Matthei le baja la cortina a Pancho Orrego: “Pensar que podía ganar era darle mucho crédito”

“Trabajador, apasionado y ha hecho una campaña increíble”, así describió Evelyn Matthei al candidato de su sector, Francisco “Pancho” Orrego, quien no logró superar al actual gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien proclamó su victoria con el 54,98% de las preferencias. Sin embargo, pese a los elogios que ella misma emitió esta mañana y a haber hecho campaña juntos, la candidata presidencial de la UDI finalmente le bajó la cortina al abogado y panelista del programa “Sin Filtros”.

Primero aseguró que Pancho Orrego iba a ser “un gran gobernador”. Tras la derrota de su candidato, Evelyn Matthei declaró a la prensa: “Que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar ya es darle mucho crédito a Pancho”.

“¿Quién hubiera dicho hace cuatro meses que iba a pasar a segunda vuelta y obtener el 46% en la primera? Lo que hizo Pancho Orrego es una hazaña. Que ustedes hayan pensado que efectivamente podía ganar ya es darle mucho crédito a Pancho“, declaró Matthei tras conocerse los resultados del balotaje de gobernadores regionales de este domingo.

En la mañana, tras emitir su sufragio, Matthei había declarado que “me ha tocado conocer bien a Francisco (Orrego) y me ha llamado la atención lo disciplinado, lo estudioso, lo trabajador y lo serio que es“. En ese sentido, añadió: “Y les puedo señalar que va a ser un gran gobernador de resultar electo, y que va a trabajar con todos”.

Asimismo, la carta presidencial de Chile Vamos destacó que desde el sector “hemos elegido muy buenas personas como candidatos. Y eso incluye también obviamente a Francisco Orrego, de quien me ha encantando la capacidad de trabajo, la seriedad y el entusiasmo que pone en todo lo que hace”. En esa línea señaló que, independiente de los resultados de los comicios de hoy, acompañará en la noche a su candidato, no obstante no lo acompaño a votar.

“Espero que gane y que estemos celebrando, pero de cualquier manera voy a estar al lado de él porque ha sido una persona increíble, con la cual hemos forjado lazos de amistad importante. Casi me rompe una costilla sí cuando me elevó después de la primera vuelta, pero realmente es una persona encantadora”, bromeó Matthei, recordando la comentada imagen en la que el candidato de Chile Vamos le dio un efusivo abrazo que la levantó del suelo.

Con el 95,91% de las mesas escrutadas, Claudio Orrego recibió 2.409.203 votos, frente a los 1.972.669 obtenidos por Francisco Orrego, candidato de RN apoyado por Chile Vamos y el Partido Republicano.

De todas formas, la exalcaldesa de Providencia celebró los resultados obtenidos por la oposición este domingo. “La vez pasada, teníamos un gobernador. Ahora tenemos seis. Pasar de uno a seis, lo encuentro una maravilla”, sentenció Matthei, quien luego —junto quien fuera su candidato a gobernador metropolitano—afirmó sobre Pancho Orrego que “nace una estrella de la política”.