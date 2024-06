El “ninguneo” de Lautaro Carmona al Presidente Boric

¿Un ninguneo? Eso parece que fue lo que realizó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona con el Presidente Gabriel Boric.

Todo ocurrió durante una conversación de Carmona con el programa Tolerancia Cero, en medio de una conversación sobre lo que ocurre en Venezuela, en donde el próximo 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y a la advertencia del Mandatario, quien dijo que el PC chileno se arrepentirá en el futuro de apoyar al país comandado por Nicolás Maduro.

“Yo quiero preguntarle si no creen que con el paso del tiempo, ustedes si no están ahora mismo además, cometiendo un error histórico al apoyar, ya me hago cargo de mis palabras, a una dictadura”, cuestionó la periodista Mónica Rincón.

A lo que Carmona contestó: “Perdón, ¿Qué presidente?”

La periodista le dijo, ante su respuesta, que se refería al Presidente Boric. Pero Carmona replicó: “Yo pensé que me hablaba de Guillermo Teillier. Él es mi presidente. El otro es el Presidente de la República“.

“El Presidente de la República no es su Presidente?”, cuestionó la periodista, ante lo que Carmona zanjó que Boric “es Presidente de la República”.