Senador Latorre acusa que en la derecha hay un “tironeo brutal” por reforma de pensiones

El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, dijo que en la derecha hay un “tironeo brutal”, especialmente entre Chile Vamos y Republicanos, en torno a la reforma de pensiones, lo que ha ralentizado los avances en una discusión que lleva doce años sin resultados concretos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Latorre dijo que “son doce años de discusión de reforma a pensiones frustradas”, haciendo hincapié en los problemas históricos para alcanzar acuerdos.

Latorre mencionó que, durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, el proyecto de reforma no logró salir de la comisión de trabajo, pese a que la centroizquierda tenía mayoría en ese momento. “El proyecto que se presentó nunca salió de la comisión de trabajo. Entonces, se vio frustrado y solamente al final se terminó aprobando la PGU de doscientos diez mil pesos, si no me equivoco, en ese momento. Hoy día están doscientos catorce”, indicó.

El senador también cuestionó el rol de Evelyn Matthei en el debate. Consideró que su intervención reciente ha sido ambigua y destacó la importancia de abordar temas como las condiciones para que las mujeres accedan a beneficios previsionales. “Si tú subes los requisitos para que las mujeres accedan a los beneficios del seguro social, mientras más subas los requisitos, más gente dejas fuera, y particularmente mujeres”, afirmó, aludiendo a la realidad laboral que afecta a este grupo por labores de cuidado y domésticas.

En cuanto a las negociaciones en el Congreso, Latorre señaló que, aunque la comisión de trabajo del Senado ha avanzado lentamente, el desorden se evidencia principalmente en la Cámara de Diputados. “Hay un tironeo muy brutal, por ejemplo, la pelea que tiene la UDI con Republicanos, o parlamentarios de Renovación Nacional en la Cámara que dicen que no van a aprobar si es que esto viene a algún punto a seguro social. No lo aprueban, o sea, hay desorden en las filas de Chile Vamos”, expresó.

Finalmente, subrayó la necesidad de un sistema tripartito como eje central de la reforma. “Si uno mira los sistemas de pensiones en el mundo moderno, desarrollado, son fondos tripartitos. Aportan los trabajadores, aportan los empleadores […] y por otro lado aporta el Estado. Eso es fundamental que esté”, concluyó Latorre.