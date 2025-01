Ministro Figueroa le cierra la puerta a la casa de Salvador Allende: “No la voy a aprobar”

El nuevo ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, dio por terminada la controversia en torno a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, comprometiéndose a no autorizar el contrato.

La adquisición, planeada para convertir la propiedad en un museo, fue cancelada tras las críticas por su falta de prolijidad y los cuestionamientos constitucionales que involucraron a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora Isabel Allende.

Figueroa, quien asumió el cargo en reemplazo de Marcela Sandoval, expresó su respaldo a la salida de su antecesora como una medida que asumía la responsabilidad política. En entrevista con T13, el ministro fue enfático: “Mientras yo no apruebe esta compraventa, esta compraventa no existe y yo no la voy a aprobar”.

El ministro reveló que ha solicitado informes detallados sobre los procedimientos que llevaron al fracaso del proyecto, además de haber instruido un procedimiento disciplinario para identificar errores y tomar medidas correctivas. “Me he convencido de que esto nunca debió salir del Ministerio de Bienes Nacionales. Se paró en el momento preciso, pero pudo haberse frenado mucho antes”, indicó.

Al ser consultado sobre las críticas dirigidas al Gobierno, Figueroa señaló que el Presidente Gabriel Boric actuó adecuadamente al exigir la renuncia de la ministra Sandoval. “El Presidente hizo valer la responsabilidad política en el nivel más alto que correspondía en ese minuto”, sostuvo, añadiendo que, de haber estado en su lugar, habría tomado la misma decisión.