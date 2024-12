Aedo al frente y el “sheriff” al cierre: Cámara acordó protocolo de reemplazo a Cariola por embarazo

La Cámara de Diputados se alista para afrontar el período de prenatal y postnatal de su presidenta, Karol Cariola (PC), quien está a punto de ingresar a su licencia de maternidad. El anuncio del embarazo de Cariola, realizado en agosto de 2024, marcó un punto de inflexión en la política interna de la Cámara, provocando una serie de ajustes en el funcionamiento de la institución y un acuerdo político entre las bancadas.

La diputada y primera militante comunista en llegar a la presidencia de la Cámara de Diputados cesará temporalmente en sus funciones en febrero de 2025, coincidiendo con el receso legislativo. Según los acuerdos, su gestión terminaría a mediados de abril del próximo año.

Mientras tanto, en cuanto al funcionamiento de la Cámara durante su ausencia, el diseño acordado por los miembros de la mesa busca garantizar que la labor legislativa no se vea afectada. Según el reglamento de la Cámara, en caso de ausencia de la presidenta, quien mantiene su cargo, la testera será encabezada por los vicepresidentes, siguiendo el orden de precedencia. Por ello, el primer vicepresidente, Gaspar Rivas (independiente y exmilitante del PDG), tomaría las riendas en calidad de subrogante, pero lo que se acordó fue una organización que busca minimizar posibles controversias.

Cabe mencionar que el pasado 3 de diciembre, previo al acuerdo anunciado este martes, el diputado Rivas había señalado a El Mostrador que, a pesar de su pre y post natal, la presidenta sigue siendo la titular del cargo. “Lo que sí ocurrirá es que yo tendré que presidir sesiones cuando ella no esté. Pero yo no paso a ser presidente”, comentó, remarcando que no existe una subrogancia de la presidencia de la Cámara.

Hoy se reveló que lo acordado es que el segundo vicepresidente, Eric Aedo (DC), se encargue de presidir las sesiones al inicio y de liderar la reunión de comités, donde se toman las decisiones políticas clave. Mientras tanto, Rivas será responsable del cierre de los debates y las votaciones, un rol que ya ha asumido en varias ocasiones —como él mismo afirmó— “sin ninguna complicación”.

Y es que el diputado Rivas, expulsado del partido de Franco Parisi en abril de 2024 por haber negociado con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para obtener la primera vicepresidencia de la Cámara, ha protagonizado varías polémicas. Ha sido un acérrimo impulsor de los retiros de las AFP, llamó “hijo de puta” a Andrónico Luksic y ha garabateado a varios de sus colegas. No obstante, hoy declara que “ha sido todo muy tranquilo”.

Con todo, el diseño acordado permitiría que la mesa se mantenga estable y evitaría la posibilidad de que se utilicen errores o provocaciones para intentar censurarla. Además, el hecho de que la licencia prenatal de Cariola coincida con el receso legislativo de verano, que inicia en diciembre, suavizaría la transición y facilitaría la planificación de la reanudación de las sesiones en marzo, tras el parto de la presidenta, previsto para el 8 de ese mes.

“Se le ha dado la máxima normalidad a la situación”

El diputado Aedo afirmó que “se le ha dado la máxima normalidad a la situación, asumiendo que un embarazo es parte de la vida, no es un hecho inusual”. Probablemente, añadió, “la política chilena se tiene que acostumbrar de aquí en adelante a que diversos presidentes o presidentas de la República, o en otros cargos del Estado, pueden estar en una edad fértil y, obviamente, dar a luz o ser padres o madres”.

Por su parte, consultado por este medio, el diputado Rivas confirmó que se trató de un acuerdo transversal entre los tres miembros de la testera. Sobre las posibles controversias, recalcó que ha presidido varias veces la Sala y “no ha habido nunca, en ninguno de estos meses, ninguna situación problemática”. Al contrario, agregó, “ha sido todo muy tranquilo, sin ninguna complicación”.

Cabe mencionar que, en paralelo, para lograr este consenso, se ha generado un clima de entendimiento entre las diputadas, especialmente las de derecha, quienes han expresado su respaldo a la idea de que no se debería intentar censurar a la mesa durante este período. Según consignó La Tercera, la diputada Camila Flores (RN) comentó que sería inapropiado realizar una censura solo porque Cariola se ausente por su maternidad, subrayando que las decisiones de censura deben basarse en faltas graves al reglamento, no en jugadas políticas. De igual manera, Marlene Pérez (indep. UDI) destacó la importancia de respetar el derecho a la maternidad y consideró que sería un mal precedente intentar destituir a la mesa bajo estas circunstancias.

A pesar de su ausencia temporal, también se confirma que Cariola se mantendrá conectada con el funcionamiento de la Cámara de Diputados y, dependiendo de las circunstancias, evaluará su participación en las votaciones y otras reuniones, de ser necesario.