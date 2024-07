Aruba: ¿Por qué esta isla es uno de los mejores destinos turísticos del Caribe?

“Aruba bombini” es la típica expresión en papiamento -la lengua local- que de bienvenida a los visitantes que llegan a la llamada Isla Feliz. Y es que Aruba es un reflejo de una rica diversidad cultural que tiene lo mejor de sus distintas influencias.

Es Caribe, con legado latinoamericano y africano, y es sinónimo de playas, sol, relajo y de pasarlo bien. Pero todo a la vez es muy ordenado, bien pensado y seguro, influencia de su historia ligada a los Países Bajos.

Por eso es apto para parejas, familias, comunidad LGBIT, deportistas, aventureros, amantes de la naturaleza o la cultura, foodies, yoguis y más. Todos son bienvenidos y todos encontrarán su lugar en esta isla que se encuentra ubicada a 25 km de las costas de Sudamérica, al norte de Venezuela.

Clima ideal y gente amable

Aruba se caracteriza por tener un muy agradable clima, donde rara vez llueve. Como está fuera del cinturón de huracanes, ofrece 360 días de sol con una temperatura promedio de 28 grados.

La isla tiene una geografía única y diversa en una superficie de aproximadamente 180 kilómetros, donde destacan indudablemente sus playas de arena blanca y aguas de intenso color turquesa.

Pero ojo, que aunque es una isla tropical, Aruba tiene un paisaje natural más árido, con cactus, suculentas y arbustos espinosos adaptados al clima seco. Por algo el aloe vera encontró el clima ideal para desarrollarse y hoy el país es un importante productor de esta planta.

El 20% de la superficie de la isla es parte del Parque Nacional Arikok, una zona protegida con fauna y flora desérticas, zonas rocosas, cuevas con pinturas rupestres y playas muy diferentes a las que se encuentran en la zona hotelera.

La isla alberga además una variedad de aves y animales, incluyendo iguanas y lagartijas -como su popular blue lizzard- además de muchas aves y tortugas que se pueden avistar en las playas.

Y sin duda una de las principales ventajas de la isla son los arubeños, personas cálidas, amables y relajadas. La mayoría habla al menos cuatro idiomas, incluyendo inglés y español, y buscan siempre hacer que sus visitantes disfruten su estadía.

Un destino completamente turistico

El turismo es la principal industria de Aruba, representando una gran parte del PIB de la isla. Además de latinoamericanos, es un destino muy popular entre norteamericanos de Canadá y EE.UU.

Para apoyar el turismo, hay una importante infraestructura, que incluye un moderno aeropuerto internacional, puertos para cruceros, y una amplia gama de alojamientos y servicios turísticos.

Sus playas son perfectas para una variedad de deportes acuáticos, incluyendo windsurf, kitesurf, paddleboarding, y buceo.

Durante el año también hay celebraciones y eventos, que incluyen el carnaval, una gran maratón, ferias gastronómicas, wellness y más. Además hay una variedad de actividades como casinos, campos de golf y excursiones ecológicas.

Principal atractivo: sus playas paradisiacas

Las playas de Aruba son mundialmente famosas por su belleza y conocidas por su arena fina y blanca, que es suave al tacto y agradable para caminar. Sus aguas además son increíblemente claras, lo que facilita actividades como el snorkel y el buceo, permitiendo a los visitantes una gran visibilidad para conocer su abundante vida marina y arrecifes de coral.

Recientemente, Eagle Beach fue reconocida por Tripadvisor con sus premios Travelers’ Choice Best of the Best Award 2024 como la segunda en la categoría de Mejores Playas del Caribe y octava del Mundo.

Palm Beach también es popular por encontrarse en la zona hotelera. Sin embargo, la mayoría de las playas son fácilmente accesibles desde las principales áreas turísticas y ofrecen estacionamiento, duchas, y baños.

Muchas de las playas, especialmente en la costa oeste y suroeste, tienen aguas calmadas y tranquilas debido a la protección natural de la isla contra el oleaje del mar abierto.

Baby Beach es famosa por sus aguas poco profundas y tranquilas, es la favorita para familias con niños pequeños, pues parece una gran piscina temperada, donde además se pueden avistar tortugas.

:

Otras playas imperdibles son Arashi Beach, que es menos concurrida y muy agradable. Y Boca Catalina tambien cuenta con importantes hoteles, zona de restaurantes y servicios especiales para navegación y actividades como snorkel, sobre todo por sus aguas claras y mucha vida marina.

Y aunque Aruba es más conocida por sus playas tranquilas, también hay lugares donde se puede practicar surf, con buenas olas, especialmente durante ciertos periodos del año.

Gastronomía y sabores locales

La gastronomía de Aruba es una interesante mezcla de sabores e influencias culturales, reflejando la historia y diversidad de la isla.

Como destino turístico internacional, hay una gran cantidad de restaurantes con opciones que van desde carne a la parrilla, comida asiática, pastas, mediterráneo, fusión y mucho, mucho más.

También se puede vivir una experiencia culinaria que refleja su rica herencia cultural y su entorno caribeño. Pescado fresco, camarones y langosta son abundantes y se utilizan en muchos platos, sumados a las frutas tropicales como papaya, mango, guayaba, coco y plátano.

Entre sus platos típicos está el Keshi Yena, un queso relleno de carne de res o pollo con verduras y especias, que se hornea hasta que el queso se derrite. Mientras que el Cabrito Stoba es un estofado que se cocina lentamente con hierbas, especias y vegetales, logrando ese sabor de comida de olla casera. Otro imperdible es la Sopi di Pisca, una sopa de pescado fresco con verduras.

En cuanto a masas, las Pastechi son empanadas fritas rellenas de carne, queso, pollo, o pescado. En lo dulce, el Pan de Coco o Bolo di Banana son muy populares en la isla.

Pero disfrutar de la gastronomía en Aruba, también considera las bebidas alcohólicas como parte importante de la experiencia culinaria y de entretenimiento.

Hay varios cocteles hechos con ron, incluyendo el famoso Aruba Ariba, que combina ron, vodka, licor de plátano, jugo de frutas y granadina.

Balashi y Chill son las cervezas que se producen en la isla con el agua de mas desalada y que son muy populares entre turistas y residentes.

Otro aspecto importante es que el país importa vinos de todo el mundo, por lo que se puede accedes a una gran variedad de alternativas de América del Sur, Europa y Norteamérica.

Tipos de alojamiento

La hotelería en Aruba se destaca por ofrecer una amplia gama de opciones para todos los gustos y presupuestos. Hay importantes resorts de lujo frente al mar, que suelen tener acceso directo a las playas, piscinas, spa, restaurantes gourmet y una amplia gama de actividades.

Y si bien hay hoteles all-inclusive, no es necesariamente el tipo de turismo que quiere ofrecer la isla, ya que cuenta con una gran cantidad de restaurantes de todo tipo de gastronomía y vida nocturna en la zona de Palm Beach Eagle Beach.

Para quienes prefieren un ambiente más íntimo y personalizado, hay una variedad de hoteles boutique en la isla que ofrecen un servicio más personalizado.

También hay diversas alternativas de casas, departamentos y condominios para alquiler vacacional, ideales para familias o grupos que desean más espacio y la opción de cocinar por sí mismos.

Mientras que en Oranjestad, la capital de Aruba, cuenta con una gran variedad de hoteles, además de tener fácil acceso a tiendas, restaurantes y actividades culturales.

Muchos hoteles ofrecen paquetes y promociones especiales, como descuentos por reserva anticipada y ofertas de temporada baja.

Qué saber y cómo llegar

La temporada alta en Aruba generalmente coincide con los meses de invierno en el hemisferio norte (de diciembre a marzo), cuando el clima es más fresco y seco en la isla. Es recomendable reservar con anticipación durante este período.

Antes de viajar a Aruba, debes saber que es necesario un pasaporte vigente y que todos los visitantes deben completar la Tarjeta de Embarque y Desembarque en línea antes de su llegada. Este formulario se puede llenar en el sitio web oficial de la ED Card de Aruba y se debe proporcionar información sobre el vuelo, el alojamiento y el propósito de la visita.

Si bien hay turistas a los que se les exige visa o vacunas como la de fiebre amarilla, los chilenos están exentos de esos requisitos.

Llegar a Aruba es bastante sencillo debido a su popularidad como destino turístico. La forma más común es llegar en avión. Desde Chile, son varias las aerolíneas que ofrecen llegar con conexión a la isla. En nuestro caso, fuimos por Avianca desde Santiago vía Bogotá, aunque recientemente se inauguró un vuelo vía Medellín.

La isla también es un destino popular para los cruceros en el Caribe. El Puerto de Cruceros de Oranjestad puede recibir grandes embarcaciones, que puede cambiar el panorama de la isla en cuanto a ocupación. Los días de crucero es mejor hacer reservas para ciertos servicios por el aumento de la población flotante.

Una vez en la isla, hay varias opciones para moverse. Muchas compañías internacionales y locales ofrecen servicios de arriendo de autos en el aeropuerto y en otras áreas turísticas. También hay taxis, disponibles en el aeropuerto, hoteles y áreas turísticas principales. Las tarifas son fijas para los destinos comunes.

El transporte público (Arubus) conecta la mayoría de las áreas turísticas con el centro de Oranjestad. Y una opción entretenida es alquilar bicicletas y scooters, ideales para explorar la isla a un ritmo más lento.

Asi que si llegaste leyendo hasta aquí, definitivamente debes conocer Aruba. Y como dicen en la isla, Danki (gracias), Bon día