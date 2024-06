La “mejor” cuenta pública presidencial y el caso Jadue. Desbordes se explica

Presentado por:

¡Buenas! ¡Fin de semana de elecciones! Con poco ambiente electoral en las calles y, si se cumple el pronóstico de lluvia que hay para el domingo, probablemente será poca también la asistencia a los centros de votación. Esta fue una semana especialmente movida para nuestra política.

En La Moneda se habla de «la mejor» Cuenta Pública del Presidente Boric (es la tercera). El oficialismo celebra que por primera vez el Gobierno aparezca con un relato distintivo, una agenda de seguridad con un sello progresista y colocando sus temas en la agenda (aborto). El único problema fue que la prisión preventiva de Daniel Jadue les quitó protagonismo a las palabras del Mandatario.

No hay caso, a la derecha le gusta la pelea. Puente Alto, Lo Barnechea y La Florida son algunos de los municipios en que la oposición hace públicas sus diferencias en los días previos a las primarias. Estas podrían cambiar el mapa del sector.

Carolina Tohá es la Not-Candidata. Está completamente descartada la posibilidad de que la ministra del Interior salga del Gobierno para trabajar una posible candidatura presidencial. Socialismo Democrático la apoya y es optimista respecto a las encuestas.

El PC muestra su disciplina con la prisión preventiva de Daniel Jadue; y el exministro de Hacienda Andrés Velasco reaparece luego de dos años de silencio, con una columna sobre las lecciones del estallido social en el contexto internacional. Sorpresa en TVN con el anuncio presidencial de una radio pública; directora ejecutiva del canal dijo que no había plata.

En el bonus track de esta semana: tres preguntas a Mario Desbordes (RN), candidato a alcalde de Santiago, para que aclare sus gestiones en el nombramiento de una ministra de la Corte Suprema.

Y en nuestra recomendación, la serie de espionaje Slow Horses, protagonizada por Gary Oldman y Kristin Scott Thomas.

1

BORIC RETOMA LA AGENDA PERO JADUE SE LA ROBA

El caso de Daniel Jadue borró de un plumazo los aciertos de «la mejor» Cuenta Pública. El Gobierno del Presidente Gabriel Boric lleva dos años y medio pateando piedras con la contingencia.

El lento despegue de su administración tuvo que cambiar el foco por el triunfo del Rechazo en septiembre de 2022, luego vino el cambio de gabinete con la entrada en pleno del Socialismo Democrático, que tuvo que enfrentar una crisis de seguridad de proporciones.

La idea era descolocar a la derecha. Un avezado dirigente socialista se reía el martes por cómo el paquete de anuncios de la Cuenta Pública terminó opacado por la noticia de la prisión preventiva de Jadue. La idea era que la derecha y especialmente Evelyn Matthei tomaran posición respecto al aborto y la eutanasia, además de confirmar los buenos augurios para nuestra economía con el Imacec del 4,5% dado a conocer el lunes, pero Daniel Jadue monopolizó las noticias de la semana.

Una agenda que une al oficialismo. La convivencia del Frente Amplio, Partido Comunista y Socialismo Democrático no ha estado libre de problemas y conflictos. Un ministro de Estado considera que la Cuenta Pública logró que «por primera vez tengamos una agenda de temas que une al oficialismo y en que toda la coalición está de acuerdo».

Diversos dirigentes oficialistas coincidieron en que el Presidente Boric logró presentar un relato distintivo, que sale jugando para adelante . Importantes en los próximos meses serán la discusión del aborto y la eutanasia, el Sistema Nacional de Cuidados y una visión progresista de la agenda de seguridad.

Omisión importante. La ausencia de cualquier anuncio de despliegue de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior se interpretó como señal de una agenda de seguridad con sello más progresista, que no comulga con el populismo penal y hace hincapié en la reinserción, la prevención de la reincidencia, la construcción de cárceles, recuperación de plazas y disminución de brechas salariales.

Efecto en las municipales. «Es primera vez que estamos discutiendo temas que ponemos nosotros», me dijo un ministro que estaba preocupado por el pato cojo que se aproxima el último año de Gobierno.

En La Moneda están optimistas de que esta agenda se incorpore a la campaña municipal y marque la diferencia con la oposición: «El tema del aborto es complicado para la derecha, porque los estudios de opinión son favorables al aborto, y la candidata Evelyn Matthei es más liberal que su coalición en este tema». La estrategia es recobrar el voto femenino que permitió ganar las presidenciales del 2021.

Gobierno desplegado en regiones. El sábado en la tarde, después de la Cuenta Pública, todos los ministros fueron a regiones a cumplir una agenda de encuentros y apariciones en la prensa local.

Aparece Jadue. El copamiento de los medios nacionales y regionales fue considerado un éxito el lunes en una reunión que encabezó la titular del Interior, pero a la misma hora en que la ministra Tohá realizaba esa revisión, el alcalde de Recoleta recibía la cautelar de prisión preventiva y copaba los medios de comunicación. Diferentes equipos de La Moneda tienen el encargo de lograr instalar esta nueva agenda en los próximos meses.

2

LAS MOCHAS DE LA DERECHA MARCAN LAS MUNICIPALES

Chile Vamos pelea por las primarias. El jueves en la mañana, el sobrino del senador Manuel José Ossandón, el concejal Felipe Ossandón, inscribió su candidatura independiente para alcalde de Puente Alto y, en la tarde, La Segundapublicó la lista con que el Partido Republicano competirá en todas las regiones del país. A estos eventos se suma el conflicto que arrastran hace semanas las candidaturas de Felipe Alessandri (RN) y Carlos Ward (UDI) en Lo Barnechea. La derecha sabe hacer públicas sus diferencias.

Poco ambiente electoral. Con este panorama en la oposición, en el oficialismo se jactan de que su pacto es más ordenado y menos noticioso. En lo que todos coinciden es en que serán pocos los asistentes a los centros de votación si se cumple el pronóstico de lluvia para este domingo. El acarreo será fundamental para ganar.

La gran batalla. Para la derecha, Lo Barnechea ha concentrado la atención por lo violenta que es la disputa. Un municipio que estaba en manos de la UDI con Cristóbal Lira como alcalde, enfrentó la llegada de Felipe Alessandri (RN), que ha concitado mucho apoyo y molestado a su contrincante UDI, Carlos Ward. Vecinos han visto muy desplegados a los candidatos, con numerosas palomas y algunos agresivos rayados criticando al contrincante. Todo indica que Alessandri gana la primaria y la UDI queda fuera de la competencia.

Otra pérdida para el gremialismo. El mayor golpe que tuvo la UDI en estas municipales fue la salida de competencia de la incumbente Daniela Peñaloza en Las Condes y la instalación de Marcela Cubillos como candidata independiente con apoyo de Chile Vamos y Partido Republicano. Por primera vez desde el retorno a la democracia, la UDI no encabezará Las Condes.

La pelea por Puente Alto. El exalcalde y actual senador Manuel José Ossandón (RN) terminó haciendo lo que quería y apoyó la inscripción como candidato a alcalde independiente de su sobrino Felipe Ossandón en Puente Alto. Esto complica lo que se entendía que era un triunfo seguro para Chile Vamos con la exministra Karla Rubilar (Ind), considerada la continuadora del actual alcalde Germán Codina (RN). Los Ossandón sepultaron la ilusión de la derecha de llevar candidato único competitivo en la comuna con más habitantes del país.

Carter se despide con ruido. El fin de los tres períodos del alcalde Rodolfo Carter en La Florida produjo muchos candidatos y al final el elegido fue su colaborador Daniel Reyes (Ind), que compite con otros dos excolaboradores del jefe comunal saliente y, entre estos, una considerada hasta hace poco «la mano derecha de Carter»: Janett Fernández. En la UDI confían en que Daniel Reyes deje de ser independiente y entre a militar en ese partido.

Republicanos por afuera. En la derecha el gran tema es la capacidad del Partido Republicano para imponer candidatos por fuera que podrían dispersar los votos del sector. Una constatación de esa amenaza republicana fue la presentación el jueves, en La Segunda, de los 13 candidatos a gobernadores del partido de José Antonio Kast. En Chile Vamos me acotaron la amenaza de esta colectividad y creen que Republicanos solo impondrá sus candidatos a alcalde en San Bernardo, El Bosque y Recoleta. Las elecciones de octubre serán importantes para mostrar el real peso político de Republicanos en el sector.

3

CAROLINA TOHÁ ES LA NOT-CANDIDATA

Socialismo Democrático se da vuelta en redondo pensando en las presidenciales del próximo año. Es corta su lista de posibles candidatos y eso lo reconocen en todos los partidos del conglomerado. Los nombres que más suenan hoy son la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), y la del Interior, Carolina Tohá (PPD), junto a algunos nombres de frenteamplistas, como Gonzalo Winter (CS) y Tomás Vodanovic (RD). El problema son las encuestas.

La esperanza de Bachelet III. La candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet es el sueño de varios en el oficialismo, que la ven como el mejor nombre para aglutinar al Frente Amplio y al Partido Comunista con el Socialismo Democrático en las presidenciales de 2025. Pero la mayoría considera poco probable su aparición en la papeleta del próximo año. El PPD y el PS están apostando todo por Carolina Tohá.

A cosechar los buenos resultados en economía y seguridad. Cercanos a la ministra Tohá reconocen que las encuestas no la favorecen, aunque destacan el extraño caso del gobernador metropolitano, Claudio Orrego, que tiene mucha popularidad, pero no aparece como presidenciable. Cercanos a la ministra creen que el escenario va a cambiar cuando cosechen resultados en la economía, comience la implementación de la agenda de seguridad y se polarice la discusión con temas como el aborto.

De política a candidata. Colaboradores de Tohá creen que lo poco generosas que son las encuestas se debe a un perfil muy político de la ministra en momentos donde la política no da réditos. «Tohá fue presidenta de partido, ministra vocera, alcaldesa y ministra del Interior, tiene una imagen muy asociada a la política y eso no logra entusiasmar, pero eso puede cambiar si es ungida candidata», me dijeron.

Colaboradores de Tohá creen que lo poco generosas que son las encuestas se debe a un perfil muy político de la ministra en momentos donde la política no da réditos. «Tohá fue presidenta de partido, ministra vocera, alcaldesa y ministra del Interior, tiene una imagen muy asociada a la política y eso no logra entusiasmar, pero eso puede cambiar si es ungida candidata», me dijeron. Paulina Valenzuela, de la empresa de estudios Datavoz, distingue que «el desempeño de Carolina Tohá en las últimas encuestas en relación a una posible candidatura está en torno a 3%, ocupando el tercer lugar respecto de Michelle Bachelet y Camila Vallejo. Aunque de acuerdo al Monitor de Liderazgo Político de Datavoz, Tohá es la que tiene la mejor evaluación de liderazgo positivo en el sector oficialista».

Abandono de La Moneda. Hay varios nombres que circulan en el Gobierno como posibles candidatos al Parlamento que tendrían que salir a finales de este año. Los más mencionados son el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve; el titular de Agricultura, Esteban Valenzuela; y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. En los pasillos del poder dicen que la salida de Carolina Tohá todavía está en suspenso.

Ninguna posibilidad. En su círculo más cercano señalan que está completamente descartado que abandone La Moneda. «Qué va a hacer si sale del Gobierno, ahora tiene garantizada presencia en los medios 24/7 y no veo que pueda irse a alguna universidad, si la mayoría están manejadas por la derecha, no creo que a la Universidad San Sebastián les guste acogerla», dice bromeando un socialista cercano a la ministra.

Falta de equipo paralelo. Entre los inquilinos de La Moneda llama la atención que, si la ministra tiene interés y disposición para empezar una carrera como presidenciable, no tenga un equipo paralelo que esté preparando su desembarco el próximo año.

Un colaborador de Tohá me dijo que es impensable que la ministra trabaje paralelamente en una candidatura, «no está en su ADN hacer eso, ella es hija de José Tohá y tiene un sentido de responsabilidad que no le permitiría estar armando un comando de campaña estando en el Gobierno». Not-Candidata hasta el próximo año.

4

TRES PREGUNTAS A MARIO DESBORDES

Mario Desbordes explica conversación por WhatsApp. Esta semana, Ciper sorprendió con la transcripción de una conversación por WhatsApp del hoy investigado exministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete Méndez, con el actual candidato a alcalde de la derecha en Santiago, Mario Desbordes (RN), pidiéndole que hiciera gestiones para que María Teresa Letelier llegara a la Corte Suprema.

Desbordes explica en esta entrevista las consecuencias de esta noticia para su campaña, su relación con el cuestionado Juan Poblete y critica a su contrincante en Santiago, la alcaldesa Irací Hassler (PC).

-¿Cómo afecta su candidatura la noticia de sus conversaciones con Juan Poblete?

-No afecta en nada, pues no hay nada irregular en ayudar a juntar los votos en el Senado, para una propuesta que hace tu Gobierno. En este caso, además, no fue necesario, pues la propuesta de la ministra (María Teresa) Letelier resultó aprobada por unanimidad. Lo “raro” es esta filtración de información irrelevante judicialmente que hacen desde la Fiscalía que dirige la fiscal (Ximena) Chong, y que Ciper publica dándole un tono de sospecha, para luego rebotarla en sus medios satélites. Eso no es normal, y para mí tiene un claro interés.

-¿Cuál era su vínculo con el hoy investigado ministro Juan Poblete?

-Lo conocí cuando declaró en la Comisión de Inteligencia por el caso de las escuchas telefónicas (a periodistas). Mantuve contacto por WhatsApp con él.

-A raíz de las críticas de Irací Hassler, usted señaló que la alcaldesa tenía tejado de vidrio. ¿A qué se refiere con eso?

-Ella está siendo investigada por un gravísimo caso de posible corrupción por la compra frustrada de la exclínica Sierra Bella, investigación que ha estado sorprendentemente lenta. Es evidente que acá se busca empatar y construir la idea de que sus contrincantes también podríamos tener problemas. Las concejalas comunistas y sus medios de comunicación difundían la nota de Ciper a segundos de publicada.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

–La ausencia de los ministros comunistas en la celebración de los 112 años del PC. La semana pasada describimos en detalle las fricciones y discusiones internas en el Partido Comunista respecto a la manera en que el alcalde Daniel Jadue llevaba su situación judicial y recogimos la molestia de varios dirigentes. Esta semana fue todo lo contrario. Conocida la prisión preventiva del jefe comunal, resultó imposible sacar dos opiniones respecto a Jadue. Los miembros del PC en el Gobierno y sus dirigentes se cuadraron con el alcalde y optaron por declaraciones neutras y de apoyo a él.

Un evento que destacó la prensa esta semana fue la ausencia de los ministros Jeannette Jara, Camila Vallejo y Nicolás Cataldo, el lunes, en la celebración de los 112 años del Partido Comunista chileno. Cercanos a ellos explican que no tuvo nada de singular, porque el encuentro fue a las 10:30 de la mañana, «Jeannette Jara y Nicolás Cataldo estaban en el Congreso y la ministra Camila Vallejo estaba en TVN, era imposible asistir, tal vez fue un error hacerlo a esa hora».

Cercanos a ellos explican que no tuvo nada de singular, porque el encuentro fue a las 10:30 de la mañana, «Jeannette Jara y Nicolás Cataldo estaban en el Congreso y la ministra Camila Vallejo estaba en TVN, era imposible asistir, tal vez fue un error hacerlo a esa hora». La prisión preventiva tuvo un efecto aglutinador en la colectividad, «nos afectó a todos y eso produjo fortalecimiento interno, cohesión y capacidad de convocar a diferentes sectores del partido», dice un miembro del Comité Central del PC.

«nos afectó a todos y eso produjo fortalecimiento interno, cohesión y capacidad de convocar a diferentes sectores del partido», dice un miembro del Comité Central del PC. Las vocerías de los ministros y parlamentarios comunistas tuvieron como idea general que «las instituciones deben funcionar», evitando entrar en otras disquisiciones.

–Directora ejecutiva de TVN avisó que no hay plata para concretar el anuncio del Presidente Gabriel Boric de una radio pública. Uno de los anuncios que sorprendió en la Cuenta Pública fue el de la creación de una radio vinculada a Televisión Nacional (TVN).

El Presidente dijo en su mensaje: «Televisión Nacional de Chile, por su parte, es el canal de todos los chilenos y chilenas. Es por eso que durante junio enviaremos al Congreso Nacional indicaciones a un proyecto de ley que incluye un fondo de reserva para la modernización del canal estatal. Esto va a permitir fortalecer sus centros regionales, su canal cultural e infantil y su señal internacional, innovando, además, con la creación de una radio pública».

La recién nombrada –en marzo pasado– directora ejecutiva de TVN, Susana García, en una entrevista con el Diario Financiero dijo, una semana antes del anuncio presidencial, que no había plata para la radio: «Hay una intención y un compromiso importante de quienes trabajamos en TVN por hacer una radio, y creemos que podemos armarla aprovechando la capacidad humana y física que tenemos. Pero naturalmente requiere financiamiento; y mientras no tengamos claro eso, no voy a seguir impulsando un proyecto que siga generándole pérdidas al canal».

–Andrés Velasco opina del octubrismo y las movilizaciones estudiantiles en EE.UU. El exministro de Hacienda publicó esta semana una columna titulada «La primacía del orden político», para Project Syndicate, tras casi dos años distanciado de la contingencia política nacional y los medios.

La columna comienza describiendo una escena de la película chilena La Fuente, que cuenta la historia del dueño de la Fuente Alemana de Plaza Italia , enfrentando a los manifestantes luego del 18 de octubre de 2019.

, enfrentando a los manifestantes luego del 18 de octubre de 2019. Velasco usa el caso chileno como telón de fondo para analizar las movilizaciones de estudiantes en Estados Unidos y el efecto que estas podrían tener en las elecciones de ese país en noviembre: «No me sorprendería enterarme que la campaña presidencial de Donald Trump festeja en silencio (las movilizaciones)».

y el efecto que estas podrían tener en las elecciones de ese país en noviembre: Echando mano a autores clásicos como Thomas Hobbes, John Stuart Mill y contemporáneos como Francis Fukuyama, Andrés Velasco se define: «Como liberal, no me cabe duda de que la libertad y la igualdad son objetivos políticos fundamentales. Pero para lograr libertad e igualdad, es preciso contar con un orden político».

Tomando el caso chileno y el fracaso del primer intento constitucional, Velasco considera muy posible el triunfo de Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre: «La experiencia chilena revela que los progresistas no siempre comprenden este punto tan obvio (la importancia de la seguridad personal). Y Chile no es el único caso».

6

AGENDA DE LA SEMANA

Domingo 9 de junio: Parte gira del Presidente Gabriel Boric a Europa, visitando Alemania, Suecia, Suiza y Francia, con ministros, delegación parlamentaria y empresarial.

Lunes 10: Berlín, la capital alemana, será la primera escala del Mandatario el 10 de junio, donde, en el marco de su visita oficial, será recibido por las más altas autoridades: el canciller federal Olaf Scholz y, luego, por el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier.

Berlín, la capital alemana, será la primera escala del Mandatario el 10 de junio, donde, en el marco de su visita oficial, será recibido por las más altas autoridades: el canciller federal Olaf Scholz y, luego, por el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Martes 11: Visita Múnich, ciudad donde se encuentra la sede central del European Southern Observatory (ESO).

Visita Múnich, ciudad donde se encuentra la sede central del European Southern Observatory (ESO). Jueves 13: En Suecia, puntualmente en Estocolmo, se reunirá con el primer ministro Ulf Kristersson; con el rey Carl XVI Gustaf y con el presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén. Además, participará en una reunión con la Plataforma de Cooperación Académica de Chile-Suecia y visitará un centro de prevención del delito orientado a jóvenes, entre otras actividades.

En Suecia, puntualmente en Estocolmo, se reunirá con el primer ministro Ulf Kristersson; con el rey Carl XVI Gustaf y con el presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén. Además, participará en una reunión con la Plataforma de Cooperación Académica de Chile-Suecia y visitará un centro de prevención del delito orientado a jóvenes, entre otras actividades. Sábado 15: Suiza, en la localidad de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna, participará en la Cumbre por la Paz en Ucrania.

Suiza, en la localidad de Bürgenstock, cerca de la ciudad de Lucerna, participará en la Cumbre por la Paz en Ucrania. Domingo 16: París, Francia, donde el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezará el Mecanismo de Alto Nivel del ODS4, cuyo tema es la Contribución de la Educación para la Cumbre del Futuro que se realizará en septiembre.

París, Francia, donde el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabezará el Mecanismo de Alto Nivel del ODS4, cuyo tema es la Contribución de la Educación para la Cumbre del Futuro que se realizará en septiembre. Martes 18: Regreso a Chile.

Lunes 10 de junio: Comisión de Seguridad recibirá a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para que informen sobre las acciones que adoptará el Gobierno tras acusaciones de fiscal venezolano contra Chile por caso Ojeda.

Martes 11: Comisión de Bomberos en la Cámara. Asiste el director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), para explicar la formalización del exfuncionario de esa entidad por su responsabilidad en los megaincendios que afectaron a la Región de Valparaíso el pasado mes de febrero.

7

RINCÓN DEL LOBBY

La Fiscalía Nacional fue protagonista de esta semana. El caso del alcalde Daniel Jadue, las declaraciones del Fiscal Nacional de Venezuela, Tarek William Saab, y la decisión del Juzgado de Garantía de Los Vilos que liberó a cinco integrantes del Tren de Aragua, son algunos de los episodios judiciales que motivaron declaraciones del Ministerio Público.

Revisamos las audiencias del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y me llamó la atención el formato PDF que se utiliza y que no participe de la Plataforma Ley del Lobby, donde otras autoridades registran sus audiencias.

Respecto a esta manera de publicarlo y la diferencia con otras autoridades, un especialista en el tema de transparencia me comentó: «La ley se cumple porque se publican los registros de audiencias solicitados por la ley, pero lo que no se cumple es el estándar de publicación que debiera atender a datos abiertos y que pudieran ser reutilizados, es decir, copiados fácilmente, para aumentar el control social».

8

RECOMENDACIÓN: LA SERIE «SLOW HORSES»

Un gran descubrimiento esta semana fue la serie de televisión Slow Horses en Apple TV+.

La trama se centra en un grupo de agentes de inteligencia británicos relegados a una división poco glamorosa , llamada Slough House, liderada por el desilusionado y cínico Jackson Lamb.

, llamada Slough House, liderada por el desilusionado y cínico Jackson Lamb. La serie destaca por sus personajes complejos y fallidos, que lidian con errores pasados y tareas burocráticas, lejos de las emocionantes misiones de espionaje tradicionales. Abunda el humor negro y una visión realista del trabajo de espía.

El elenco incluye grandes actores, como Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Jonathan Pryce, entre otros.

La serie está basada en las conocidas novelas de espías escritas por Mick Herron.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.