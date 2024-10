Tras 72 horas caminando profesores llegan al Congreso a presionar por ley sobre violencia escolar

Cerca de las 18:00 horas de este martes, cuando el proyecto sobre el CAE aún no llegaba a la Cámara de Diputados, un numeroso grupo de profesores arribaba al Congreso para protestar por la falta de respuesta del Gobierno a una serie de demandas, entre ellas, el pago de la deuda histórica, proyecto de ley sobre violencia contra docentes y convivencia escolar, entre otras.

Cincuenta y cinco dirigentes del Colegio de Profesoras y Profesores habían iniciado, el domingo pasado, una caminata de Santiago a Valparaíso para protestar por la desatención de las urgencias de la educación. Luego de tres días caminando –explican– por la carretera, ayer martes arribaron hasta el Congreso, justo cuando se debatía en la Cámara el proyecto de ley sobre convivencia escolar, el cual fue impulsado tras el trágico suicidio de la profesora Katherine Yoma, quien sufrió amenazas y acosos por parte de alumnos y apoderados en un establecimiento de la Región de Antofagasta a mediados de año.

Su arribo también se produjo después que este sábado un estudiante fuera condenado por agredir al profesor Miguel Miño en San Ramón, quien sufrió fractura facial compleja, del paladar duro y nasal, requiriendo varias intervenciones quirúrgicas. La sentencia del alumno, de 17 años, identificado con las iniciales B.A.R.B, será comunicada el próximo viernes 11 de octubre.

Al llegar a Valparaíso, a la marcha se sumaron cerca de 5 mil profesores. “Mostramos la fuerza y convicción del profesorado (…), llegamos bastante agotados físicamente, pero con el espíritu muy en alto y orgullosos de nuestro gremio. La idea era mostrar que el magisterio estaba disponible a movilizarse, que hoy día nos movilizamos con fuerza”, relató el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

En el Legislativo fueron recibidos por la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, y la segunda autoridad política del país, el presidente del Senado, José García Ruminot, con quienes abordaron su interés de que se apruebe pronto el proyecto contra la violencia de docentes

“El Proyecto Convivencia nosotros queremos que se apruebe a pesar de que debe mejorarse, pero consideramos que lo que se mandó al Parlamento ya es un avance. Con el Proyecto Educación Pública tenemos más diferencias. Justo hoy se está tramitando el de Convivencia, entonces ahí para empujar que ese proyecto, porque la derecha nos está poniendo problema y nos preocupa el Senado, por eso conversamos hoy día con el presidente del Senado, que eso le hicimos ver, nuestro malestar por esa postura de un proyecto que a nuestro entender tendría que tener transversalidad”, señaló Mario Aguilar, presidente del Magisterio a El Mostrador.

Al cierre de esta edición, si bien el proyecto que sustituye el CAE aún no ingresaba a la Cámara, el profesor Aguilar comentó la propuesta anunciada este lunes por el Presidente Gabriel Boric, que busca condonar de forma parcial la deuda del Crédito con Aval del Estado.

“Son dos temas. Primero que se termine con el CAE y con la participación de los bancos en la cuestión de los créditos para estudios superiores. Eso es un avance, porque es una de las anomalías más grandes en nuestro sistema educacional, que la banca esté metida en el negocio educativo con préstamos. Sacarlos del sistema a mí me parece un avance”, asegura Aguilar.

Sin embargo, a las 20:00 horas, al igual de una decena de reporteros en el Congreso, esperaban el ingreso del proyecto a la Cámara. “Ahora, la condonación misma, hay que estudiarla bien, ya que aún no se conocen los detalles, claramente no es una condonación universal como en un principio se había prometido, es una condonación finalmente parcial y en ese sentido no es exactamente lo comprometido”, reparó el representante de los docentes.