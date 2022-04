Abogado Javier Couso aclara que la plurinacionalidad no rompe con la “indivisibilidad del Estado de Chile”

Argumentando que es algo coherente y que se dará sobre la base de la unidad por expreso mandato de la nueva Carta Magna, el abogado constitucionalista Javier Couso aclaró que la aprobación en particular de la definición de Chile como "Plurinacional e Intercultural", en la Convención Constitucional (CC), no rompe con la "indivisibilidad del Estado de Chile".

Recordemos que el primer inciso del artículo cuatro, que fue visado por 115 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones, consigna que "Chile es un Estado Plurinacional e Intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado". Además, los pueblos originarios tendrán "derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales", en donde la norma menciona que tienen derecho a autogobernarse, a reconocer sus tierras y su patrimonio. Ambos artículos pasarán al borrador del nuevo texto constitucional, el cual deberá estar listo a fines de junio para que se someta a votación por la ciudadanía en el plebiscito de salida.

También te puede interesar:

Pese a su aprobación, su pronta discusión en el Pleno de la CC, genera preocupación entre quienes —como algunos integrantes de "Amarillos por Chile"— apuntan que Chile puede disgregarse y que incluso podría separarse territorialmente al final del camino. En conversación con El Mostrador en La Clave, el abogado constitucionalista Javier Couso despejó todas las dudas y primero aclaró que si el tema hubiera sido transversalmente planteado, no estaríamos discutiendo esto. En otras palabras, dijo, "yo creo que todo este debate es un debate bastante artificial, producto de que todo está muy quebrado al interior de la Convención, entre grupos que ya están decididos a votar por el rechazo y grupos que están obviamente impulsando el apruebo".

"Digo esto porque cuando se le preguntó a la Comisión de Venecia, que es una una comisión de expertos, un órgano consultivo de la Unión Europea y que lleva más de 30 años trabajando en todo el planeta haciendo recomendaciones, no encontró nada que objetar", aseguró el jurista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

El abogado Javier Couso informó que si bien no hay estados plurinacionales de la manera que están definidos en Europa Occidental, "es algo que para ellos no tenía mayor problema en la medida que estuviera bien definido, que no atacaba a la unidad del Estado Nacional y eso quedó bastante zanjado". A su juicio, la Constitución tiene que ser interpretada como un todo orgánico, armónico.

El experto recalcó que se está hablando sobre la base de un Estado indivisible, entonces, añadió, "eso es como el marco dentro del cual existe el plurinacionalismo, que efectivamente es el reconocimiento de que hay muchas naciones en un mismo Estado indivisible y por lo tanto ese marco impide toda idea de secesión".

"La Constitución tiene que ser interpretada como un todo orgánico, armónico. Entonces, para mí, el eje central es esto de la indivisibilidad del Estado de Chile", sentenció Javier Couso.

Por otro lado, comentó, hay que distinguir el tema de la plurinacionalidad de lo que son los sistemas de justicia indígena. "Ahí ya entramos en algo donde hay no solo una experiencia en Ecuador o en Bolivia o en países que pudieran ser asimilados a plurinacionales, aunque no ocupan ese concepto como países como España, sino que estoy pensando en países como Estados Unidos que tienen justicia indígena en varios estados", señaló.

El abogado Javier Couso afirmó que "para que haya justicia indígena tiene que haber ley indígena y muchas de ellas son de tradición oral y muy circunscritas en general a materias de familia. Pero todo esto va a poder ser impugnado la Corte Suprema lo que le da, por decirlo así, un rol de cierre del sistema".

Respecto de las críticas hechas por el integrante de "Amarillos por Chile" Mario Waissbluth, Javier Couso apuntó a que "lamentablemente hay gente que lee las normas aprobadas por el pleno como si las hubiera escrito su peor enemigo". En ese sentido manifestó que "vamos a tener una Corte Constitucional que va a tener legitimidad" y que va a poder "evitar los excesos" y al mismo tiempo "permitir que las transgresiones a la Constitución por parte del Parlamento sean corregidas".

"Vamos a ver en las semanas que vienen, que son cruciales, el 95% de la Constitución redactada", concluyó Javier Couso, quien también abordó la aprobación, en la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, de las atribuciones de la Cámara de las Regiones, órgano que reemplaza al Senado y que para el abogado es sin duda "un avance".