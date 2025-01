Por “sacrificios humanos”: Ministerio de Justicia rechaza legalizar “Iglesia Templo de Satán”

El Ministerio de Justicia rechazó la solicitud de la organización “Iglesia Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile” para ser reconocida como una entidad religiosa de derecho público en Chile.

Según la Resolución Exenta 3636, el rechazo se fundamenta en que los fines y actividades de la organización contravienen el orden público y el marco jurídico vigente. En concreto, el documento señala que la entidad promueve prácticas y doctrinas incompatibles con el ordenamiento legal del país, como la autotutela, posibles sacrificios humanos, y rituales sexuales.

“Se advierte que, junto con proclamar la legitimidad de la autotutela, no descarta la existencia de algún “sacrificio humano” -sea o no simbólicamente- pues lo que se busca es la destrucción de quien, a juicio de quien adscribe a tales ideas, merece ser destruido”, indica la resolución.

“Lo anterior, no puede ser aceptado como mecanismo de solución de ningún conflicto, ni puede ser validado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ningún grupo que promueva ideas tendientes a causar daño a otro, propiciando con ellos eventuales condiciones para la realización de conductas que pudieren revestir carácter de delito de aquellos sancionados por el Código Penal”, advierte.

Además, se menciona que los rituales propuestos por la organización, como los de tipo sexual, compasión y destrucción, podrían propiciar condiciones favorables para la comisión de delitos, afectando la moral pública, la integridad sexual y la estructura familiar.

Particularmente, se critica la utilización de mujeres desnudas como parte de los rituales, lo que se considera contrario al compromiso del Estado chileno con los derechos humanos y la erradicación de la violencia contra la mujer.

El Ministerio concluyó que la doctrina y actividades declaradas por la organización no se corresponden con los propósitos de la Ley de Entidades Religiosas y, por tanto, no cumplen con los requisitos para su registro. La resolución enfatiza que la promoción de ideas que puedan dañar a otros o manipular su voluntad no puede ser avalada ni legitimada por el Estado.