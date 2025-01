Santiago te conozco: Lanzan recorridos gratuitos por barrios patrimoniales del centro de la ciudad

El centro de Santiago es un destino turístico que ofrece una mezcla de historia, cultura, arquitectura y vida urbana. En él se combina perfectamente lo moderno con lo histórico, ofreciendo una experiencia completa a los turistas que buscan sumergirse en la cultura chilena o a quienes buscan conocer más de la ciudad.

El centro histórico ha sido testigo de importantes eventos que marcaron el desarrollo del país y es ideal para quienes disfrutan del turismo patrimonial y desean conocer más sobre la evolución cultural y social de Chile.

Por eso, este domingo se lanzó el programa Santiago te conozco, una iniciativa que ofrece tours patrimoniales gratuitos por el centro de Santiago.

La instancia se da en el contexto del programa Barrios de Borde que revitaliza el Proyecto Nueva Alameda. Los tours se realizarán todos los sábados de enero y febrero desde las 10:00 am., en los barrios Bustamante, Lastarria, Nueva York, Concha y Toro, Paris Londres y Yungay.

En el tradicional Paseo Nueva York, se dio el vamos al tour inaugural, el cual tuvo una duración de aproximadamente dos horas, y contó con la participación de más de 100 vecinos de Santiago, quienes pudieron recorrer las calles del Paseo Nueva York y el centro histórico, las cuales están llenas de datos curiosos, secretos y hermosas historias que forman parte fundamental de la ciudad.

En este contexto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, aseguró que se busca “que todos los santiaguinos conozcan su ciudad, historia y patrimonio (…) Nosotros creemos profundamente en nuestra máxima ‘Lo que no se conoce no se ama, y lo que no se ama no se cuida’”.

En la misma línea el gerente general de la Corporación Regional de Desarrollo, Jaime Pilowsky, y Carlos Concha, presidente de la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS), hicieron un llamado a conocer también los otros circuitos del programa.

La inscripción es totalmente gratuita y se puede realizar a través de www.corporaciónrm.clo @Corpo.rm y @gobierno.santiago en Instagram, en donde todos los lunes se abrirán los cupos para los seis circuitos disponibles.