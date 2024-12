Presidente de la UDI responde a críticas republicanas: “No hemos cedido” en pensiones

“No sé si yo me habré expresado mal, siempre eso es posible, o si aquí se trata de torcer los argumentos. Aquí no hay ningún acuerdo aún, nosotros no hemos cedido ningún punto, ni medio punto a reparto”, dijo Guillermo Ramírez..

Resumen Síntesis generada con OpenAI El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respondió a las críticas del Partido Republicano sobre la posible entrega de un 0,5% de las cotizaciones al sistema de reparto impulsado por el Gobierno, aclarando que no han cedido en ningún punto. Afirmó que la palabra “reparto” fue imprecisa y que lo que proponen es un fondo administrado por una entidad estatal. Ramírez destacó que “el reparto es un cáncer” y reiteró que no están dispuestos a introducirlo en el sistema. Desarrollado por El Mostrador