Inauguran electroestación pública en Santiago

Única en su tipo en Latinoamérica, la Electroestación Las Condes es el primer centro de carga para vehículos eléctricos que se ubica en un espacio 100 % público, permitiendo la carga para vehículos particulares, flotas de pasajeros, última milla, delivery, courrier, vehículos de emergencia, buses comunales de acercamiento y hasta camiones recolectores de basura, entre otros.

La alianza estratégica entre Enel X Mobility y la Municipalidad de Las Condes permite contar con este centro de carga universal, ubicado en la vereda sur del Parque Araucano -en Presidente Riesco a la altura de calle Urano-, ofreciendo conectores homologados para todas las adaptaciones que existen en Chile en materia de electromovilidad.

El nuevo polo de carga, que ya se encuentra operativo y funciona durante las 24 horas del día los siete días de la semana, dispone de cinco cargadores rápidos dobles y un cargador lento doble socket, que en total suman 614 KW y que se alimentan por un transformador de 1000 kVA, dedicado exclusivamente a este servicio.

La electroestación representa un nuevo hito para Santiago, que se consolida como la segunda ciudad en el mundo, después de Seúl en Corea del Sur, con el mayor número de cargadores públicos respecto a su parque automotriz circulante.

También es importante destacar que en este nuevo hub de carga podrán encontrase las distintas conexiones para autos eléctricos que existen en nuestro mercado, en un espacio diseñado para atender 10 vehículos de forma simultánea, y que posee dos fáciles accesos (oriente y poniente), un escenario natural que lo conforman sombríos árboles y todo un atractivo paisajismo.

La iniciativaaumenta la infraestructura de carga eléctrica disponible en el corazón de la comuna y a escasos metros de Green Park, el mayor hub de electromovilidad de Latinoamérica, ubicado en los estacionamientos del mall Parque Arauco. Electroestación Las Condes cuenta con luminarias led de tipo peatonal y un sistema de cámaras que permiten monitorear en tiempo real la operación del centro de carga. Sus accesos son por Avenida Presidente Riesco, conectando hacia el oriente con Avenida Manquehue y hacia el poniente con Alonso de Córdova.

Para Jean Paul Zalaquett, gerente de Electromovilidad de Enel X, este nuevo hito que facilita y acerca la electromovilidad a la ciudadanía, sumándose a una amplia red de carga eléctrica pública, permite la transición hacia un transporte limpio que avanza con obras concretas y que se multiplican por todo el país. “Este proyecto es un verdadero símbolo ciudadano. Se trata de un lugar abierto, de acceso universal y en el que particulares y flotas podrán contar con un cargador eléctrico rápido y de excelentes prestaciones. Las Condes es la primera de estas nuevas electroestaciones por las que existe muchísimo interés en otras comunas, en un modelo que queremos replicar para que nuestras ciudades a lo largo del país sigan apostando por los beneficios de la electromovilidad”.

Por su parte, la alcaldesa Daniela Peñaloza aseguró que no es casualidad que en las Condes se instale la primera electroestación pública del país, “estamos muy orgullosos de los pasos que hemos dado en la construcción de una comuna cada vez más vanguardista en el uso de energías limpias, nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente ha permitido que seamos parte del Programa Comuna Energética en el que dotamos de paneles solares a todos los colegios municipales, tenemos una importante flota de buses eléctricos gratuitos para los vecinos”.

La electroestación funciona sin interrupción, en horario continuado, los 365 días del año. No obstante, existen horarios diferenciados relacionados al periodo semestral en que operan los cobros por tarifa de hora punta. Entre octubre y marzo se contempla el concepto “Meses Fuera de Punta” sin restricciones de disponibilidad de cargadores, todo horario y todos los puntos de carga disponibles. Para los meses de abril a septiembre se operará bajo el concepto “Meses Horario Punta” en los que, desde las 18:00 a 22:00 horas, todos los cargadores funcionan con una potencia sumada total máxima de 100kW, situación que no regirá en días sábado y domingo. La app Enel X Way muestra en línea la disponibilidad y ocupación de cada cargador.

Dentro de la Electroestación Las Condes está normado circular a una velocidad que no exceda los 20 km/h, con las luces bajas encendidas y de igual forma con las luces de precaución también activadas. La autoridad comunal hace un llamado a no obstaculizar la ciclovía que atraviesa el mismo espacio que fue especialmente diseñado para brindar seguridad y confort a quienes lleguen a realizar la carga eléctrica de sus vehículos.

El lugar cuenta con dispositivos de última generación que permiten al usuario realizar las cargas mediante las siguientes opciones:

Habilitación directa desde la aplicación. Desde la App Enel X Way y una vez ubicado frente al cargador se selecciona el conector disponible y se activa el botón “empezar a cargar”.

Habilitación desde la aplicación a través de código QR. Desde la App Enel X Way y una vez ubicado frente al cargador se selecciona botón “Código QR”, se escanea el código QR desde la pantalla del cargador, se opta por el conector disponible y se presiona el botón “empezar a cargar”.