Ausencia de nombres y presión sobre Vodanovic: Frente Amplio se apronta a definir carta presidencial

“Boric derrota con amplio margen a Jadue y será el candidato presidencial de Apruebo Dignidad”, decía uno de los titulares que cerraba la jornada electoral del 18 de julio de 2021 y que –a diferencia de lo pronosticado por la encuestas del momento– ratificaba el sorpresivo triunfo en primarias del entonces diputado y candidato del movimiento Frente Amplio (FA), para competir en la primera vuelta camino a La Moneda.

Luego de tres años de Gobierno y siendo un partido constituido, el FA se apronta nuevamente a tomar la decisión de quién los representará en la papeleta de una eventual primaria oficialista, con la responsabilidad de tomar la posta del liderazgo del Presidente de la República, quien indiscutidamente entre los militantes es el principal líder del sector.

En esa línea, la reunión del Comité Central del partido que se realizó este sábado 30 de noviembre dio luces sobre las primeras definiciones para el nuevo periodo electoral que se abre a partir de los resultados obtenidos en los recientes comicios municipales y regionales.

En la ocasión, el órgano confirmó la decisión de competir en las primarias del sector, promoviendo una unidad lo más amplia posible dentro de una alianza progresista. “Para ello, la dirección del partido tiene la tarea de definir una candidatura presidencial propia que encarne estos principios y las aspiraciones de las mayorías”, dice el comunicado final.

La presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, comentó: “Necesitamos una carta presidencial que esté en sintonía con los movimientos sociales, con las luchas que nacen desde los barrios, desde las comunidades. (…) Hoy más que nunca necesitamos unidad de sentido que permita dar respuestas concretas a chilenos y chilenas”.

Definiciones que van en línea con lo expresado por el Presidente Boric, quien –durante su visita al evento– hizo un llamado a los miembros del Frente Amplio “a no olvidar sus orígenes”, a la vez que los instó a mantener la hoja de ruta de cara a los próximos meses.

En relación con el tipo de liderazgo que debería asumir el próximo desafío presidencial, el secretario general del FA, Andrés Couble, señaló a El Mostrador la importancia de proponer un nombre capaz de encarnar las ideas de transformación y, al mismo tiempo –dijo–, “tenemos la responsabilidad de tomar la posta de un Gobierno que ha sido capaz de implementar la ley de responsabilidad parental y pago de pensiones de alimentos, el copago cero en salud, las 40 horas laborales, el Sistema Nacional de Cuidados, la Estrategia Nacional del Litio, entre tantas otras políticas que buscan entregar tranquilidad a las familias y avanzar hacia un Chile donde el desarrollo beneficie a todas y todos”.

Disputa presidencial abierta

Lo cierto es que, más allá del perfil al que se aspire, la futura carta del FA deberá sortear un difuso escenario para el progresismo, sin nombres claros para la futura papeleta de primarias, con Evelyn Matthei como candidata de Chile Vamos liderando de manera sostenida en las encuestas, y un buen rendimiento electoral de la oposición, más allá de las derrotas simbólicas en gobiernos regionales.

“Hacer la elección de la persona que va a enfrentar a Matthei, o quien salga de la primaria de la oposición, no es fácil, es bastante trabajo, de mucha reflexión. En ese sentido, si uno se guía por las encuestas, claramente de los candidatos actuales que surgen espontáneamente por el lado del progresismo, son todos débiles, todos pierden con Matthei. Ahí viene la siguiente pregunta: ¿qué candidato o candidata potencialmente es más competitivo en la izquierda? ¿Es la ministra Tohá? ¿Es Tomás Vodanovic? ¿Quién va a ser?”, dijo el experto en marketing político y académico UDP, Cristián Leporati.

A lo anterior, se suma el peso de tres años de Gobierno, donde los partidos oficialistas han debido superar contingencias como la derrota del primer proceso constitucional, el rechazo de la reforma tributaria, la crisis de seguridad y el impacto del reciente caso Monsalve. Eventos que han obligado a la toma de decisiones desde el pragmatismo, lo que también –según analistas– debería aplicar para el próximo ciclo electoral.

Así lo señala el director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno, quien reforzó la idea de que “lo que estamos observando en el Frente Amplio, después de que se unificó y que compitió por primera vez como partido en estas elecciones subnacionales, ha sido una tendencia más bien al pragmatismo. Lo que observamos el fin de semana, en su Comité Central, va también en esa línea. (…) Está actuando con bastante pragmatismo, más propio de los partidos tradicionales que de los partidos emergentes”.

Frente a este escenario, a juicio del secretario ejecutivo del FA, Simón Ramírez, “el cierre de este ciclo deja una cosa clara: la disputa presidencial está completamente abierta. (…) El partido llega en una buena posición al próximo periodo, con experiencia de Gobierno, en el Parlamento y también a nivel local. Con un partido fuerte, constituido en todo Chile.

“Tomamos, por lo tanto, el periodo que viene con la máxima responsabilidad y nos parece que lo que corresponde, efectivamente, es que el proyecto frenteamplista tenga un candidato o candidata que lo represente en las próximas elecciones, cuestión que vamos a comenzar a discutir internamente”, dijo.

En ese sentido también advirtió sobre la necesidad de unidad en el progresismo, considerando las voces que ya han instalado la idea de que el oficialismo compita con listas parlamentarias separadas en los comicios de 2025.

“Nuestra apuesta política va a ir, como hasta ahora, en esa línea: continuar una senda de cambios, sin poner en riesgo lo alcanzado hasta ahora. (…) Por eso para nosotros es fundamental pensar la unidad desde el contenido. Vamos a abogar por una alianza en la que el pegamento sea el compromiso irrestricto con esta agenda de cambios y no la mera aritmética electoral”, agregó Ramírez.

El potencial de Tomás Vodanovic y el votante sin partido

A pesar de que el reelecto alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ha descartado embarcarse en una carrera presidencial, continúa marcando en las mediciones como el único candidato del Frente Amplio bien posicionado.

Así lo detalló, por ejemplo, el último Monitor de Liderazgos Políticos (MLP) de Datavoz, correspondiente a noviembre de 2024, el que reveló que el jefe comunal emerge como la figura política con mayor ganancia en el ranking de liderazgo positivo.

“Vodanovic es un candidato con mucho crecimiento, con mucho potencial, no está dentro de los candidatos de la tradición política de Chile, es un rostro distinto y nuevo, por lo tanto, como producto político es interesante. (…) Para poder desarrollarlo y potenciarlo en una campaña política de 4 o 5 meses es ideal. Pero también a veces la izquierda es muy dogmática en sus formas de operar y puede escoger un camino más experimentado, (…) todo siempre ha apuntado a que Tohá es la persona. Pero ahí el tema es qué tan competitiva es siendo una política experimentada, hay que ver cuál es su techo de crecimiento”, afirmó el profesor de comunicación política de la UDP, Cristián Leporati.

En esa línea, el académico también advirtió sobre los factores que pueden irrumpir en la lógica de alternancia en el poder que ha primado en los últimos años. “Mi impresión es que en este péndulo de la política que se está produciendo en Latinoamérica, también hay un tercer elemento importante, que es el tema generacional, y eso puede un poco romper el tema, particularmente en un sistema donde la gente está cansada de la política tradicional. Está cansada de los rostros de siempre y eso hay que tenerlo en cuenta”, sostuvo.

Otro de los factores a considerar a la hora de decidir una futura carta presidencial es la tendencia al alza de votantes que optan por liderazgos particulares, más allá de los partidos que los respaldan. Por lo que –más allá de principios partidistas– las características personales de las candidaturas hoy juegan un rol clave.

En ese sentido, el sociólogo y director de Tú Influyes, Axel Callís, señaló que “los millones de votos que sacó la centroizquierda e izquierda son con nombre y apellido, no son votos ciegos, no son votos al sector. (…) Y muchos de ellos son muy moderados, o también muy regionalistas. Entonces, no es cosa de decir que esos votos están para cualquiera, hay que construir esa escalera de votos. Ese es el mayor problema que tiene el oficialismo, que no tiene ninguna persona hoy que pueda construir esa escalera que se enfrente a Evelyn Matthei”.

“La lección es que aquí las personas estuvieron por sobre sus marcas, eso es muy importante. Todos los ejemplos que tú puedas poner de buena gestión, son personas que por lejos están por sobre los partidos que se los adjudican o que los sostienen. Hoy hay 103 alcaldes electos independientes, que no salieron por ser independientes, salieron por el nombre y apellido que tienen”, enfatizó.

Lectura que –según el experto– aplica para el rendimiento electoral de un partido como el Frente Amplio que, según indicó, “no ganó muchas de las comunas por las que apostó, lo que evidenció la dificultad de involucrarse en los territorios desde la cultura básica de las personas”. Y donde, además, las preferencias de los votantes “siguen teniendo un componente de mucha personalidad, pero esencialmente es el carácter, la trayectoria, la experiencia lo que está marcando el periodo y sobre todo los resultados”, señaló.