientras que Saffirio tiene la tarea de captar a aquellos votantes que se sintieron atraídos por otras candidaturas en la primera vuelta. La participación electoral será clave y ambos candidatos están trabajando.

“Sería impresentable que La Araucanía tenga un gobernador imputado por el caso de corrupción más grande de Chile después del caso Hermosilla. Los nuevos antecedentes entregados por el exjefe de gabinete de Rivas son suficientes para que Fiscalía inicie el proceso de formalización, que permita interponer medidas preventivas. Recordemos que hay una prófuga de la Justicia, Susan Alarcón (RN), quien se desempeñaba como jefa de División en el Gobierno Regional. Este domingo, la disputa es si gana la corrupción o gana la transparencia”, sostiene la diputada Ericka Ñanco.