Salón Internacional de la Historieta debuta en Santiago con actividades gratuitas para la familia

Desde el 7 hasta el 9 de junio, el Centro Cultural La Moneda recibirá, por primera vez en Santiago, al Salón Internacional de la Historieta, el evento de cómic más importante para la industria de la narrativa gráfica nacional. Con un compromiso férreo con el Plan Nacional de Fomento a la Lectura, este evento subraya la importancia de la lectura y la cultura de la historieta entre los chilenos. Con entrada liberada y una programación apta para todo público, esta cita promete convertirse en un hito cultural de la temporada.

La llegada del “Salón” a la capital no sólo amplía su exitoso recorrido en Concepción, sino que también trae consigo a un selecto grupo de artistas cuyas obras han dejado huella, tanto a nivel local como internacional. Entre los invitados de honor se encuentra Gabriel Rodríguez, ilustrador aclamado mundialmente por su trabajo junto con Joe Hill, como creadores de la saga “Locke & Key”, que ya fue adaptada a Netflix y que incluso tuvo un crossover con el universo de Sandman. También dibujó “Little Nemo: Return to Slumberland”, multipremiada obra con la que obtuvo un Eisner y un Haxtur; y es autor integral del cómic “Sword of Ages”.

También participará Nico Bascuñán, artista e ilustrador independiente que hoy trabaja para la gigante DC Cómics. Su primera historieta fue Red Hood: Outlaws para Webtoon. Actualmente, su trabajo puede encontrarse en antologías y otros proyectos para DC, como también en contribuciones para Crunchyroll, Hip-Hop Evolution de Netflix, y Mortal Kombat 11. Junto a él estará Moisés Hidalgo, joven ilustrador chileno, quien ha trabajado en Mighty Morphin Power Rangers, Buffy the Vampire Slayer y Ghost Rider, para Boom Estudios y Marvel Comics.

Otra invitada es Catalina Corvalán, autora e ilustradora que se especializa en crear obras para el público juvenil, llenas de magia y fantasía. Dentro de sus títulos figuran “La colina de los tordos”, “La brujita vampiro” y “El juego de la bruja”.

Miguel Ferrada es un destacado guionista de narrativa gráfica y escritor, responsable de continuar el legado de Juan Marino al actualizar Dr. Mortis en una trilogía alucinante. Es el escritor del libro ilustrado “Tras la huella de Frankenstein”, la novela gráfica juvenil “La Noche de los Invunches” y la novela “Sangre de Trauco”, un thriller sobrenatural sobre La Recta Provincia.

Además, participará Rodrigo Elgueta, uno de los dibujantes e ilustradores más importantes del último tiempo en la escena nacional, quien ha creado imágenes para el juego Mitos y Leyendas y, como dibujante de cómics ha participado en historietas como “Heredia Detective”, “El Origen” e “In nomine Mortis”. De la mano de Carlos Reyes en guiones, ha dibujado las premiadas novelas gráficas “Los Años de Allende”, “Nosotros los Selknam” y, más recientemente, “Víctor Jara, un canto comprometido”. En la actualidad prepara una biografía en cómic sobre Gabriela Mistral.

Actividades gratuitas para toda la familia

El Salón Internacional de la Historieta en Santiago no solo exhibirá el talento de estos artistas, sino que también ofrecerá una variedad de actividades (algunas de estas requieren inscripción previa), como talleres, charlas y mesas redondas abiertas al público. Estas actividades permitirán a los asistentes interactuar directamente con los creadores, aprender nuevas técnicas y explorar las múltiples facetas del cómic. Esta edición busca ser un espacio inclusivo y accesible para todos, desde los más pequeños hasta los adultos, reforzando su carácter de evento familiar y gratuito.

El Salón Internacional de la Historieta promete ser una plataforma de encuentro, aprendizaje e inspiración para todos los aficionados y profesionales de la narrativa gráfica. Con su variada programación se presenta como una oportunidad invaluable para sumergirse en el bullente mundo de la historieta y conectar con los principales exponentes de la industria nacional.

Para más información, visita el sitio web del evento www.historieta.cl o las redes sociales oficiales del evento.