Caso Valentina González: Fiscalía no perseverará en investigación de muerte de abogada

La Fiscalía Local de Quintero informó que no perseverará en la investigación por la muerte de la abogada Valentina González, ocurrida en 2022 en el motel El Duende, Valparaíso. Tras dos años de indagatorias, se concluyó que no hubo presencia de delito. El fiscal Pablo Bravo explicó que las diligencias periciales y testimonios no arrojaron evidencia de un crimen. La causa fue clasificada como un accidente de asfixia por inmersión. En cuanto al acompañante de González, continúa abierta una investigación por microtráfico de drogas.

