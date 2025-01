Gerente de LarrainVial sobre Álvaro Jalaff: “No tenía ninguna noción de que fuese un delincuente”

El nuevo gerente de LarrainVial Activos, José Miguel Barros, es un viejo conocido de la casa financiera. Fue director de finanzas corporativas en los años 90 y hoy vuelve en medio del escándalo económico que tiene ocho altos directivos de la firma en el banquillo de los acusados, luego que la Fiscalía Oriente solicitara su formalización buscando esclarecer su participación en Fondo Capital Estructurado I, el vilipendiado “fondo corneta”.

La audiencia de formalización se desarrollará mañana, en la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia, y reunirá por primera vez en una sola cita procesal a los protagonistas de los casos Factop y Audio o Hermosilla, entre los ellos, los exejecutuvos de la compañía Manuel Bulnes, Felipe Porzio, Andrea Larraín, Claudio Yáñez, Sebastián Cereceda, Andrés Bulnes y Jaime Oliveira.

Ad portas de la formalización, José Miguel Barros conversó con Diario Financiero explicando los alcances del remezón al interior de la firma y las expectativas que tienen respecto al proceso que se inicia este lunes, asegurando que tienen “confianza en el sistema de justicia chileno”.

“Va a haber mucho revuelo y hace difícil que todos los participantes actúen de forma absolutamente fría, analítica y tranquila. Tenemos la esperanza de que las ocho personas vinculadas a LV puedan salir bien paradas, y que los señores fiscales, el juez o jueza que nos toque, van a saber calibrar los argumentos. Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia de las ocho personas”, aseguró.

Sobre el rol de la fiscalía, Barros manifestó que era difícil que los fiscales “no se dejen permear por el ruido ambiente. No son ángeles, son seres humanos. Tenemos la esperanza de que ese grado de permeabilidad sea lo menos posible. Que logren ser objetivos y separar la paja del trigo. Me han dado la impresión de ser personas relativamente ecuánimes”.

El histórico directivo de LarrainVial, reconoció que existe un atisbo de potenciales delitos, pero que los fiscales decidieron de manera equivocada involucrarlos, apuntando a una tesis que han transmitido estas últimas semanas: “se ha hecho mal uso de nuestro nombre y se ha tratado de involucrarnos en un tema en el cual sentimos que no somos parte”.

Apremiado por la responsabilidad que le cabe al holding financiero en el caso, Barros respondió que “tuvimos errores de juicio, de apreciación”. “No visualizamos la posibilidad de que hay gente mal intencionada, que pillos le puedan dar un mal uso a las cuotas de la serie B”. “Hay errores de juicio, quizá debimos haber sido más malpensados y habernos puesto en la mente de criminales”, precisó.

“También quizás pecamos de ingenuos en no oler que los STF eran unos pillos de siete suelas, que estaban intervenidos por laCMF, que estaban haciendo mariguanzas para no llegar a fin de mes, sino que llegar a fin de día, y que estuvieran haciendo mal uso de las platas de administración de cartera de sus clientes”, agregó.

Respecto a su relación con Álvaro Jalaff, el directivo aseguró que estuvo en su matrimonio, pero que el entonces CEO de Grupo Patio nunca había ido a su casa. “Le tenía aprecio a Álvaro Jalaff y hasta hace muy poco tiempo atrás, yo no tenía ninguna noción de que fuese un delincuente. Nunca me dio indicio alguno, nunca propuso cosas descabelladas, era un buen profesional”. “Estaba convencido que él era una persona de una sola línea y no de mil caras”, agregó.

Para Barros el gran responsable del descalabro financiero es Antonio Jalaff, que generó una deuda “inabordable” y que a espaldas de LarrainVial, utilizaron “los dineros que vienen en administración de custodia en STF”. A pesar de haberse querellado contra varios directivos de Grupo Patio, el directivo de LarrainVial aseguró desconocer quién es el autor intelectual y material del descalabro financiero.

Sobre algunas alertas que pudieron detectar antes de que tomar decisiones más comprometedoras, Barros reconoce que los Jalaff eran viejos conocidos y que ya habían hecho negocios inmobiliarios con ellos. “Los Jalaff eran vistos por todo el mundo, no sólo por LV, como sujetos absolutamente impolutos y gente de primer nivel. Entraron a la propiedad de Patio inversionistas muy avezados, gente de muy buena reputación y eran socios de ellos y nunca apareció ni siquiera indicio de alguna irregularidad”.

Respecto a la rentabilidad garantizada ofrecida por STF, Barros aseguró que era una propuesta de la corredora, no de ellos, y que consideran una estafa mentir “deliberadamente a sus clientes ofreciendo rentabilidades sabiendo que no podía cumplirlas porque iba a quebrar tres días después. Eso sí es una estafa”.

“Nadie en LV sabía que eran unos delincuentes que estaban al borde de la quiebra diaria”, concluye Barros, asegurando que LarrainVial nunca formó parte de la bicicleta de facturas falsas y la estructuración del fondo para pagarlas. “Lo niego rotunda y enfáticamente”, concluyó.