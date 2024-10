Originalidad en pastelería vegana: café abre sus puertas con sabores únicos en Providencia

Hace aproximadamente cuatro meses, Saoco Vegan Bakery abrió sus puertas para generar un impacto en la pastelería vegana: productos de calidad, sabrosos, accesibles y alguno de ellos, sin gluten.

En 2021, María José Muñoz Peña, chef y dueña del lugar, cuenta que comenzó esta aventura con el propósito de ser un proveedor de productos veganos de calidad para distintas cafeterías de Santiago. “Yo había dejado la cocina de hace tiempo, compré una batidora industrial, agarré recetas que tenía y las empecé a veganizar. Como tenía conocidos, llevé muestras de productos distintos y les empezó a gustar”.

A raíz del éxito que comenzaron a tener estos productos, tomó la decisión de abrir su propio lugar. “Al comienzo hicimos una dark kitchen y se fueron sumando más personas y más clientes. Esto fue todo muy rápido. Decidimos arrendar este local en febrero y a fines de mayo, ya habíamos abierto Saoco”.

Ubicado en Monseñor Muller 18, Providencia, el espacio llama la atención por su vitrina, en la cual puedes encontrar la variedad de la cocina dulce que ofrecen. Pero además, la música, el ambiente y la tranquilidad hacen que el lugar ofrezca una experiencia de calidad.

“Desde que abrimos nos ha ido súper bien. Viene gente con ganas de probar cosas nuevas. Es una cocina innovadora pero también tenemos cosas clásicas. Principalmente, la idea es tener una cocina vanguardia, utilizar productos locales y estacionales”, explica María José.

La carta dulce y salada

La oferta gastronómica es lo que llama la atención. Actualmente, ya se encuentran con la carta de verano, que incluye frutas estacionales como piña y berries.

Entre sus preparaciones destacadas se encuentra Pavlova vegana, realizada con merengue con crema diplomática y frutas de estación.

Gelleton frambuesa es una galleta de limón frambuesa con chocolate blanco de frambuesa.

NY roll Nutella, al más estilo estadounidense este plato no te lo puedes perder si eres fanático de la Nutella, ya que está totalmente relleno de ella y cubierto con chocolates y avellanas.

Piña Canela Spicy, es una danesa rellena de piña caramelizada con canela y meren, crema pastelera, piña flambeada y moneda de chocolate bitter y caléndula. Recomendada para todos aquellos que quieran probar algo totalmente nuevo.

Lo salado no se queda atrás. Dos opciones que vale la pena destacar y que sin duda hay que probarlas: el sandwich No Cabra, que es una ciabatta, queso tipo cabra, tomates asados y rúcula; y el No huevo, realizado con harina de garbanzo, que entra una textura muy similar al huevo.

Además, en la carta puedes elegir los desayunos compuestos por tostadas, jugo de naranja y café.

Respecto al café, se encuentran los clásicos latte, espresso, americano, flat white, mocaccino, entre otros, donde puedes elegir la leche vegetal de tu preferencia.

Colaboración y desafíos

Para el éxito de este espacio, María José es enfática en que la colaboración es un aspecto esencial en la cocina. Por ejemplo, hoy en día Saoco trabaja con diversos emprendimientos, como por ejemplo, Bago chocolate, quienes son los encargados de realizar el chocolate vegano que ocupa la pastelería.

Además, los productos veganos que se venden en la cafetería se siguen distribuyendo a diferentes cafés de la capital.

Respecto a los próximos desafíos, Muñoz no descarta expandirse. “Yo creo que sí vamos a abrir un lugar más grande, porque viene mucha gente. La idea es poder recibir a personas para que se queden y disfrutar la experiencia”.

“Hay que darle una identidad local a la gastronomía, acercándola a las personas”, concluye.