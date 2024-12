Director de la PDI revela que Monsalve estuvo sin escolta por más de 24 horas

En el marco de la sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el caso Monsalve, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, hizo una cronología de cómo se enteró de los hechos.

Según relató Cerna, el 15 de octubre tomó conocimiento de que se estaban realizando investigaciones en contra del entonces subsecretario Manuel Monsalve, por los delitos de abuso sexual y violación. “En el hotel, detectives del área de Inteligencia habían concurrido con antelación. Esa es la primera información que tengo el día (martes) 15 en la mañana”, dijo.

Debido a esto, “tomo la determinación de llamar a la (ex)jefa de Inteligencia, que se apersone en mi oficina. En ese ‘intertanto’ tengo un llamado telefónico con el fiscal nacional (…) en esa conversación, tocamos el tema de esta investigación”.

En paralelo, la exjefa de inteligencia le indica a Cerna que Monsalve le manifestó que estaba preocupado porque “presumía” haber sido víctima de “algún delito en su contra”.

“Después de esto, yo llamo al fiscal nacional alrededor de las 14:00 horas y le digo que ya tomé conocimiento de las actuaciones y que la jefa de Inteligencia está dispuesta a declarar en sede penal. Y que eso se lo transmitiré a la ministra (Carolina Tohá)”, relató.

“Posteriormente, me reúno con la ministra del Interior, alrededor de las 16:00 o 16:10 horas” y “¿Por qué me reúno con ella? Acabo de decir que debe tomar conocimiento que la jefa de Inteligencia va a declarar”, contó. “También, para mi entender, era insostenible seguir vinculándonos (la PDI) con el subsecretario del Interior. No con la Subsecretaria, con el subsecretario, que es la persona imputada por un delito tan gravoso como abuso sexual y violación”, agregó.

En otro extracto de su relato, Cerna se refirió a quienes eran los escoltas de Monsalve y aclaró que “no es que deliberadamente hayan dejado al protegido, lo pidió el protegido”.

“Los protegidos deben estar 24/7, pero ocurre que muchas veces el protegido, y entienden el sentido de la seriedad de la determinación, libera a los escoltas con el compromiso que estará en el inmueble o su casa (…) los escoltas se iban a La Moneda”, explicó.

Cerna cerró indicando que los escoltas nunca supieron sobre los desplazamientos de Monsalve por Santiago durante esa noche.