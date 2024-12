El palo de Carter ante negativa de primarias en la derecha: “¿Tan pequeños somos?”

El alcalde saliente de La Florida, Rodolfo Carter, apuró a Chile Vamos para que de pie a primarias en el sector de cara a las presidenciales del próximo año y “esperando que se abra esa opción”.

“Esto no se trata ni de Evelyn Matthei, ni de mí, ni de Kast, se trata de nuestro país, de nuestro sector político y de cómo vemos el futuro del país“, señaló Carter en conversación con T13.

En esa línea calificó como un error un escenario en el que el sector llevara a todos los precandidatos que existen hoy. “Kast y Matthei, Franco Parisi, Ximena Rincón, eventualmente yo, Johannes Kaiser, Rojo Edwards… Aparte de que haríamos el ridículo, tendríamos candidatos con 10% y la izquierda muy potente con 35 o 40%. ¿Tan pequeños somos que no amamos a Chile? ”, se preguntó el líder comunal, explicando que algo así como “absolutamente inviable”.

En virtud de este cálculo fue que mencionó que no está dentro de sus planes ir participar como independiente en primera vuelta

Asimismo, y consultado sobre si una primaria así sería de baja intensidad para no afectar la posición de la alcaldesa Matthei―quien, a pesar de estar estancada en las encuestas continúa liderando en preferencias hace meses―, señaló que no obstante es enfático a la hora de comunicar sus posturas, “no hay ninguna oportunidad en que yo no me haya referido con mucho respeto, particularmente a Evelyn Matthei, de quien solamente puedo dar buenas palabras”.

“Es una persona que tiene 40 años en política, con gran prestigio, ha tenido todos los cargos públicos, ha sido candidata presidencial dos veces. Por tanto, ¿Cuál es la parte en que uno podría ser agresivo?”, agregó, a lo que a reglón seguido debió aclarar que “no se puede cambiar de discurso en cuatro años”.

“Si hace cuatro años hubo alguien que quiso ser candidata y dijo que no la dejaron, y acusó con palabras muy duras al candidato a la UDI, incluso tratándolo de misógino, sería raro que hoy día se cambie de opinión y que se acuse a otros de usar un lenguaje poco cortés“, apuntó.