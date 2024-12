Bacheletismo diseña escenarios para La Moneda: “Cerrar la puerta a su participación sería prematuro”

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, hizo revivir el debate acerca de una posible candidatura a La Moneda de la expresidenta Michelle Bachelet como carta única de la centroizquierda para los comicios del próximo año y aseguró que “ella no puede decir que sí, hasta el momento definitivo”.

En una entrevista con La Segunda, Escalona, que lidera la corriente interna del socialismo “La Nueva Izquierda” a la que pertenece la exmandataria, señaló que no se puede descartar la postulación de Bachelet, considerando la necesidad del partido de contar con un candidato para 2025 y, mencionó que en las encuestas Bachelet “siempre está presente”.

A pesar de que Bachelet ha manifestado su deseo de no postularse nuevamente, Escalona afirmó que es probable que surjan opciones en el futuro y que de aquí a enero en el PS “comenzaremos a ver más claramente” quiénes se postularán.

“Todavía no hay candidatos en la cancha, como no lo había tampoco la vez anterior. Entonces no nos preocupemos tanto. Ya surgirá la candidatura única que nos represente. De aquí a enero empezarán a salir los bailarines a la cancha. En enero nosotros vamos a tener este debate más en profundidad en la Comisión Política. (En el PS) tenemos varios nombres. He hablado de Mario Marcel. Siempre está presente por su ubicación en las encuestas la expresidenta Bachelet. (…) ella no puede decir que sí hasta el momento definitivo. No puede estar en la palestra cuatro años de precandidata.(…) creo que eso no está descartado”, dijo Escalona al vespertino.

Las declaraciones de Escalona se producen en el marco de una serie de conversaciones que el sector de la Nueva Izquierda viene desarrollando desde hace algunas semanas.

En la corriente de Bachelet, sostienen que si bien la exmandataria no se muestra a favor de ser alternativa, ella es una de las figuras mejores evaluadas de la centro izquierda y desde hace 15 años, por lo que resulta altamente probable que siga subiendo en las encuestas, y que como todo líder político “el que nace chicharra muere cantando”.

Y a pesar de que la expresidenta Bachelet ha manifestado que no estaría dispuesta, al menos por ahora, a liderar un proceso presidencial, varios dirigentes sugieren que, en política, cerrar la puerta a su participación podría ser prematuro.

En ese contexto, el expresidente del PS, Osvaldo Andrade, otro de los líderes de la Nueva Izquierda, la histórica corriente del partido socialista desde el regreso de la democracia, manifestó que el posicionamiento de la “doctora” en las encuestas no deja de ser un elemento muy llamativo.

“La ausencia del liderazgo en el mundo de la izquierda y de la centroizquierda genera una mirada muy amplia respecto a la búsqueda de alternativas. Me llama la atención que incluso la presidenta Bachelet, que ha dicho reiteradamente que no está en disposición de encabezar un proceso presidencial, pero sigue apareciendo en las encuestas como la figura mejor evaluada de la centroizquierda y la izquierda, o del oficialismo. Entonces, es evidente que cerrar definitivamente ese capítulo pudiera ser demasiado prematuro” afirmó Osvaldo Andrade.

Sin embargo, advirtió un matiz importante: “yo en lo particular creo que ella genuinamente no está en disposición de asumir una tarea de esa envergadura. Y creo además que ella, por su trayectoria, merece que su consideración, es decir, su opinión, sea definitiva en este sentido”.