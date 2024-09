Imperdibles restaurantes dirigidos por mujeres para visitar en Nueva York

Las mujeres dominan la escena culinaria en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, ya sea a través de giros elevados en la cocina tradicional de sus ancestros o combinando cocinas de nuevas formas. Estos son solo algunos de nuestros restaurantes favoritos dirigidos por mujeres, incluido un lugar que ofrece un menú indio con influencias globales y una joya que sirve recetas peruanas de generaciones de antigüedad elaboradas con los ingredientes más frescos.

5981 Broadway, Fieldston, el Bronx

Chef: Claudia Berroa

Elogiado como un pilar peruano de propiedad hispana en el Bronx, Claudy’s Kitchen también es el primer restaurante de la zona en recibir el premio Michelin Bib Gourmand. La chef y copropietaria Claudia Berroa tiene la misión de compartir las mejores versiones de los clásicos peruanos que ella creció comiendo, y ha dedicado incontables horas a perfeccionar cada receta. Todos los ingredientes son frescos, naturales y de origen lo más local posible, y hay un menú rotativo de especiales basado en lo que hay en la temporada. ¿Quieres probar los clásicos peruanos de generaciones anteriores, como empanadas, ceviche y tamales? Viaje al Bronx. (Y no olvide el flan).

Plato exclusivo: empanadas de pollo, rellenas con pollo asado picado, cebollas y tomate.

Kjun

154 E. 39th St., Murray Hill, Manhattan

Chef: Jae Jung

Es posible que las cocinas coreana y cajún no suenen como si fueran juntas, pero eso es porque aún no has estado en Kjun. Inaugurado en septiembre de 2022, Kjun es la creación del exconcursante del Top Chef Jae Jung, que se mudó a los Estados Unidos desde Seúl en 2009 para asistir al Culinary Institute of America en Nueva York. Se mudó a Nueva Orleans poco después de graduarse y se enamoró tanto de los sabores sureños como de la hospitalidad, lo que la inspiró a abrir el restaurante informal y rápido Kjun después de trabajar en el restaurante NoMad y Le Bernardin, entre otros lugares de alta cocina.

Aquí encontrarás algunos de tus favoritos sureños, elevados: pan de maíz servido con mantequilla de miel con especias coreanas, kimchi de okra picante y ostras fritas en costra de maíz con alioli con infusión de yuzu.

Plato exclusivo: pan de maíz con miel de jalapeño con mantequilla de miel casera.

Primer restaurante de Sri Lanka