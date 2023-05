Vuelve uno de los festivales de cerveceros gastronómicos más grandes de la región Metropolitana

El 20 de mayo se realizará una nueva versión de este evento, el cual promete sorprender al público con diversas novedades en el parque Padre Hurtado de La Reina. Además, igual que sus versiones anteriores contará con una gran variedad de cervezas y distintas bandas en vivo para capear el frío de la temporada.

Bierfest Santiago es el festival de cervezas artesanales independientes con mayor tradición de la Región Metropolitana, y vuelve este sábado 20 de mayo con varias novedades.

Una de ellas, es que Chancho en Piedra dará su último show en vivo al aire libre en este evento, tras su anuncio de “receso indefinido” luego de casi tres décadas juntos.

Además, como parte de la cartelera musical estarán las bandas nacionales Gufi, Los Mox, Frank’s White Canvas,Revive Soda (banda tributo a Soda Stereo), The Beast (banda tributo a Iron Maiden) y Nobody (Rage Against The Machine).

Pero el plato fuerte, sin duda, son sus expositores cerveceros, y en esta versión contará con la colaboración de una variada gama de cervecerías.

Entre ellas, se encuentran Del Valle, Nydbier, Mystic Beer, Kuyen, Jabalí, Bifrozt, Darkolics, Austral, Dolbek, Stu, Khronos, Río Sur, Kross, Maihue, Alchimia Brew, Porteña y Lord Beer, entre otras de las 28 marcas que participarán en el evento.

La 14° edición de este evento que, como todos los años, se realizará en el Parque Padre Hurtado de la comuna de La Reina, estará abierto para todo público, de hecho los menoresde 10 años tienen entrada liberada, pero siempre acompañados por un adulto responsable.

Al respecto, Ricardo Price, cofundador del festival, agrega que “queremos invitar a todos quienes disfrutan de la buena música, comida y cerveza, que vengan al parque a pasar un buen momento de entretención en familia o con amigos”.

Con respecto a la comida, habrá una variada selección de Food Trucks que tendrán comida casera, pizzas y shawarmas, entre otros. Algunos de estos son: Bendito Bajón, Street Kitchen, Dónde está el Tomy, Vikingos, Tabule, La Factoría y Marina Crepes.

El parque abrirá sus puertas al público desde las 12:00 pm, hasta las 23:00 horas y el ingreso será por el acceso principal del parque por Avenida Bilbao 8654.

Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta por medio del sistema Ticketplus.cl y para quienes

prefieran comprarlas en el mismo recinto el día del evento, las boleterías estarán habilitadas en el acceso principal de la feria.