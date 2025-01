Sernac oficia a Yves Rocher por incumplimientos tras cierre de operaciones en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció un oficio dirigido a la marca francesa de cosméticos Yves Rocher, tras acumular 68 reclamos entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Las quejas incluyen retrasos en los envíos, pedidos incompletos y una falta total de comunicación con los clientes.

En diciembre de 2024, Yves Rocher informó a través de redes sociales el cierre definitivo de sus operaciones en Chile, incluyendo el cierre de sus dos tiendas físicas. Antes de esto, ofreció descuentos de hasta un 70% y prometió despachos en un plazo de 3 a 5 días hábiles para la mayoría de las comunas.

Los reclamos señalan que estas condiciones no se cumplieron. “Compré $100 mil en productos y nunca me llegaron. Supuestamente, llegaban en dos días hábiles”, relató un consumidor. Otro agregó: “realicé un pedido el 31 de diciembre de 2024 y no ha llegado ni he recibido respuestas”.

La empresa publicó en Instagram que está “contactando a nuestras clientas para informar las soluciones a las diferentes situaciones existentes” y aseguró que “no es una estafa de ninguna manera”. No obstante, las críticas persisten.

El Sernac solicitó a Yves Rocher informar su plan de contingencia frente al cierre, detallar el número de reclamos recibidos y las medidas adoptadas para resolverlos. Además, recordó que el Reglamento de Comercio Electrónico establece la obligación de informar con claridad costos, plazos de entrega y condiciones de despacho.

El organismo instó a los consumidores afectados a presentar sus reclamos en Sernac.cl, llamando al 800 700 100 o asistiendo a las oficinas regionales del servicio.