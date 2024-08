“Le pregunté a ChatGPT qué hacer con la UDI”: La broma del Presidente Boric en Congreso Futuro

“¿Cuántos de ustedes usan ChatGPT?, ¿ocupan o no? No tantos todavía. Les aseguro que en un ratito más… “, fue parte de la alocución del Presidente Gabriel Boric, quien se encontraba presente en la inauguración del V Congreso Jóvenes Futuro.

Sorpresa en algunos ―y risas de varios― causó cómo continuó su discurso: “Yo hoy le estaba preguntando a ChatGPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. ¿Qué hacer con la UDI? No me dio la respuesta adecuada, el ChatGPT no sabía, pero bueno”, bromeó el Mandatario.

En la testera del evento que se realiza en el ex Congreso de Santiago se encontraba el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien le respondió, también en tono jocoso. “Yo pregunté al revés“.