“No hablamos de un portero”: ministra Orellana complica caso Monsalve con explicaciones

Una nueva polémica complica al Gobierno a raíz del Caso Monsalve, aunque esta vez la protagonista fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.

En conversación en vivo con los panelistas de Mucho Gusto, la titular de la cartera respondía a un ya tenso cruce con José Antonio Neme, quien le consultó si el criterio de género bastaba para sacar a un personero del Gobierno, pero “si el presidente requiere más información es porque hay un espacio de duda”.

Orellana comenzó a responder: “ahí hay tres elementos relevantes. Uno; no estamos hablando de un portero del servicio público…”. En ese momento fue interrumpida por Neme, quien le retrucó con una pregunta a mitad de frase, diciéndole que “o sea, ¿se le cree más a la víctima cuando el atacante es un portero que cuando un ministro?”.

La intervención generó la molestia de la ministra, quien le respondió que eso no era lo que había dicho y que no pusiera palabras en su boca. “Podemos discrepar pero otra cosa es malinterpretar“. No conforme, Neme extendió el encuentro al recordar el confuso historial de respuestas de personeros de Gobierno ante la situación destapada el jueves en la tarde.

La conversación siguió en el mismo tono un par de minutos más. Posteriormente y a través de un punto de prensa, la ministra de la Mujer intentó aclarar sus dichos, señalando que la figura del portero fue solo un ejemplo, ademas de lamentar mucho “que en redes sociales se recorte el clip para tratar de armar una polémica“.

“Estamos hablando de una acusación contra el encargado de seguridad del país y, por su cargo, la denuncia es aún más grave“, señaló.