“Es la economía bimonetaria, estúpido”: tenso round entre Milei y Cristina por situación argentina

Cristina Fernández de Kirchner criticó las políticas económicas de Javier Milei, señalando que el ajuste fiscal del gobierno de La Libertad Avanza se basa en no pagar deudas y reducir la intervención estatal, lo que considera un “combo letal” para Argentina. Fernández argumentó que Milei no cumplió con su promesa de desregular la economía y que la inflación del 3-4% mensual es una “tragedia social” en el contexto de una recesión. Milei respondió a Fernández sugiriendo que no entiende de economía y ofreciendo una “clase particular” por televisión.

