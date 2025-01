Municipio de Vitacura se querelló contra exfiscal oriente Manuel Guerra

Una querella presentó la Municipalidad de Vitacura en contra del exfiscal regional oriente, Manuel Guerra. El libelo fue aceptado ayer a trámite ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y fue presentado por Sandra Ponce de León, directora de la asesoría jurídica del municipio, junto al abogado particular Alejandro Espinoza, y está caratulada como violación de secretos en relación con delitos de lavado de activos y con las disposiciones del Código Penal que obligan a los empleados públicos a guardar secreto de los antecedentes que manejen.

El libelo recuerda que el 22 de julio de 2021 el municipio denunció ante la Fiscalía Local de Las Condes una serie de delitos cometidos tanto en el Consejo Local de Deportes, como dentro de las organizaciones Vitasalud y Vitadeportes y que “a la fecha de denuncia referida, Manuel Guerra Fuenzalida era el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, superior jerárquico de los fiscales que integran la Fiscalía de Las Condes, quienes se encuentran, de acuerdo a la ley, bajo su dependencia. El querellado ocupó este cargo entre el año 2015 y el 31 de julio de 2021”.

Posteriormente, como precisa la querella, el 18 de agosto de ese año, la exdirectora de desarrollo comunitario, Antonia Larraín Prieto, se autodenunció y declaró que parte del dinero sustraído era entregado en sobres al entonces alcalde, Raúl Torrealba, más conocido como “El Tronco”. Debido a ello, el 15 de junio de 2023 se formalizó investigación en contra de Torrealba y otros exfuncionarios.

Sin embargo, en octubre del año pasado pasado The Clinic dio a conocer una serie de chats entre Guerra y el hoy encarcelado abogado Luis Hermosilla, en los cuales el primero alertaba al segundo respecto de la gravedad de la situación que enfrentaba exalcalde, aseverando que “lo de Torrealba se ve complejo. Creo que si avanzan se pondrá más difícil para él”.

Otro chat que a juicio de los querellantes es constitutivo de violación de secretos es aquel en que Guerra dice, ya estando fuera de la fiscalía, que “fui consultado por DC sobre el tema y averigüé en la fiscalía varías cosas que ya las sabe Juan Domingo. Yo creía que era mejor otro equipo ya que están algo pasivos. Fue mi opinión para DC. No puedo aparecer yo ya que asesoro a AMSZO. Creía que debía ser gente con más cintura política pero Juan Domingo es el hombre de confianza de Torrealba. Tiene algunos parecidos con el caso de HE. Según me dicen acá no hay platas en cuentas pero hay declaraciones de gente cercana de que recibía plata mensual de programas Vita que administraba un pelotudo llamado Domingo Prieto. Y ahora están viendo como se habría sacado la plata”.

Con “DC” se refería al abogado Darío Calderón, con “HE” al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, y con “Juan Domingo”, al abogado Juan Domingo Acosta. La AMSZO, en tanto, es la Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente, en la cual Guerra comenzó a prestar servicios al día siguiente de renunciar al Ministerio Público.

En otro chat que se cita, Guerra decía que “lo primero es que no hay plata trazable. El problema es que en la municipalidad hay mucho pituco de pera blanda. La Antonia Larrain brazo derecho de Torrealba fue apretada por el nuevo director de la municipalidad y se fue a auto denunciar a la fiscalía” (SIC).

Otro detalle de la investigación en que a juicio del municipio se revelan secretos es que Guerra indica que a Torrealba “le encontraron 7 palos en la casa en efectivo explicables y poca plata”. Asimismo, se expone un chat en el cual hablaba sobre Antonia Larraín: “todos los meses Prieto le pasaba 5 millones en efectivo y ella los entregaba a Torrealba durante 30 meses. Explica que si no era Prieto eran otros dos funcionarios. Pero ella era la intermediaria. Y que eso se lo encargo el tronco. Que lo mismo pasaba en fiestas patrias para la fiesta de la Chilenidad. Luego relata que dos veces le falsificó la firma a Prieto para documentos de los programas Vita documentos sin relevancia”(SIC).

Frente a todo lo anterior, los querellantes piden que se dicte una orden de investigar a la Brigada Anticorrupción de la PDI, que se cite a declarar a Guerra y Hermosilla y que la Fiscalía Oriente informe el nonbre de todos los funcionarios que tuvieron acceso a la carpeta de investigación relativa a Torrealba el 28 de agosto de 2021, fecha en que se cree que Guerra obtuvo antecedentes desde el interior de la fiscalía. Asimismo, solicitaron la reserva de la investigación.

Si bien la querella fue enviada -por jurisdicción- a la fiscalía de Las Condes, lo más probable es que esta a su vez la remita a la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, donde está radicada la investigación desformalizada que se lleva en contra del exfiscal Guerra, por instrucción del fiscal nacional, Angel Valencia.

El Mostrador se comunicó con el abogado de Guerra, Felipe Polanco, quien se excusó de opinar respecto de la querella, indicando que la decisión de la defensa es no hacer comentarios de la causa por el momento, a la espera de lo que arroje la investigación.

Lee la querella presenta ante la Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago