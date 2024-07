¿Qué pasó con Macarena Bravo? Partido Republicano cambia candidata por Maipú de la noche a la mañana

“Con toda esa garra, va a estar al servicio de los vecinos de su comuna de siempre, de toda la vida. Desde el día uno, que puso un pié en el servicio público, dijo ‘yo quiero ser alcaldesa de la comuna de Maipú que es a comuna en donde viven mis padres, dónde nací, donde me crié, donde he vivido toda mi vida y donde creo saber qué es lo que tenemos que hacer para recuperar nuestra calidad de vida en la comuna’, así que muy contentos, Macarena, con tenerte en este grupo”.

Con esas palabras, el 9 de abril pasado, el presidente del Partido Republicano Arturo Squella presentaba a Macarena Bravo como la candidata a competir por la municipalidad de Maipú en las elecciones de octubre. Pasaron casi tres meses para que la vecina maipucina fuese remplazada sin anuncio público alguno.

“Queríamos compartir con ustedes una gran noticia, una gran noticia particularmente para los vecinos de Maipú. Nos acompaña acá, y ha aceptado nuestra solicitud de asumir el desafío de ser candidato a alcalde por la comuna de Maipú, Enrique Basaleti, general de Carabineros en Retiro, con una trayectoria ligada al mundo de la seguridad, por razones naturales, digamos, en su ejercicio en Carabineros de Chile, pero también, digamos, una vez en Retiro,

acompañando y trabajando desde el punto de vista del análisis de las políticas públicas y del trabajo muy profundo que se hizo o que se ha hecho en el Comité de Seguridad del Partido Republicano”.

Con esas palabras, el mismo Squella, ayer, anunció que Bravo ya no era la candidata para competirle al alcalde Tomás Vodanovic (FA) y dejaron de manifiesto que la apuesta cambió y ahora está en una narrativa centrada en la seguridad y no en una más ligada al arraigo vecinal como lo había anunciado en abril.

Según explicó Bravo a El Mostrador, su retiro de la carrera está relacionado a que debe ejercer labores de cuidado a su madre que está enferma. “La familia es lo primero y hoy mi mamá me necesita, por eso he decidido no postular como alcaldesa de Maipú, porque los vecinos necesitan una persona que se entregue al 100% y con humildad debo reconocer que hoy no podría”.

Sobre eso, agregó que entrega “todo mi apoyo a Enrique Bassaletti y seguiré trabajando por mi querida comuna desde otros espacios”. Además de esas declaraciones, subió un video a redes sociales explicando la situación. Por fuera del lanzamiento que hizo su partido al nuevo candidato de Maipú.

Cabe recordar que Bravo no ha logrado tener un rendimiento electoral en elecciones anteriores. La vecina de Maipú fue candidata para la Convención Constitucional por el Distrito 8 -Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil y Quilicura- como independiente por un cupo UDI en la lista Vamos Por Chile. La cientista política de la Universidad del Desarrollo, durante esos años, trabajaba en el Ministerio de Educación en la prevención de deserción escolar y no logró conseguir los votos necesarios para quedarse con un escaño.

Para el proceso constituyente siguiente, el Consejo Constitucional, Bravo también compitió por un escaño por la circunscripción que incluyó a Maipú. Ahora, sin embargo con más exposición mediática y como militante del Partido Republicano. A pesar de que su partido arrasó en esas elecciones y consiguió el poder de veto en las urnas, a Bravo no le alcanzaron los votos para intregar el organismo.