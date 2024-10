Atlanta, una ciudad que sorprende por su espíritu, naturaleza, gastronomía sureña y atracciones

Atlanta no solo es sinónimo de negocios, aviación, cultura y entretenimiento. Es una ciudad donde se puede descubrir lugares auténticos que la hacen un destino atractivo para diferentes tipos de turistas.

Lugares clásicos como la sede de Coca Cola, pasear por Peachtree Avenue o conocer el Centennial Olympic Park, son algunos de los imperdibles de la ciudad y sus alrededores, aunque también hay opciones de conocer desde cervecerías artesanales a los lugares de rodaje de conocidas series y películas.

Ya sea a pie, en bicicleta eléctrica, en tranvía o auto, todas las opciones son buenas a la hora de descubrir Atlanta. El sistema de transporte público, Marta, es una buena opción para moverse por algunas zonas, incluyendo el aeropuerto y el centro de la ciudad.

Claro que como en cualquier gran ciudad, siempre hay que estar atento a las zonas que se visitan. El Downtown, Midtown -área llena de cultura, museos y restaurantes- y Buckhead -barrio conocido por sus tiendas de lujo, restaurantes de alto nivel y vida nocturna- suelen ser muy seguras y frecuentadas por una gran cantidad de turistas.

Historia, naturaleza y atractivos que sorprenden

Atlanta es un gran destino turístico por varias razones, partiendo porque es una ciudad más barata que otras metrópolis de Estados Unidos. Además, tiene una interesante historia, ya que jugó papel crucial en la Guerra Civil de los EE. UU.

También fue en esta ciudad donde se impulsó con mayor fuerza, en la década de los 60, el movimiento de los derechos civiles para la población afroamericana en EE.UU., cuyo principal activista fue Martin Luther King. En Atlanta es posible visitar la casa donde nació en 1929, situada en un barrio pintoresco de antiguos edificios de madera, donde realizan tours guiados.

Otra importante razón para disfrutar de Atlanta es su naturaleza, por algo es conocida como “La ciudad esmeralda”, dado el elevado número de parques que alberga, que la convierten en una de las ciudades con mayor área boscosa del país.

Son muy recomendables el Piedmont Park, diseñado por Olmsted arquitecto de Central Park, y el Jardín Botánico de Atlanta, perfectos para relajarse y disfrutar del momento, vivir un momento Zen y escaparse por un rato de la metrópoli y el asfalto.

Para los amantes de la vida marina, está el Acuario de Georgia, el más grande del mundo, que cuenta con miles de especies acuáticas.

A una hora aproximadamente en auto se encuentra el enorme lago Lanier, con 1.200 kilómetros de costa y es ideal para un plan de fin de semana. Junto a él hay pequeños hoteles, restaurantes, un parque acuático y variedad de tiendas. También se puede arrendar un barco para recorrerlo y llegar a las islas Lanier, en el centro del lago.

Mientras que Cascade Springs Nature Preserve es una reserva natural boscosa de 48 hectáreas donde se puede realizar una caminata de unos tres kilómetros, apta para cualquier tipo de viajero y en plena naturaleza, que lleva hasta una hermosa cascada, una histórica casa de manantial cubierta de musgo y montículos de tierra de la batalla de Utoy Creek en la Guerra Civil.

Arte urbano, cine, festivales y aviones

Atlanta tiene una agenda cultural muy activa. Si visitas durante la primavera o el otoño, puedes disfrutar de festivales como el Dogwood Festival (arte y música) o el Music Midtown (festival de música).

Atlanta es un centro importante para la producción de cine y televisión, por lo que ha sido apodada “Hollywood del Sur” debido a la cantidad de producciones que se realizan en la ciudad, y continúa siendo un centro clave para la producción audiovisual del país norteamericano.

Por eso se realizan diversos tours en sets de rodaje de series y películas filmadas en la ciudad. Un buen ejemplo de esta experiencia la ofrece el tour a pie, que incluye el maquillaje y un arma simulada para cada participante, de The Walking Dead en el Esco Feed Millproperty, donde se rodaron muchas escenas de las temporadas dos y cinco. Un plan divertido y diferente para sentir un poco de miedo.

Otros se enfocan en películas de superhéroes filmadas en Atlanta, como Avengers, Black Panther, y Spider-Man e incluye visitas a sets donde se grabaron algunas de las escenas más icónicas.

Tambien el Stranger Things Tour lleva a locaciones usadas para Hawkins, como el “Hawkins National Laboratory” y el centro comercial Gwinnett Place, que apareció en la tercera temporada.

Pero las calles de Atlanta tienen mucho mas que ofrecer. Recorriendo los barrios de Little Five Points, Cabbagetown, Edgewood Ave, Sweet Auburn, Castleberry Hill o Pittsburgh se puede contemplar el más auténtico street art y son lugares imperdibles de esta experiencia que muestra el alma de la ciudad.

El Atlanta Beltline Eastside Trail, por su parte, ofrece un largo recorrido que atraviesa parques repletos de obras de arte, al tiempo que se conoce la historia de Atlanta.

Hay centros de música en vivo que abren todas las noches con todo tipo de música: desde hip-hop y rock, pasando por indie y mucho más. Son varios los escenarios donde ver a grandes músicos en directo, como The Fox Theatre, The Eastern, Variety Playhouse o anfiteatros al aire libre como Cellairis Amphitheatre at Lakewood, donde se disfruta la música bajo las estrellas.

Algo diferente, pero muy entretenido, es el Delta Boulevard, considerado uno de los mejores museos de aviación del mundo. Cuenta con una superficie de 6 mil metros cuadrados y dos hangares donde se encuentran aeronaves que datan de los años veinte hasta nuestros días, incluidos, por ejemplo, los históricos Douglas DC-3, Douglas DC-9 o los Boeing 747 y Boeing 757. Además de la exhibición de aviones, hay un simulador de vuelo y mucha información interactiva.

Gastronomía sureña

Atlanta tiene una excelente escena gastronómica con modernos restaurantes gourmet e internacionales. Pero sin duda la comida sureña es una parte esencial de la experiencia en Atlanta. El pollo frito, los macarrones con queso, la barbacoa, y los “grits” son fundamentales.

Algunos de los lugares más populares de Atlanta son el Busy Bee Café, que sirve platos típicamente estadounidenses como pollo frito y Fox Brothers BBQ, que ofrece costillas de ternera al estilo tejano. Además, tanto en el West Side como en el East Side, desde Chattahoochee Food Works, la antigua zona industrial Old Fourth Ward hasta Ponce City Food Market, se pueden encontrar algunos de los mejores sabores de la ciudad.

Para los fanáticos de la bebida, el Museo de la Coca-Cola es un imperdible, ya que la marca fue fundada en Atlanta.

Atlanta además cuenta con una próspera escena de cervecerías artesanales. Una de las más grandes y conocidas en el sureste es SweetWater Brewing Company, famosa por sus IPAs y por su enfoque en la sostenibilidad. O Atlanta Brewing Co, la cervecería más antigua de la ciudad, fundada en 1993, que ofrece cervezas clásicas junto con innovaciones recientes.

Estas y otras cervecerías suelen tener eventos, degustaciones, y visitas guiadas, lo que las convierte en un atractivo tanto para locales como para turistas amantes de la cerveza artesanal.

Y para los amantes del vino, en el estado sureño de Georgia también se cultivan excelentes variedades. A dos horas en auto desde Atlanta se encuentra el North Georgia Wine Country, donde es posible visitar tres bodegas y degustar unos 12 vinos, además de dar un paseo por la pequeña ciudad de Helen, de estilo bávaro.

Pride 2024

Atlanta celebra su Pride 2024 durante este fin de semana del 12 y 13 de octubre. El evento principal, el Atlanta Pride Festival, se llevará a cabo en el famoso Piedmont Park. Además del festival, habrá un desfile y varias actividades como espectáculos en vivo, un mercado comunitario, entre otras actividades. Este año, el tema será “United With Pride”, destacando la importancia de la unión y la solidaridad dentro de la comunidad LGBTQ+

El festival coincide con el National Coming Out Day el 11 de octubre y forma parte del Mes de la Historia LGBTQ+, lo que hace que el evento sea aún más significativo. Se espera una gran asistencia, con más de 300 mil personas participando en las diversas actividades del fin de semana​.

Cómo llegar

Delta tiene su centro de operaciones en Atlanta, por lo que existen vuelo directos de aproximadamente 9 horas 30 minutos. Además, el Joint Venture entre Latam y Delta mejora la experiencia de viaje entre Sudamérica y Estados Unidos gracias a su gran conectividad y experiencia al cliente.