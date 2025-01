Periodista venezolana: Nicolás Maduro es el “Pinochet de Venezuela”

En medio de tensiones por su nueva investidura presidencial, Nicolás Maduro ha ordenado el despliegue de fuerzas militares y policiales en Caracas y otras regiones de Venezuela para asegurar el acto programado para este 10 de enero. Estas acciones se dan en un contexto de denuncias de fraude electoral y una crisis política que continúa polarizando al país, con llamados de otros países a reconocer a Edmundo González como el presidente de dicho país.

En ese contexto, y en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la periodista venezolana Luz Mely Reyes, cofundadora y directora del medio digital Efecto Cocuyo, criticó duramente al gobierno de Maduro, acusándolo de sostenerse únicamente gracias al apoyo de la cúpula militar y de recurrir a métodos represivos similares a los utilizados en dictaduras de otras épocas. Incluso fue más allá, calificando a Maduro como el “Pinochet de Venezuela”.

“Lo único que sostiene a Nicolás Maduro y a su grupo en el poder es precisamente el apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada”, añadió.

Según ella, la situación es respaldada además por sectores de las fuerzas policiales y civiles armados que han disminuido en número, pero que aún juegan un papel clave en la represión. Reyes también destacó que, incluso en guarniciones militares, los documentos indican que el candidato opositor Edmundo González habría ganado en las elecciones de julio pasado.

Reyes subrayó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incumplió su obligación de transparencia al no publicar los resultados mesa por mesa ni realizar auditorías técnicas que garantizaran la legitimidad de los comicios. Según sus declaraciones, “el CNE quedó en deuda con el país, no solo porque no mostró las actas, sino porque además debía publicar los resultados en su página web como se ha hecho históricamente”.

Sobre los documentos presentados por la oposición, Reyes señaló que “las actas que ha subido la oposición venezolana son documentos emitidos por las máquinas de votación del propio Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con estos documentos que te he explicado anteriormente, también ganó Edmundo González Urrutia”.