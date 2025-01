La candidata Vodanovic: la chispa que abrió fuego, división y debate al interior del PS

No fue un socialista el primero en advertir que la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, se perfilaba como una “interesante carta presidencial”. Fue el exsecretario nacional de la DC y exmiembro del segundo piso del primer gobierno de Bachelet, Víctor Maldonado, quien poco después de las municipales, en uno de sus análisis, lo expuso: “Si vemos lo que dijo el electorado en esta elección municipal, es que el candidato que el oficialismo debe buscar es una mujer, de perfil moderado, con trayectoria y conocida a nivel nacional, como podría ser Paulina Vodanovic”, expresó el analista DC.

Y si bien había sido nombrada de forma aislada en el PS, fue el Comité Ampliado Regional del Maule de la tienda —zona por la cual Vodanovic es senadora— el que esta semana la proclamó como la candidata presidencial. En ese contexto, se ha generado un intenso debate interno. Vodanovic ha señalado que, aunque ha recibido apoyo de algunos sectores del partido, es por afecto.

Según sus declaraciones, el Comité Central del PS ha decidido que la discusión sobre la candidatura debe llevarse a cabo en marzo o abril y que no hay nombres definidos en este momento.

“Yo no he buscado ser abanderada, estoy concentrada en mi reelección como presidenta del partido. Claro, unos por cariño salen a apoyarme, otros que se asustan tratan de tirar lodo para que uno quede embadurnado. Pero si yo quisiera ser candidata presidencial, me habrían proclamado hace tres semanas en el Comité Central, donde la gente me aplaudió largamente; es cosa de ver los videos”, dice la senadora Vodanovic, consciente de que su corriente, el Tercerismo, y el sector que lideran Isabel Allende y Alfonso De Urresti, tienen mayoría en el máximo órgano de decisiones socialistas.

En efecto, la senadora por El Maule tiene adherentes y detractores que reaparecieron al interior de la colectividad, algunos con nitidez y otros de modo soterrado. “El partido debe tener una candidata y un programa. Ella no figura en las encuestas, pero estas son relativas; lo que importa es que va figurando en el interior del partido y va transmitiendo eso región por región que visita, y eso no lo toman las encuestas. Paulina es una lideresa que se ha venido destacando y haciendo su trabajo en el territorio, en la región; ha sido capaz de sacar adelante las tareas que le han tocado. Hay una conducción que siempre está buscando la unidad del oficialismo y su carisma es importante. La relación con los senadores es buena y tiene buena relación también con los diputados, más allá de las cosas internas”, señala el senador Gastón Saavedra.

El diputado por Valparaíso, Tomás de Rementería, tiene una opinión similar. “Debemos tener un candidato único del socialismo democrático, y está la presidenta Paulina Vodanovic, que es una muy buena carta; también el ministro de Segpres Álvaro Elizalde y el ministro Mario Marcel pueden ser una opción, así como la ministra Toha”, señaló el legislador.

En tanto, algunos sostienen que parlamentarios como Vodanovic y diputados del sector Tercerista mantienen una serie de conversaciones para convencer a Elizalde de que asuma una candidatura. Incluso, ayer en el Congreso hubo una reunión entre Vodanovic, Raúl Leiva y el ministro de la Segpres.

Una idea no compartida por todos

Sin embargo, no todos en el PS comparten que la líder del partido de Salvador Allende sea una buena opción presidencial o una carta que aglutine al socialismo democrático. El también diputado por Valparaíso del PS, Nelson Venegas, tiene una opinión más crítica de Vodanovic.

“Las decisiones se toman en Santiago sin escuchar lo que pasa aquí; uno se pregunta en regiones para qué seguir militando si ninguna de las apreciaciones que se realizan acá son tomadas en cuenta (por la directiva)”, aseguró el parlamentario a El Mercurio de Valparaíso hace un par de meses.

Entre sus pares de la Cámara Alta también hay diferencias. “Yo no estoy de acuerdo en apoyar su candidatura presidencial”, afirmó escueto el senador y vicepresidente del PS, Alfonso De Urresti.

Menos preciso fue su par por Rancagua, Juan Luis Castro (PS): “El Socialismo Democrático debiese estar en la primaria del oficialismo con una candidatura. Y el PS tiene todo el derecho de presentar una opción. Lo que importa es que haya acuerdo en torno a esa alternativa, y eso requiere diálogo con los partidos del SD de manera práctica para alinear voluntades”.

Entre los diputados se asegura que los apoyos a una candidatura de Vodanovic hasta ahora son minoritarios y que sólo adhieren a ella en el Tercerismo del PS. “Hoy almorzamos con la ministra Orellana. Y pasó la presidenta del partido a saludar y entregar información sobre la reforma de pensiones. No se abordó ni mencionó nada de su promoción en el Maule en el almuerzo de bancada”, señala uno de los 11 diputados del partido de Salvador Allende. “No se ha abordado nada sobre temas presidenciales”, confirmó el jefe de bancada, el diputado Daniel Melo.

La ausencia de algún comentario a la propuesta de socialistas de la Región del Maule fue interpretada en la bancada como una falta de entusiasmo por “la candidata Vodanovic”, explican. Otros destacan que, a su ingreso al comedor socialista, donde llegó para abordar la reforma de pensiones, se hicieron bromas sobre las diferencias que ha mantenido con el diputado Jaime Naranjo, que lo llevaron a renunciar al partido.

“Hicieron las paces; hoy Naranjo incluso le dio un beso a Paulina, en medio de algunas bromas. Y Raúl Leiva y varios otros les sacaron una foto en ese momento”, señala uno de los comensales.

No obstante, Leiva no confirmó haber inmortalizado el momento, y Naranjo prefirió “no opinar sobre la propuesta presidencial socialista, ya que es una discusión del PS y yo ahora soy independiente”. Acerca del ósculo afirmó: “No, nunca tanto. Fue un saludo protocolar y de una persona educada”.

La senadora y el diputado tuvieron varias diferencias, al punto, explican, de que Naranjo renunció al partido para postular como independiente. Algunos señalan que Vodanovic se molestó con el jefe de bancada por aceptar a Naranjo como independiente. Otros señalan que “jamás se molestaría con los diputados”.

Los defensores de Vodanovic apuntan a que se perfila como un referente en la búsqueda de una propuesta que conecte con las bases y el electorado, el éxito del Partido Socialista en las municipales del año pasado, su carisma y su trayectoria desde los años en que fue subsecretaria del primer gobierno de Michelle Bachelet.

En las antípodas de eso, sus detractores señalan que se ha rodeado de militantes o asesores que han estado muy cerca de la corrupción: entre ellos, Héctor Veliz Peña, uno de los involucrados en el caso MOP-Gate.

También, apuntan a exasesores del exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, acusado de vinculaciones con el narcotráfico, que encuentran cobijo en la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, como publicó El Mostrador en 2022, donde se menciona a Marcela Espinoza Silva, de la dirección regional de Valparaíso; el abogado Roberto Ávila –cercano al padre de la presidenta del PS, Hernán Vodanovic–, que fue el abogado defensor de Aguilera y, en un inicio, de la denunciante de delitos sexuales en su contra efectuados por Manuel Monsalve.

Además, mencionan en la comisión política a Ivonne Donoso como cercana a Vodanovic. Donoso es exfuncionaria del municipio de Tierra Amarilla, que, según publicó La Tercera, era asesora en temas de género, en circunstancias de que en el municipio se desató un caso de escuchas y espionaje, aunque la funcionaria -y exseremi de dicha región- no figura con causas asociadas.

En París 873 aseguran que en la reunión de la directiva de esta semana, la senadora por el Maule criticó severamente el rol de su par Isabel Allende, hija del recordado mandatario, y de su nieta, la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la venta de la casa del Presidente Allende.

La casa de Guardia Vieja y la polémica con Isabel Allende

Según sostienen las fuentes, manifestó: “¿Hasta cuándo tengo que andar defendiendo a Isabel y a Maya de un error de esta envergadura?”, y argumentó que fue un tema abordado en el comité de senadores. “Claramente, no han hecho las paces con Isabel por no haber respaldado a Maya como candidata al Congreso ni a los candidatos de Valparaíso, donde Allende es senadora”, señalan desde la mesa de la colectividad.

Sin embargo, Vodanovic asegura tener una opinión distinta. Explica que la venta de la casa fue un tema personal de la familia Allende y que en nada afecta al partido ni a la figura del presidente Allende.

“Es una situación bien penosa para la familia Allende en general. El presidente Allende fue una persona de la cual nunca se pudo hablar mal de él en términos patrimoniales. Su único patrimonio es la casa, que le legó a su familia, y es muy triste que la buena idea que tuvo el Presidente, en orden a dejarla como museo, finalmente termine en esta forma”, expresó Vodanovic a El Mostrador.

Y agregó: “La derecha muchas veces lo ataca, pero la imagen de Allende trasciende a nuestro país. Es un líder reconocido mundialmente y en cada país hay plazas, calles, escuelas con el nombre de Allende, porque finalmente él fue un visionario, una persona que honra lo que para nosotros es esencial, que es una unidad entre el socialismo y la democracia. Y el desconocimiento de la ley de Isabel y su nieta no afectan esa imagen”.

La senadora Vodanovic enfatiza que su prioridad es continuar como presidenta del partido, que tiene elecciones el 16 de marzo. También en buscar candidaturas al Congreso y su reelección. Recalca que no está en una búsqueda activa de una candidatura presidencial y que su enfoque está en fortalecer la unidad del partido y su representación parlamentaria.

En cuanto a las críticas que ha recibido, Vodanovic considera que el debate que se ha generado es infundado, ya que no ha tomado una decisión sobre su candidatura. Afirmó que el partido necesita un candidato que represente sus ideales y que esté en condiciones de competir en las elecciones.