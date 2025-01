“Problema de voluntad política”: Orrego insiste en uso de armas no letales en Carabineros

En el contexto de las agresiones en contra de Carabineros en los últimas días, en las comunas de Puente Alto y Estación Central, el gobernador metropolitano Claudio Orrego insistió en el programa Estado Nacional de TVN con la necesidad de implementar el uso de armas no letales en la institución, apuntando a la escasa voluntad política del Ministerio de Interior para aprobar su utilización.

Respecto de la iniciativa, Orrego aseguró que las armas no letales, como las pistolas táser, se usan en todas partes del mundo y permiten inmovilizar a los delincuentes en caso de agresiones físicas en contra de personal uniformado.

El gobernador señaló que no comprende por qué el gobierno espera la aprobación de las reglas del uso de la fuerza, RUF, cuando sólo se requiere una simple aprobación de la compra de estos implementos por parte del Ministerio del Interior. “Si no tiene plata, se las compramos nosotros”, agregó.

“Yo no entiendo por qué, por más de un año y medio, se sigue discutiendo la posibilidad de autorizar a carabineros o no ocupar estas armas cuando en 115 países del mundo ya se utilizan. Si queremos proteger a Carabineros tenemos que entregarles armas no letales, no puede ser la luma o la pistola”, explicó Orrego.

El gobernador también opinó que las últimas violentas agresiones a Carabineros, incluyendo la de esta madrugada, que dejó a un subteniente en estado crítico y a un delincuente abatido a tiros, en plena Alameda, evidencian que el país está frente a “una crisis en materia de seguridad, que es probablemente la más profunda en nuestra historia”.

Sobre el ataque a una carabinera en Puente Alto, la autoridad señaló que la agresión pudo haberse evitado con el uso de un arma no letal. “En el caso de Puente Alto, yo he dicho que la herida de la carabinera era absolutamente evitable”, manifestó.