“Lo hago por la Patria”: chats exponen gestiones de Hermosilla para nombrar a jueza Sabaj

La destitución de la jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, no cerró la arista relacionada con la influencia en el Poder Judicial protagonizada por el encarcelado abogado Luis Hermosilla. Tal como lo señaló incluso su propio hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, hay más ministros y jueces que le hicieron favores y que lograron sus cargos gracias a sus gestiones.

En una serie de conversaciones de WhatsApp reveladas este martes se evidenció la estrecha colaboración entre la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj —cuyo nombre no figuró en la esperada lista revelada por JP Hermosilla—, y el expoderoso abogado que hoy está prisión preventiva.

Estas comunicaciones, reveladas por el medio The Clinic, muestran cómo Sabaj brindó asesoría legal en casos de alto perfil, incluyendo la defensa del fallecido expresidente Sebastián Piñera durante el escándalo de los Pandora Papers. “Sabes que tenemos pacto forever” le dice la jueza al abogado en una de sus conversaciones.

En octubre de 2021, tras la divulgación de los mencionados documentos que implicaban a la familia Piñera en la compraventa de la Minera Dominga, Hermosilla y el abogado Samuel Donoso —hoy abogado del exministro Andrés Chadwick—preparaban un recurso de amparo para evitar que el entonces mandatario fuera imputado por la fiscalía. En este contexto, Sabaj proporcionó minutas y sugerencias para mejorar el escrito legal.

En sus mensajes, la ministra expresó duras críticas hacia Donoso, señalando que “es malo el recurso” y que “no está a la altura”. Además, consideraba que Donoso era un abogado “light” y sugirió que la mejor estrategia podría ser no presentar ningún recurso, opción que finalmente se adoptó.

La relación entre Sabaj y Hermosilla no se limitó a este caso. Chats anteriores también revelan que Hermosilla, junto con su socio y amigo Andrés Chadwick, influyeron en la designación de Sabaj como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en mayo de 2020.

Conversación del 7 de abril:

Hermosilla: Acuérdate de hablar con Hernán (Hernán Larraín, en ese momento ministro de Justicia)

Hermosilla: Verónica Sabaj

Chadwick: Ya hecho !

Hermosilla: Alguna reacción?

Chadwick: Al menos respuesta inmediata … “comprendido”

Hermosilla: Ok

Ese mismo día, Hermosilla le informa a Verónica Sabaj sobre los avances de sus gestiones:

Hermosilla: He trabajado mucho para ti hoy!!!

Hermosilla: Ojalá los astros nos acompañen

Sabaj: Mil grs!! Me da vergüenza

Hermosilla: (Responde al mensaje de “me da vergüenza”): Puedo saber por qué?

Sabaj: cuando dijiste he trabajado mucho para ti hoy …

Hermosilla: Es que es cierto

Hermosilla: Si la mitad de lo Prometido se cumple … estaríamos bien

Sabaj: no tengo dudas pero me da vergüenza.. no sé si me entiendes..

Hermosilla: No

Hermosilla: Lo hago por la Patria

Sabaj: ahora después de una semana me cuesta pensar que hablas x mi.. ahora me entiendes?

Hermosilla: No solo he hablado. He hablado mucho de ti. Y he logrado que otros también hablen por ti. Mañana en la mañana lo harán con Blumel. Hoy lo hice y lo han hecho con Hernán Larraín.

El 27 de abril, antes de que se anunciara oficialmente que el nombre elegido por el Presidente Piñera era Verónica Sabaj, ella le escribe a Hermosilla: “Infinitas grs x todo, todo.. x tu ayuda, x tus inmensas ganas que me resultara y x acompañarme inteligente y lúdicamente en el inicio de esta nueva etapa y querer verme brillar”.

Hermosilla responde: “Te mereces eso y más…”

Una vez en el cargo, de acuerdo a las conversaciones reveladas, Sabaj continuó colaborando con Hermosilla en diversas materias legales. Por ejemplo, en octubre de 2021, tras la emisión de un sketch en el programa “Políticamente Incorrecto” de La Red, donde se satirizaba la participación de la familia Piñera en el caso Dominga, Sabaj sugirió a Hermosilla presentar una denuncia. Le proporcionó fallos y orientaciones sobre cómo estructurar el escrito judicial, aunque este finalmente no se presentó.

“Hacerle el mayor daño posible” al juez Urrutia

Otro aspecto destacado de las conversaciones es la animadversión compartida hacia el juez Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago —a quien Ángela Vivanco buscó inhabilitar tras el allanamiento a su casa y cuya participación en manifestaciones públicas y dichos en redes sociales generó una fuerte resistencia en ministros y jueces del Poder Judicial—. Hermosilla manifestó su deseo de “hacerle el mayor daño posible” al juez Urrutia.

Uno de esos “daños” fue la recusación para que Urrutia quedara inhabilitado de participar en una causa donde se acusaba a Piñera por violaciones a los derechos humanos durante el estallido de octubre de 2019. Sabaj no se inhabilitó y votó a favor de esa recusación cuando la presentó el abogado personal del exmandatario en esas causas: Samuel Donoso.

Esa estrategia se ejecutó a fines de ese año, cuando los abogados de Piñera recusaron al juez, y la ministra Sabaj votó a favor de ese recurso. Antes, coordinó con Hermosilla las fechas y le dijo “pedí que se quedara en mi sala”.

Según los chats revelados, Sabaj también analizó a los ministros con los que le tocaba compartir sala. Sobre el abogado integrante Cristián Lepin ella dice que es “muy de derecha” y de confianza. Misma opinión que tenía sobre el ministro Antonio Ulloa, quien en marzo del año pasado le reconoció al medio Ciper la ayuda que le prestó Hermosilla para lograr su cupo en la corte. Ulloa es investigado en una causa desformalizada y secreta por tráfico de influencias que se asignó a la Fiscalía Regional de O’Higgins.

La ministra Sabaj no contestó consultas de The Clinic. Tampoco lo hicieron el exministro Hernán Larraín y el abogado Samuel Donoso.