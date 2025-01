Tensión por “suspensión” de relaciones diplomáticas con Venezuela: parlamentarios piden ruptura

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó este viernes que Venezuela solicitó el cierre de los dos consulados chilenos en Caracas y Puerto Ordaz, “como consecuencia de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

“El Gobierno de Chile lamenta esta situación, que afecta a miles de connacionales en Venezuela y ciudadanos venezolanos que requieran atención consular, e informa que está evaluando las diversas alternativas disponibles con el fin de garantizar el apoyo necesario para los connacionales residentes en dicho país”, indicó en un comunicado la Cancillería chilena liderada por el ministro Alberto van Klaveren.

El canciller dijo que están evaluando posibles acciones. En tanto, “creemos que (el cierre de los consulados) efectivamente confirma las características de la dictadura venezolana”, añadió.

Van Klaveren reiteró que Venezuela “ha dejado en la indefensión a una cantidad enorme de ciudadanos y ciudadanas venezolanas en Chile, porque a penas tomó la medida de expulsar a nuestros diplomáticos, de retirar sus propios diplomáticos aquí en Chile, suspendió los servicios consulares”.

“Por el momento, la situación es de suspensión”

La embajada chilena en Venezuela permanece cerrada desde agosto, cuando Nicolás Maduro ordenó la salida de la diplomacia chilena después de que el Presidente Gabriel Boric calificara de fraudulentas las elecciones del 28 de julio, que el líder chavista dice que ganó, pese a no enseñar las actas.

“Chile no hizo eso, porque la verdad es que nos preocupa enormemente poder seguir prestando servicio a nuestros ciudadanos que están en el extranjero”, sostuvo Van Klaveren.

El Gobierno de Chile se ha resistido a declarar la ruptura total de las relaciones con Venezuela, pero el canciller venezolano, Yván Gil, aseguró que estas están rotas desde agosto.

Consultado por el tema, el canciller chileno dijo que “por el momento, la situación es de suspensión, es un estatus que existe en la práctica diplomática y, efectivamente, la noticia fue informada hace dos días”. Según Van Klaveren, no se comunicó antes debido a que estuvieron evaluando “las implicancias y no quisimos afectar inmediatamente la prestación de servicios consulares”.

Sobre cómo el país puede prestar ayuda a los connacionales que están en Venezuela, Van Klaveren precisó que están evaluando “las alternativas disponibles, una alternativa es pedirle a un tercer país que asuma algunas funciones que nosotros estábamos prestando”.

“Otra alternativa, no necesariamente excluyente de la anterior, es prestar servicio de distancia, o sea, de carácter remoto (…)”, indicó el ministro.

La relación entre Chile y Venezuela ya estaba tensionada desde antes de los comicios del 28 de julio por la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua y el asesinato en Santiago hace un año del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, confirmó la semana pasada que tres de los testigos de la investigación por el crimen de Ojeda apuntan a autoridades del gobierno venezolano como responsables y que al menos uno de ellos señala que “el encargo y el pago habría venido del señor Diosdado Cabello”, actual ministro de Interior venezolano.

La tesis de la Fiscalía chilena, que desde el inicio de las investigaciones se basó en un “móvil político”, es avalada también por el Gobierno de Boric.

Disidente del chavismo y asilado político en Chile, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en Santiago y sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la capital, sepultados debajo de un bloque de cemento.

Comisión de RREE: ¿Quiebre o congelamiento de relaciones diplomáticas?

Para el senador Iván Moreira, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, “no hay duda que desde hace mucho tiempo que no tenemos relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela”. A su juicio, “tenemos que formalizar el romper relaciones con esta dictadura, por una cuestión de dignidad, y al mismo tiempo entender que vamos a tener que afrontar una migración que está en nuestro país de más de 750 mil venezolanos, miles y miles

El legislador apuntó a la magnitud de la migración que incluye a personas indocumentadas, irregulare y otros tratando de regularizar su situación en Chile. “Lo más grave, según Moreira, “no podemos extraditar a nadie porque no está dispuesto el gobierno venezolano a recibir criminales, organizaciones de crimen organizado, y personas que están totalmente indocumentadas y no podemos expulsarlas, no tenemos dónde llevarla”.

El senador Francisco Chahuán (RN), también integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, aseveró que el cierre de los consulados “reafirma su actitud agresiva hacia nuestro país”. Ante esta situación, explicó, “nos encontramos en comunicación con la Cancillería para evaluar las distintas alternativas disponibles y garantizar el apoyo necesario a los connacionales residentes en Venezuela”.

“Creemos, sin lugar a dudas, que la postura constantemente hostil de Venezuela hacia Chile está generando las condiciones para que nuestro país recurra a la Corte Penal Internacional, en respuesta a las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales que conocemos. Asimismo, consideramos que se debe evaluar el siguiente paso: el eventual quiebre de relaciones diplomáticas”, sentenció el senador Chahuán.

Desde el oficialismo, el diputado Vlado Mirosevic (PL), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, calificó la decisión de Venezuela como un acto “prepotente” por parte de Nicolás Maduro que “da cuenta de lo que hacen todas las dictaduras”. Según el también precandidato presidencial, esto “significa un congelamiento en la práctica de nuestras relaciones con ese país”.

No obstante, el diputado Mirosevic planteó que “Chile tiene que mantenerse firme y duro, porque nosotros hemos defendido la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y no vamos a cambiar de posición porque eso tiene que ver con la dignidad de Chile, y aunque expulsen a todo nuestro cuerpo diplomático, Chile tiene que mantener su alineado con sus valores, con la democracia y jamás alineado con lo que es una dictadura terrible como la de Nicolás Maduro”.

“Esperemos que cuando vuelva la democracia en ese país podamos normalizar las relaciones diplomáticas. Por el momento, en cambio, están congeladas, producto de una decisión que han tomado ellos y que Chile con dignidad democrática debe mantenerse firme”, cerró el parlamentario liberal.